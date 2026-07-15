Американским компаниям Apple и OpenAI достаётся роль догоняющих.

В то время как последняя судебная тяжба Apple с OpenAI осложняет гонку компаний из Кремниевой долины за преобразование рынка потребительских технологий, один китайский стартап сделал шаг вперёд, представив, как он утверждает, первый в мире смартфон с автономным управлением.

Фото: Weibo

Компания StepFun, поддерживаемая конлгомератом Tencent, в ходе недавней презентации в Шанхае представила мобильное устройство. Устройство работает на операционной системе Step AOS, разработанной специально для агентов искусственного интеллекта (ИИ). Аппарат выпущен под брендом StepX, который компания позиционирует как первый в мире бренд терминалов ИИ, изначально созданный на основе больших языковых моделей.

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Согласно заявлению стартапа, главным отличием новинки от традиционных смартфонов, которые требуют от пользователей вручную открывать отдельные приложения, устройство было создано на основе агентов ИИ. В компании также добавили, что аппарат способно интерпретировать запросы пользователей, координировать работу нескольких сервисов и автономно выполнять сложные задачи. Смартфон оснащен новым персональным ИИ-помощником Amoo, встроенным в операционную систему.

StepFun также объявила об интеграции с крупными китайскими цифровыми сервисами, включая Alipay для осуществления платежей, Trip.com для бронирования поездок, Didi Chuxing для заказа такси и Meituan для услуг по запросу. Такая интеграция позволит ИИ-помощнику беспрепятственно выполнять задачи на различных платформах без вмешательства пользователя.

Инь Ци, основатель и генеральный директор StepFun, заявил, что для работы ИИ-агентов необходима операционная система, разработанная с нуля, а не просто набор функций ИИ, наложенных на существующие мобильные платформы. Он также особо подчеркнул, что традиционное ПО для смартфонов никогда не создавалось для автономного выполнения задач.

Инь Ци добавил, что StepFun не планирует полагаться на традиционные источники дохода, такие как продажа оборудования, плата за предустановленные приложения или размещение рекламы. Вместо этого компания продолжит изучение альтернативных источников монетизации для устройств, которые изначально были созданы на базе искусственного интеллекта. Когда смартфон StepX Neo поступит в продажу и по какой цене, не уточняется.

Компания StepFun, основанная в 2023 году бывшим руководителем Microsoft Research Asia Цзян Дасинем, получила поддержку от технологического конгломерата Tencent и производителей оборудования, таких как ZTE. В мае этого года компания впервые разместила свои акции на бирже и сумела привлечь 2,5 миллиарда долларов США. При этом оценочная стоимость стартапа составляет 10 миллиардов.