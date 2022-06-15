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Вступление

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Летом многие выбирают себе какую-нибудь другую систему охлаждения потому, что старая уже не справляется. Например, боксовый кулер уже забился пылью, а теперь стало теплее в помещении и процессор начал троттлить и появились фризы. Производительность также упала и теперь нужно что-то делать. Самое простое решение – взять кисточку, смахнуть пыль, продуть сжатым воздухом и сделать вид, что теперь-то всё хорошо. Однако, я решил просто сменить кулер. Естественно, хочется что-то очень бюджетное и максимально эффективное. Производители часто пишут на упаковках и в спецификации, что кулер способен отвести 100500 Вт. Однако, никаких конкретных результатов они не предоставляют и не описывают тестовые конфигурации, где им удалось добиться такой мощности, и какая при этом была температура процессора, уровень шума. Приходится верить на слово, а у некоторых трудно найти даже эти цифры потому, что производителю трудно собрать несколько конфигураций и показать правду о своём товаре. Я уже ориентируюсь просто на наличие четырёх тепловых трубок у классической башни под вентиляторы 120 мм. Недавно я рассматривал один такой кулер, он назывался DeepCool AK400. Однако по стоимости – это почти премиум модель, ведь есть аналоги практически вдвое дешевле.

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Модель называется ID Cooling SE-214-XT. До этого я уже покупал ID Cooling SE-224-XT White и в целом остался доволен. Однако, он был установлен на слабый процессор AMD Ryzen 5 5600GE и мог работать даже в пассивном режиме. Сейчас я подбирал модель уже для разгона Ryzen 5 5600X, который пока идёт пешком из Китая. Однако, чтобы понять, где предел этого кулера, нужно установить какой-нибудь топовый процессор. Тогда уже можно подобрать мощность, с которой он будет справляться, а где уже он не сможет. Например, у ID Cooling SE-214-XT написано 180 Вт. Правда или враньё?

Упаковка и комплектация

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Коробка крупная, изготовлена из плотного картона. Она цветная, хотя фон преимущественно чёрный. Полиграфия хорошего качества.

Спереди находится изображение самого кулера, и мы видим, что это классическая «башня» с одним вентилятором и даже RGB подсветкой. Картинка не передаёт размеров, но конструкция в целом понятна. Сверху находится название и логотип компании, а внизу по периметру проходит оранжевая полоса и здесь мы видим наименование модели SE-214-XT. 4 – в названии обозначает количество тепловых трубок. У 903 их 3, а у 224 их также 4. Кстати, модель SE-903-XT стоит ещё дешевле, но там уже заявляют отвод тепла в 130 Вт. Я решил переплатить за одну тепловую трубку и + 50 Вт целых 110 рублей.

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С обратной стороны находится спецификация устройства, её же можно найти на сайте производителя. Вся информация здесь исчерпывающая и многое объясняет. Указаны все основные характеристики. Однако, обычно пишут хотя бы ориентировочно рассеиваемую тепловую мощность. Тут такой информации нет, но она есть на сайте.

Тепловые трубки 4 х 6мм Оребрение реклама Алюминиевые пластины 48 шт, толщина 0,3 мм Габариты устройства, мм 124х 72 х 150 Габариты радиатора, мм 115 х 47 х 150 Вес (в сборе), г 850 Совместимые сокеты Intel: LGA115X, LGA1200, LGA1700 AMD: AM4 Размер вентилятора, мм 120 х 120 х 25 Скорость вращения, об/мин 500-1500 об/мин, ШИМ управление Воздушный поток, CFM 68,2 Воздушное давление, мм водяного столба 1,87 Уровень шума, дБ 16-26,6 Тип подшипника Гидравлический Номинальное напряжение, В 12 Номинальная сила тока, А 0,28 Потребляемая мощность, Вт 3,36 Коннектор вентилятора 4-pin PWM

У меня модификация просто с RGB и подсветка никак не управляется, а есть ещё версия ARGB, где два коннектора и второй именно 5В ARGB. Открыв упаковку, сверху мы видим инструкцию и картонный разделитель.

Внутри всё упаковано достаточно просто и все компоненты также разделены картоном. Это относится к радиатору, вентилятору и пакету с аксессуарами.

