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Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала

Об уровне "экспертности" зарубежнго эксперта каждый сделает самостоятельные выводы
[ ] для раздела Блоги
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1.jpgХудожественный рендеринг российского танка Т-95. Изображение из открытых источников

Отечественная школа танкостроения по праву занимает лидирующие позиции в мире. Куда там британцам, французам или американцам! Возможно, кто-то попробует поспорить с этим. Бесполезно.

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В качестве аргумента можно привести всего несколько фактов.

Во-первых, до вступления во Вторую мировую войну американцы знать не знали, что такое нормальный танк. Такие машины появились уже в ходе боевых действий. В то же время СССР на момент нападения гитлеровской Германии уже имел выпускающиеся серийно танки Т-34 и КВ-1. Кстати, советская "тридцатьчетвёрка" признана лучшим танком всей Второй мировой войны.

Средний танк Т-34-85 6-го гвардейского танкового корпуса, апрель 1945 года. Фото из открытых источников

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Во-вторых, уже в годы холодной войны советские конструкторы разработали несколько типов танков: Т-55, Т-62, Т-64, Т-72 и Т-80. Средний танк Т-55 успел изрядно повоевать и продолжает воевать до сих пор в различных уголках планеты. Первый советский основной боевой танк (ОБТ) Т-62 представляет собой отличную мобилизационную машину и снова в строю. Танки Т-72 и Т-80 неоднократно модернизировались. Усовершенствованные версии этих боевых машин до сих пор актуальны и стоят на вооружении. А ведь есть ещё танк российский Т-90, представляющий собой логическое развитие Т-72. Пожалуй, единственным недоразумением среди советских ОБТ является Т-64. И то в нём было много технических новинок, перекочевавших на другие танки.

Основной боевой танк Т-72Б3М. Фото: mil.ru

В-третьих, единственный в мире серийно выпускающийся танк четвёртого поколения – это российский Т-14 "Армата". Больше никто таких танков не производит. Данный факт говорит о многом. Что-то аналогичное попытались продемонстрировать китайцы. И определённые потуги в этом направлении есть у коллективных европейцев и у американцев. Но ни одни, ни другие (речь о НАТОвцах) не смогут начать серийное производство танков 4-го поколения раньше 2030 года. Если вообще смогут.

Основной боевой танк Т-72Б3М. Фото: mil.ru

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Чем могут похвастаться в области танкостроения те же американцы? Снятым с вооружения М60 разработки 60-х годов прошлого столетия? Или, быть может, танком M1 Abrams, который неоднократно модернизируется? Больше ничего нового американцы не продемонстрировали. Кстати, аналогичная ситуация и у немцев, которые многократно "перепиливают" свой Leopard. Оба типа, кстати, неплохо горят под ударами расчётов артиллерии, ПТРК и FPV-дронов Вооружённых сил России.

Понятно, что самый современный танк в мире – российский Т-14. А ведь такая машина могла появиться на балансе Вооружённых сил значительно раньше. Но помешали известные обстоятельства: распад СССР, последующий переход экономики страны на капиталистические рельсы, заверения "партнёров" в дружбе.

Американский эксперт рассказал о российском супертанке, который Россия никогда не выпускала. Публикация на эту тему вышла на страницах популярного за океаном аналитического издания 19FortyFive. Автором материала является Питер Сучиу. Кстати так и не удалось найти оригинал той статейки, похоже, что они удалили. Зато куча "мусора" от других "экспертов" , поупрожнявшхся над данным проектом [прим.].

Как назывался этот танк? Со слов эксперта, перспективная боевая машина получила обозначение Т-95. Но замыслы российских конструкторов так и не были воплощены в жизнь. На протяжении всех 90-х годов Россия страдала от затяжного финансового кризиса. В результате целый ряд оборонных программ был либо сокращён, либо вообще остановлен. Особенно это было заметно после валютного коллапса 1998 года. России потребовалось более 10 лет, чтобы от него оправиться.

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Основной боевой танк Т-80У. Фото: mil.ru

Первым российским основным боевым танком четвёртого поколения должен был стать "Объект 194". Работы над новым танком были начаты на Уралвагонзаводе в 1988 году, но спустя три года (после распада СССР) они были остановлены.

Однако вскоре деятельность в данном направлении была возобновлена. Тем более, что у России имелась вся конструкторская документация на танки Т-72 и Т-80. Производство усовершенствованного танка Т-90 рассматривалось в качестве временной меры.

Разрабатываемый новой танк никогда не назывался Т-95. Это обозначение "прижилось" само собой после того, как стали просачиваться первые обрывочные сведения о программе разработке новой боевой машины. Более того, российское Министерство обороны официально не признавало работы над новым танком вплоть до 2000 года.

Со слов американского аналитика, подробности о конструкции боевой машины достаточно скудны. Но есть предположение, что новый танк должен был быть крупнее советских ОБТ предшествующих поколений. Вероятно, по своим габаритам и массе он должен был быть сопоставим с западными танками: британским Challenger 2 , немецким Leopard 2A7 и американским M1A2 Abrams .

Основной боевой танк Т-80У. Фото: mil.ru

Целью программы Т-95 было создание танка 4-го поколения, поэтому он имел мало общего с Т-90 и более ранними советскими разработками. Ставка была сделана на улучшение броневой защиты и повышение выживаемости экипажа. Новый танк должен был получить не только совершенную динамическую защиту, но и более мощную пушку калибром 152 миллиметра. Пушка должна была применять не только обычные снаряды, но и противотанковые управляемые ракеты.

Экипаж нового танка в составе трёх человек (механик-водитель, наводчик-оператор и командир) должен был быть надёжно защищён. Также концепция предусматривала необитаемую башню с автоматом заряжания орудия.

На рабочем месте командира предполагалась установка совершенного панорамного прицела с тепловизором для лучшей ситуационной осведомлённости. Такой прицел позволил бы командиру  "сканировать" цели и в случае их обнаружения делегировать полномочия на уничтожение оператору.

Несмотря на многообещающие перспективы, программа нового танка была остановлена в апреле 2010 года. Вместо этого российские военные и инженеры сосредоточились на модернизации Т-90. Позже были названы причины остановки программы – многолетний период работ и устаревание части технологий.

Американский аналитик считает, что то, что было изначально "шагом вперёд" впоследствии было реализовано в танке Т-14 "Армата". Поэтому можно смело утверждать, что "Объект 194" стал испытательным стендом для российского серийного танка 4-го поколения.

Вместо резюме необходимо отметить, что "Объекта 194" не существовало. Согласно данным открытых источников, разработка танка Т-95 велась в рамках программы "Объект 195". Поскольку уровень секретности новой разработки был чрезвычайно высок, немудрено, что американский эксперт ошибся.

 

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