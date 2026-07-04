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crazycat21
NASA и компания Katalyst запустили в космос робота для попытки спасения падающей обсерватории
Первая подобная миссия в космической истории США.
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Космическое агентство США (NASA) и стартап Katalyst Space Technologies, базирующийся во Флагстаффе, штат Аризона, 3 июля запустили над акваторией Тихого океана роботизированный космический аппарат с целью спасения устаревающей орбитальной обсерватории и демонстрации новой технологии захвата объекта на орбите. Об этом сообщает Reuters.

Изображение: NASA

Космический аппарат под названием LINK массой полтонны был специально построен для спасения ценного спутника Swift Observatory стоимостью 500 миллионов долларов, спроектированного Нилом Гехрельсом. Заявлено, что спасательный аппарат должен приблизиться к Swift, прикрепиться к обсерватории и поднять её на более высокую орбиту, тем самым потенциально продлив срок её работы ещё на несколько лет.

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Поскольку обсерватория не имеет собственных двигателей для маневрирования на орбите, то она продолжила бы естественное снижение к Земле и сгорела бы в атмосфере уже до конца этого года.

Компания Katalyst Space Technologies, заявила, что на разработку, постройку и испытания аппарата LINK потребовалось беспрецедентно короткое время. На всё было потрачено всего 9 месяцев. Стоимость контракта с NASA составила 30 миллионов долларов. 

Примерно в 1.36 утра по тихоокеанскому времени (08.36 по Гринвичу) на высоте около 12200 метров над Тихим океаном самолёт компании Northrop Grumman произвёл запуск ракеты-носителя с роботизированным модулем LINK. После чего ракета взмыла в космос.

Старт миссии был перенесён из-за неудовлетворительных погодных условий и несложной технической неполадки ракеты-носителя.

Самолёт, запустивший ракету, поднялся в воздух с американской авиабазы, расположенной на маленьком атолле Кваджалейн, Маршалловы острова.

Запланировано, что космический аппарат LINK отделится от ракеты на низкой околоземной орбите и отправится в район нахождения орбитальной обсерватории NASA, которая с 2004 года осуществляет наблюдение за далекими галактиками и чёрными дырами. Если всё пойдет по плану, к концу июля LINK приблизится к обсерватории на расстояние примерно 9,6 километра, после чего аппарат начнёт завершающий этап сближения и «операций по наблюдению вблизи объекта».

Ожидается, что автономному космическому аппарату, оснащённому тремя комплектами двигателей и пятью сенсорными системами, будет необходима неделя для сближения с обсерваторией. Затем LINK должен произвести аккуратный захват спутника при помощи трёх роботизированных манипуляторов. 

По данным стартапа Katalyst, после того как LINK надежно закрепит обсерваторию, потребуется ещё 60 дней для её буксировки на заданную орбиту. Высота последней составляет около 600 километров над Землей. Эта орбита вдвое превышает ту, на которую обсерватория снизится непосредственно перед спасением.

Ожидается, что после завершения основной миссии у роботизированного космического аппарата останется необходимый запас топлива для отработки дополнительных манёвров на близком расстоянии с использованием SWIFT в качестве стационарного партнёра на орбите.

За реализацией проекта по подъёму спутника на заданную орбиту внимательно следят и американские военные. Это обусловлено геополитическим противостоянием между США и Китаем.

#новости #космос #наука #nasa #спутники #katalyst
Источник: reuters.com
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