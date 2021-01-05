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Введение

Ещё в самом первом материале, посвящённом исследованию производительности 4-ядерных процессоров AMD прошлых лет, упоминалось, что именно эта компания выпустила в конце 2007 года по сути первый "настоящий" 4-ядерный x86-процессор, то есть x86-процессор с 4 ядрами на одном кристалле и общим для всех ядер кэшем. Первые 4-ядерные x86-процессоры Intel, выпущенные годом ранее, представляли собой по сути "сдвоенные двухъядерные" — два 2-ядерных кристалла в одном корпусе с общим кэшем лишь в пределах каждого кристалла. В этом отношении первые 4-ядерные чипы Intel Core 2 Quad/Extreme напоминали первые же 2-ядерные чипы этой компании, Pentium D эпохи NetBurst, использовавшие аналогичную двухкристальную компоновку. С одной стороны такое внутреннее устройство многоядерных процессоров Intel имело очевидный недостаток — из-за отсутствия общего для всех ядер кэша обмен данными между ядрами из разных кристаллов мог выполняться лишь посредством системной шины и оперативной памяти, что очевидно менее эффективно. Однако, с другой стороны, уже проверенная временем двухкристальная компоновка позволила на год раньше конкурента выпустить на рынок 4-ядерные процессоры на новой микроархитектуре Core. Кроме того, как мы уже неоднократно отмечали, несмотря на в целом передовую архитектуру, первый 4-ядерный “блин” у AMD получился “комом” — даже несмотря на то, что процессоры этой компании вышли на рынок на год позже, их производительность на фоне конкурента в лице Core 2 Quad оказалась совсем невпечатляющей. И тут было уже не до маркетинговых лозунгов о "настоящих" 4-ядерных процессорах — AMD пришлось серьёзно скорректировать ценовую политику, чтобы окончательно не потерять рынок многоядерных процессоров для настольных систем.

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Впрочем, и этот момент также уже упоминался не единожды в наших исследованиях, потенциал микроархитектуры K10 не был раскрыт в процессорах Phenom первого поколения преимущественно из-за проблем с достижением сравнительно высоких тактовых частот — проблемы, решённой компанией AMD уже к началу 2009 года с выпуском второго поколения процессоров Phenom, лишённых указанного выше недостатка. В последней статье цикла мы как раз и протестировали Phenom II X4 в связке с DDR3 памятью и убедились, что 4-ядерные процессоры второго поколения многоядерных решений микроархитектуры K10 в умеренном разгоне всё ещё могут обеспечить стабильные 30 FPS во многих современных играх даже на ультра-настройках. Конечно же, было бы интересно посмотреть, как в той же дисциплине выступят 4-ядерные процессоры Intel тех лет, пускай и не совсем "настоящие" (в упомянутом выше смысле). С этой целью в качестве конкурента Phenom II X4 925, принимавшему участие в нашем тестировании ранее, мы противопоставим сегодня серверный Xeon E5440, являющийся аналогом настольного Core 2 Quad Q9550. Да, на момент выхода Phenom II X4 на рынок у Intel имелись в арсенале уже и "настоящие" 4-ядерные процессоры Core i7 900-ой серии на новой микроархитектуре Nehalem, однако, эти процессоры были частью платформы LGA 1366, сборки на которой стоили значительно дороже и относились к классу высокопроизводительных настольных систем (HEDT). На рынке массовых настольных компьютеров господствующей платформой Intel всё ещё оставалась платформа LGA 775, и, соответственно, массовыми 4-ядерными предложениями Intel были как раз таки процессоры Core 2 Quad.

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Как и ранее, в качестве современного ориентира используется "гиперпень". Основы тестовых стендов AM3, LGA 775 и LGA 1151 составляют материнские платы ASUS M4A79T Deluxe, ASUS P5Q3 и MSI B250M PRO-VD, соответственно. Остальные комплектующие, кроме оперативной памяти, идентичны: видеокарта GeForce RTX 2060 Super от KFA2, бюджетный SSD WD Green на 240 ГБ под Windows и приложения, жёсткий диск Seagate 7200 BarraCuda на 3 ТБ под игры, блок питания Xilence Performance A+ 630 Вт. Первые два тестовых стенда оснащены 2 планками DDR3-1600 CL9 памяти с Aliexpress объёмом по 4 ГБ каждая, о которой неоднократно писалось ранее, последний— 2 планками DDR4-2400 CL17 памяти так же объёмом по 4 ГБ каждая.

