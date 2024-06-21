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Германия закажет 105 танков Leopard 2A8 для оснащения своей боевой группы в Литве

Итоговая стоимость этих танков будет даже выше, чем у американских Abrams и южнокорейских K2
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Leopard 2A8. Фото: KMW

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военное ведомство страны планирует приобрести у европейского оборонного холдинга KNDS (результат слияния немецкого концерна KMW и французской фирмы Nexter) новые основные боевые танки Leopard 2A8. Стоимость контракта составляет 2,93 миллиарда евро. Поставка техники должна быть завершена к 2030 году. Об этом сообщает профильное издание Army Recognition.

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План министерства обороны ФРГ изложен в "конфиденциальном" документе, предназначенном для бюджетного комитета Бундестага. Именно этот комитет рассматривает такие крупные проекты и должен одобрить сделку до летних каникул немецких парламентариев.

Целью этого крупного контракта является оснащение достаточным количеством танков бригады бундесвера, которая будет дислоцироваться на территории Литвы. В документах данная бригада описывается как "один из главных элементов передовой обороны НАТО". Тем самым подчёркивается важность оснащения этого соединения современной боевой техникой. Кроме того, часть новых танков будет направлена на усиление бронетанковых войск бундесвера, что сейчас является приоритетом для Министерства обороны Германии. 

Основной боевой танк Leopard 2A8 на оборонной выставке Eurosatory 2024. Фото: Army Recognition

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Заказ значительного количества новой боевой техники стал возможен благодаря рамочному соглашению, заключенному в 2023 году между немецкой армией и оборонной фирмой KNDS. Первоначально было заказано всего 18 Leopard 2A8, которые предназначены для замены танков более ранних модификаций, переданных Украине. Тогда бундесвер указал на наличие потребности в дополнительных танках, необходимых для модернизации частей. Тогда военные заявляли, что им требуется не менее 50 новых танков. Текущий план предусматривает поставку 35 единиц Leopard 2A8 для бригады, дислоцированной в Литве, к 2027 году. Остальные машины должны быть переданы промышленностью к 2030 году.

Как пишет Army Recognition, новое приобретение значительно усилит возможности бронетанковых войск бундесвера, в распоряжении которых сейчас имеется около 310 танков Leopard 2 различных модификаций. Эксплуатация новых 105 танков в течение десяти лет [с 2030 года] не включена в стоимость контракта и оценивается приблизительно в 750 миллионов евро. В документах также подчеркивается риск того, что KNDS может столкнуться с задержками поставок из-за глобальной нехватки электронных компонентов и сырья. Уровень этого риска классифицируется "от среднего до высокого".

Предполагается, что бюджетный комитет бундестага внимательно изучит модель финансирования этих закупок. Министерство обороны Германии уже заявило, что приобретение новых танков не будет финансироваться из специального оборонного фонда на 100 миллиардов евро и из ежегодных военных бюджетов. Вместо этого будет выдано разрешение на принятие обязательств, гарантирующее, что федеральное правительство покроет расходы на покупку танков. И эти обязательства позволят выполнить заказ.

Основной боевой танк Leopard 2A8 на оборонной выставке Eurosatory 2024. Фото: Army Recognition

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Такая модель финансирования создает прецедент для будущих правительств ФРГ. Первоначальные затраты в ближайшие годы являются управляемыми, но начиная с 2027 года финансовое бремя значительно увеличится. Прогнозируемые дополнительные расходы составляют 430 миллионов евро в 2027 году, 710 миллионов в 2028 году, 909 миллионов в 2029 году и 842 миллиона в 2030 году. Министерству обороны потребуется существенное увеличение своего бюджета для покрытия этих расходов. Хотя в настоящее время такое увеличение не планируется, годовой показатель оборонного бюджета составляет около 50 миллиардов евро.

Основной боевой танк Leopard 2A8 впервые был представлен в качестве прототипа в мае 2023 года на Международной выставке технологий обороны и безопасности в городе Брно, Чехия. Танк разработан немецкими оборонными компаниями Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall. Новая боевая машина основана на базе Leopard 2A7+, но имеет существенные улучшения в бронезащите и огневой мощи. Защита танка представляет собой многослойную броню из стали, вольфрама, композитного наполнителя и керамических элементов. Кроме того, танк оснащён системой активной защиты EuroTrophy (APS), обеспечивающей круговой перехват противотанковых ракет и снарядов.

Основным вооружением Leopard 2A8 является улучшенная гладкоствольная пушка A1 калибра 120 мм с длиной ствола в 55 калибров, усовершенствованная по сравнению с пушкой L44. Новое орудие обеспечивает более высокую начальную скорость, большие точность, дальность и пробиваемость снарядов. Пушка может использовать различные типы боеприпасов, в том числе и новые DM11 с программируемым подрывом. Такие снаряды позволяют эффективно поражать легкобронированную технику, укрепления и пехоту противника. Дополнительное вооружение танка состоит из пулемёта калибра 7,62 мм и многоцелевого 76-мм гранатомёта.

В отличие от предшествующих версий Leopard 2A8 имеет усиленное бронирование крыши башни и получил усиленную противоминную защиту днища.

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Leopard 2A8 оснащен современной оптикой и системами управления огнем. Среди них тепловизоры третьего поколения на рабочих местах командира и наводчика, а также система управления огнем, повышающая точность наведения. В её составе лазерный дальномер и баллистический вычислитель, позволяющие точно поражать движущиеся цели.

Дополнительно танк оборудован установкой охлаждения боевого отделения [кондиционер, прим.], вспомогательной силовой установкой, системой защиты от оружия массового поражения, комплексной системой противопожарной защиты. Усилена ходовая часть, улучшен блок охлаждения силового агрегата, улучшены эргономика и функции поворота. Дополнительные функции включают боевой модуль с дистанционным управлением и систему предупреждения о лазерном облучении. 

Leopard 2A8 оснащен двигателем мощностью 1500 л.с., обеспечивающим скорость до 65 км/ч по шоссе и запас хода около 400 километров.

Экипаж танка состоит из четырёх человек: командира, наводчика, механика-водителя и заряжающего. 

Немецкие военные очень хотят довооружиться. Только откуда взять деньги, они сами толком не знают. Даже если правительство Германии и выделит необходимое финансирование под свои гарантии, то каждый новый танк обойдётся бюджету страны в 27,9 миллиона евро. Это намного дороже, чем американский Abrams или южнокорейский K2. Да и темпы производства танков в Германии "впечатляют". Если новые Leopard 2A8 будут заказаны, то для немецкой армии они будут производиться со скоростью чуть более 20 танков в год.

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Теги

техника армия оружие германия танки leopard 2 бронетехника бундесвер leopard 2a8 knds
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