В отличие от купленного ранее ID Cooling SE-224-XT White, здесь сразу кулер вышел с поддержкой новой платформы Intel LGA1700, есть ещё поддержка прошлого поколения и AMD AM4, другое уже не особо актуально. В упаковке находится основной комплект поставки и инструкция. В ней перечислен весь комплект поставки и ещё наглядно показано: что, куда и в каком порядке устанавливается. Теперь посмотрим, что в комплекте:

Универсальный бэкплейт для платформ Intel;

Четыре втулки-адаптера для AMD;

Четыре винта для платформы AMD;

Четыре втулки-адаптера для Intel;

Четыре винта для платформы Intel;

Одна универсальная монтажная рамка;

Термопаста;

Инструкция.

Для монтажа есть всё самое необходимое. Для платформ AMD используется их штатная пластина. Сначала устанавливаются пластиковые втулки, потом рамка затягивается другими более длинными винтами сверху.

Устройство и особенности кулера.

Хвастаться тут нечем, да в целом это и не конкурс на лучший дизайн кулера. Конструкция знакома и проста как апельсин. Все башенные кулеры так или иначе похожи друг на друга, а все отличия скрываются в деталях.

Внешнему облику тоже уделяется какое-то внимание, даже не смотря на очень низкую стоимость устройства. Вот, например, эта декоративная пластиковая крышка сверху. Что, кулер не будет без неё работать? Лого компании нельзя было нанести на верхний лист алюминия? Правильно, его тут вовсе нет, а есть он на вентиляторе.

Вот из таких мелочей и создаётся приятное впечатление о компании и начинаешь доверять её продукции. Также нужно отметить, что качество хорошее. Всё сделано очень аккуратно и без каких-либо дефектов.

Конструкция радиатора знакома. Из алюминиевого основания расходится четыре медные никелированные тепловые трубки диаметром 6 мм. Все они впрессованы в основание как следует. Теплосъёмника нет, а есть прямой контакт тепловых трубок с верхней крышкой процессора. Реализовано всё очень хорошо. Всё основание отфрезеровано заподлицо и канавок-переходов от трубок к алюминию нет. Сама поверхность не идеально гладкая, есть следы фрезы, но некоторые производители утверждают, что это так и должно быть. Между трубками вставки алюминия составляют около 2 мм.

Эти четыре тепловые трубки загибаются буквой U и пронизывают массив алюминиевых рёбер. Следов пайки я не заметил, но их можно было не искать. Радиатор очень лёгкий, а пайка однозначно повлияла бы на стоимость. 48 пластин размером 115 х 47 мм образуют около 2600 квадратных сантиметров. Этот показатель очень близок к тому, что на кулере DeepCool AK400. Однако, здесь пластин меньше и расстояние между ними больше, что на практике не всегда хуже.

Может показаться, что чем выше площадь поверхности теплоотвода, тем лучше, но здесь ещё нужно, чтобы воздух свободно проходил, сквозь пластины. В этом плане тут всё отлично. С чего я это взял? Всё очень просто, ведь в спецификации к штатному вентилятору сказано о максимальной скорости в 1500 об/мин. Это достаточно скромный показатель и видимо такой скорости достаточно, чтобы прокачать радиатор, иначе бы производитель использовал что-то мощнее. Это мы видим на примере DeepCool AK400, где 1800 об/мин, а ещё лучше это заметно по Noctua NH-U12A. В последнем случае 7 тепловых трубок, два вентилятора на 2000 об/мин и всё это для того, чтобы догнать по производительности двойные башни с 140 мм вентиляторами.

Здесь используется RGB вентилятор без возможности управления. Однако не следует путать с FRGB, где цвета статичны, здесь они просто сменяются по одному алгоритму. В целом, если есть уже другие вентиляторы и ленты с ARGB подсветкой в системе и включена радуга, то может создаться иллюзия, что этот вентилятор тоже управляется. Сам вентилятор хороший с возможностью ШИМ управления. В моём случае он даже неплохо отбалансирован и не трещит.

В комплекте есть две специальные стальные скобки для крепления вентилятора к радиатору. Система классическая. Теплосъёмная поверхность заклеена специальной наклейкой, которую перед использованием нужно снять и нанести пасту из комплекта.