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Небольшой спойлер: на фото тестовый стенд LGA 775 трудиться над сбором данных уже для следующей статьи (нетрудно заметить, что планок памяти установлено уже 4, а не 2), но об этом в другой раз. Ах да, ничего свободного под LGA 775, кроме Cryorig R1 Ultimate под рукой не нашлось, так что не обессудьте — для небольшого разгона 2-секционный суперкулер явно перебор, но дешёвая "водянка" ID-Cooling FROSTFLOW X 240, которая использовалась ранее в тестах платформы AM3, не имеет креплений под LGA 775. Пользуясь случаем, передаю привет магазину НИКС, на сайте которого указано обратное — что, дескать, поддерживает. Впрочем, не суть, так что не будем отвлекаться. Ниже приведена таблица основных технических характеристик сравниваемых процессоров.

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Разгон процессоров AMD подробно обсуждался ранее, вкратце Athlon II X4 630 покорил планку в 240 МГц "по шине", а Phenom II X4 925 — в 260 МГц, и, таким образом, результирующие частоты этих процессоров в разгоне составили 3.36 и 3.64 ГГц, соответственно. Делитель памяти был установлен в значение 3:10, так что итоговая частота памяти в разгоне оказалась равной DDR3-1733 (9-9-9) и DDR3-1600 (9-9-9), соответственно. В стоке память также работала в режиме DDR3-1600 (9-9-9).

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Xeon E5440 также разгонялся "по шине". Цель ставить рекорды вновь не стояла, так что ограничившись напряжением в 1.375 В на ядра процессора удалось разогнать FSB с 333 МГц до 425. Частота процессора при этом возросла с 2.83 до 3.6 ГГц, а память заработала в режиме DDR3-1700 (9-9-9). Таким образом, в разгоне частотные характеристики процессора и памяти оказались практически идентичными таковым для Phenom II X4 925, что позволит провести сравнение в практически идентичных условиях. В стоке с Xeon E5440 память работала на частоте DDR3-1333 (7-7-7), то есть на официально заявленной Intel для P45 максимальной частоте памяти DDR3.

Отметим, что как и в случае с тестируемыми процессорами AMD, многие производители материнских плат с чипсетом P45 повышали максимально поддерживаемую тактовую частоту памяти до 1600 МГц и выше. Например, у нашей платы, ASUS P5Q3, официально заявлена поддержка DDR3-1600 и даже DDR3-1800. Однако, указанные более высокие частоты доступны для Xeon E5440 только в разгоне минимальный делитель на память 1:2, так что в стоке с Xeon E5440 при эффективной частоте системной шине 1333 МГц (4×333 МГц) больше чем DDR3-1333 мы позволить себе не можем. Впрочем, при тестировании 4-ядерных процессоров K10 разница в играх в стоке с DDR3-1333 CL7 и DDR3-1600 CL9 была минимальной, так что этот фактор не определяющий.

AIDA64

Начинаем по традиции с результатов синтетических тестов из пакета AIDA64.

И здесь дела для процессора Intel обстоят не лучшим образом: если показатели представителей микроархитектуры K10 на фоне современного "гиперпня" со стоковой DDR4-2400 памятью не впечатляли, то с Xeon картина ещё хуже — даже в комплексном разгоне (увеличение не только частоты процессора, но и контроллера памяти) Xeon E5440 значительно отстал не только от G4600, но и от 4-ядерных решений конкурента. При этом в тестах записи отставание Xeon не столь существенно, а вот при чтении (и, как следствие, копировании) Xeon уже далеко позади. В чём причина такого поведения платформы с Xeon сказать непросто, скорее всего такие показатели — особенности используемых контроллеров памяти, ведь если бы причиной низких результатов Xeon на чтение было отсутствие общего для всех ядер кэша, то Athlon II X4 в этом тесте должен был существенно проиграть Phenom II X4, чего не наблюдается.

Переходим к синтетическим тестам центрального процессора. На диаграммах, приведённых ниже, результаты оценки производительности в тестах CPU и FPU вновь, как и ранее, для наглядности приведены относительно таковых для Pentium G4600, показатели которого взяты за 1.

В целом видим, что считает Xeon E5440 так же быстро, как и 4-ядерные представители AMD K10, а при использовании арифметики с плавающей точкой даже немного быстрее. Из общей картины вновь выбивается лишь PhotoWorxx, впрочем, такое поведение данного теста сюрпризом для нас уже не стало — результаты в PhotoWorxx сильно зависят от скоростных показателей подсистемы памяти, которые у Xeon заметно хуже. С одной стороны, можно сказать, что PhotoWorxx не место в синтетических тестах производительности CPU, так как данный тест не измеряет производительность вычислительных блоков процессора в условиях максимально возможной изоляции от других узлов компьютера, с другой — PhotoWorxx за счёт этой своей особенности значительной реалистичнее остальных тестов AIDA64.