Тестовый стенд

Тестирование кулера ID Cooling SE-214-XT проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i9-12900K;

Кулер: ID Cooling SE-214-XT;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: ASUS ROG MAXIMIS Z690 HERO, версия BIOS – 1403;

Память: 2 x 16Гб DDR5-5200 A-DATA (Micron);

Видеокарта: ASUS GT1030 2 Gb GDDR5

Накопитель: Samsung PM9A1 1Тb;

Блок питания: ASUS ROG STRIX 750W GOLD;

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию нужно смонтировать кулер на плату. Эта процедура проходит очень просто. На платформе AMD AM4 нужно просто выкрутить 4 винта, снять пластиковые рамки с выступами. Далее одеть четыре гладкие пластиковые втулки, положить сверху металлическую универсальную рамку и стянуть винтами.

Дальше уже просто устанавливается сверху радиатор и прижимается двумя винтами слева и справа. Кстати, крепление осуществляется не совсем жёстко, а у винтов есть пружины. На платформы Intel всё устанавливается похожим образом, только проще потому, что ничего снимать не надо, а нужно лишь установить бэкплейт сзади. Да он пластиковый, но по углам у него стальные втулки и верхняя монтажная пластина стальная, поэтому вся конструкция достаточно жёсткая.

Дальше остаётся только установить радиатор и поставить вентилятор. После всех процедур собираем систему и запускаем. Я использовал именно топовый процессор, чтобы определить выдержит ли она 180 Вт. И вот именно в штатном режиме на процессоре Intel Core i9-12900K мы видим, что нас не обманули. Да, температура процессора 100С, он постоянно троттлит, но результат можно увидеть и это именно 180 Вт. Поэтому тут всё честно. А кулер просто не подходит для топовых процессоров и это также очевидно.

Дальше уже руками можно снизить частоту и напряжение, чтобы было где-то 170 Вт. У меня это оказалось 4,2 ГГц на производительных ядрах и напряжение 1,15 В.





Если кому-то система покажется слишком шумной, то всегда можно заменить вентилятор на другой и использовать резистор. Температура увеличится, но зато шум будет заметно ниже. Это ещё раз говорит о том, что радиатор хорошо справляется без сильного потока воздуха, о чём свидетельствует оптимальное межрёберное расстояние.





Результаты тестов

Я решил использовать для разогрева процессора утилиту Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие системы:

Intel Core i9-12900K (default)

Intel Core i9-12900K @ 4,2 ГГц (170 Вт)

Intel Core i9-12900K @ 4.2 ГГц (170 Вт) Silent

Уровень шума (с расстояния 1м).

Температура.

Скорость вращения.

Заключение

ID Cooling SE-214-XT – отличный бюджетный вариант, который справляется с нагрузкой в 170 Вт, а 180 для него уже просто предел, что наглядно показывают результаты тестов. Сейчас за 1100 рублей даже сложно найти что-то похожее по эффективности, поэтому данный вариант подойдёт многим. Также это универсальный кулер для разных современных платформ. Понятно, что для топовых процессоров, например того же Intel Core i9-12900K он не подходит. Это объясняется тем, что мощность его в максимальном режиме буста значительно выше. Однако, именно во время тестирования в неограниченном режиме хорошо было видно, что система охлаждения как раз балансирует в районе 180 Вт, а значит производитель не обманывает.

Крепление здесь очень удачное и простое. Сборка проходит быстро и понятно. Для платформ Intel есть бэкплейт, а для AMD используется штатный. Верхняя рамка универсальная. Совместимость хорошая, но следует учитывать, что это башенный кулер и он влезет далеко не в каждый узкий или компактный корпус. Это классическая башня под 120 мм вентилятор. Радиатор немного ассиметричный при виде сбоку. Радиатор немного смещён так, чтобы, с одной стороны, удобнее было разместить вентилятор, и конструкция в сборе как раз была более симметричной. Это также способствует лучшей совместимости, а установка второго вентилятора здесь не предусматривается, ведь это всё же бюджетный вариант. Штатный вентилятор неплохой, но есть несколько моментов. Он оборудован подсветкой и резистор использовать не получится. Я использовал другой вентилятор и мне удалось существенно снизить шум и не сильно потерять в эффективности, поэтому пространство для модификаций есть.

В одном из следующих материалов я попробую сравнить этот кулер с другими моделями и в том числе с боксовым кулером Intel.