Результаты игровых тестов

Grand Theft Auto V (2015, RAGE, DX11)

Sid Meier's Civilization VI (2016, Собственный, DX11)

Total War: Warhammer II (2017, TW Engine 3, DX11)

Middle-earth: Shadow of War (2017, Firebird Engine, DX11)

F1 2018 (2018, EGO Engine, DX11)

Shadow of the Tomb Raider (2018, Foundation Engine, DX12)

Hitman 2 (2018, Glacier 2, DX12)

Far Cry New Dawn (2019, Dunia 2, DX11)

Metro Exodus (2019, 4A Engine, DX12)

Borderlands 3 (2019, Unreal Engine 4, DX12)

Среднегеометрические результаты и выводы

Картина в абсолютном большинстве протестированных проектов получилась идентичная, так что подробно обсудим лишь среднюю по всем тестам производительность. Итак, что же мы видим по итогу? На практически равных частотах с практически одинаковой памятью как в стоке, так и в небольшом разгоне Xeon E5440 оказался чуть быстрее Athlon II X4 630 и несколько медленнее Phenom II X4 925. Если теперь принять во внимание результаты синтетических тестов AIDA64, показавших примерно одинаковую скорость счёта тестируемых процессоров, то причина, по которой участники тестирования заняли соответствующие места, лежит на поверхности — основной архитектурной характеристикой, оказавшей влияние на результаты, по всей видимости, является наличие или отсутствие общего кэша для ядер. Athlon II X4, напрочь лишённый указанной роскоши, финишировал последним, Xeon, лишь каждая пара ядер которого снабжена общим L2-кэшем, пришёл вторым, а Phenom II X4 с общим L3-кэшем на все 4 ядра закономерно одержал победу.

А вот в недалёком прошлом, в конце 2000-х и начале 2010-х, расклад сил был несколько иным — на равных частотах Core 2 Quad в большинстве игр были всё же быстрее, пускай и незначительно, чем Phenom II X4. Что же изменилось в игровой индустрии с тех пор, что позволило Phenom II X4 спустя годы обойти конкурента? Причина изменений в расстановке сил, по всей видимости, кроется в умении современных игр значительно эффективнее использовать 4 и даже более ядер центрального процессора, в то время как на момент выхода первых 4-ядерных x86-процессоров для настольных систем на рынок, производительность большей части игр редко хоть как-то масштабировалась на более чем 2 ядра. В те годы Core 2 Quad и Athlon/Phenom II X4 за редким исключением показывали в играх производительность равную таковой у своих 2-ядерных "младших братьев" Core 2 Duo и Athlon/Phenom II X2. Но прогресс не стоит на месте и к концу 2010-х большая часть игровых проектов уже была способна сравнительно эффективно использовать как минимум 4 процессорных ядра, и узкое место 2-кристальной компоновки Core 2 Quad — отсутствие общего для всех 4 ядер кэша — дало о себе знать.

Обыгрывая известный в компьютерном сообществе мем, можно сказать, что потенциал "настоящей" многоядерной архитектуры K10 с общим кэшем на все ядра, наконец-то полностью раскрылся. Относиться к этому факту можно по-разному — поклонники AMD с гордо поднятой головой чётким и громким голосом продекламируют "А мы ведь говорили!", сторонники Intel отмахнуться, резонно указав на то, что полностью потенциал K10 раскрылся лишь тогда, когда процессоры этого поколения уже по большей части потеряли свою актуальность. Справедливости ради надо отметить, что в большинстве проектов 2015-2018 годов рассмотренные 4-ядерные процессоры как AMD, так и Intel в небольшом разгоне всё ещё способны обеспечить стабильные 30 (а местами и больше) FPS даже на ультра-настройках. Дальше, конечно, хуже — в некоторых играх 2019 ради стабильных 30 FPS придётся опуститься уже до средних настроек, а часть проектов, кроме того, вообще не запустится из-за отсутствия поддержки наборов инструкций SSE4.2. Суммарно, конечно, на данный момент эти процессоры выглядят, мягко скажем, не впечатляюще, но "консольный опыт" в большинстве игр получить вполне ещё можно. :D Естественно, из современных процессоров даже 2-ядерный 4-поточный "гиперпень" в стоке способен продемонстрировать игровую производительность того же порядка при более низких значениях энергопотребления и тепловыделения. Но если вспомнить, сколько протестированным сегодня процессорам лет, то какие вообще к ним могут быть претензии?

P.S. Всех с наступившим!