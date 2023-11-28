Как советская разведка выкрала чертежи американской ракеты AIM-9 Sidewinder
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Эра реактивной боевой авиации способствовала появлению нового вида оружия для ведения воздушного боя – ракетного. Авиационные пушки уже мало подходили для борьбы с противником на больших скоростях.
Одной из самых известных и распространённых в мире ракет класса "воздух-воздух" малой дальности является советская К-13 (З-13). Ракета была принята на вооружение ВВС СССР в далёком 1962 году. Выпускалась как в Союзе, так и в Китае. В настоящий момент данная ракета до сих пор стоит на вооружении армий десятков стран. Безусловно, по сегодняшним меркам К-13 с её скромной дальностью пуска в 15 километров (Р-13М) является немного устаревшей. Но когда-то это было весьма совершенное и очень грозное оружие.
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Любопытна история появления этой ракеты. Кто сказал, что заимствование чужих оружейных технологий – это всегда плохо? Иногда такое "заимствование" просто критически необходимо.
В 1956 году американские ВВС приняли на вооружение авиационную ракету малой дальности AIM-9 Sidewinder. Sidewinder – это разновидность гремучих змей (рогатый гремучник), обитающая в пустынях юго-запада США и Мексики. Такое название оружие получило из-за своей головки самонаведения. Ракета наводилась на источник тепла. Гремучие змеи при атаке тоже ориентируются на тепло.
Боевой дебют ракеты состоялся в ходе военного конфликта Китая и Тайваня в1958 году. США передали своим союзникам новейшие ракеты, и тайваньские лётчики с успехом применяли их против китайских истребителей МиГ-17.
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В ходе боевых действий одна из ракет стала военным трофеем Китая. AIM-9, выпущенная из района прибрежных вод КНР, упала на рисовое поле и не сдетонировала. Разумеется, находку тут же передали советским специалистам для изучения. Но поскольку ракета была "всмятку", понять что это за изделие было весьма проблематично.
Вторую такую же ракету "привёз" китайский МиГ-17 осенью 1958 года. После очередного вылета истребитель приземлился на аэродроме. В его фюзеляже нашли застрявшую ракету (не сработала). Находку тут же осторожно извлекли и отправили в СССР для изучения. А там уже советские специалисты её разобрали и досконально изучили.
И тут советские специалисты прибегли к методу обратного инжиниринга. Простота конструкции ракеты сразу навела на мысль о копировании изделия. Тем более, что в распоряжении советских специалистов имелись и чертежи изделия. Их добыл шведский полковник Стиг Веннергстрем, являвшийся в то время агентом ГРУ СССР. Кстати, за это своё деяние он в 1963 году получил от шведского суда 20 лет лишения свободы.
В общем, советская разведка выкрала чертежи новейшего американского оружия, а советская промышленность изготовила свою вариацию на эту тему. В 1962 новая авиационная ракета, имеющая чисто американское происхождение, под обозначением К-13 была принята на вооружение ВВС СССР. Главными отличиями советского изделия стали собственная головка самонаведения и лучшее ракетное топливо.
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На этом история не закончилась. Американцам пришлось на себе испытать эффективность собственного оружия. В годы войны во Вьетнаме северовьетнамские лётчики при помощи ракет K-13 "приземлили" 76 американских летательных аппарата. Ещё несколько десятков самолётов и вертолётов получили повреждения от попадания ракет.
Вообще советская ракета К-13 применялась практически во всех военных конфликтах второй половины XX столетия. Разумеется, речь идёт о войнах, в которых принимали участие страны, поддерживаемые СССР.
Прогресс не стоит на месте. Американцы неоднократно модернизировали свою AIM-9 Sidewinder. Спецслужбы США старательно охраняли секреты обновлённых версий ракеты. Но ничто не имеет такой волшебной силы как деньги. Человеческая жадность существовала всегда...
В 1967 году в столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолёт из немецкого Дюссельдорфа. Он привёз "посылку" в виде двух ящиков по 40 килограммов каждый. В этих ящиках находилась новейшая модификация американской ракеты AIM-9 Sidewinder. Для удобства "пересылки" ракету просто разобрали на две части.
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Добыл эту ракету Манфред Рамменгер – агент КГБ в Западной Германии. Авантюрист по натуре и большой транжира. Помогали ему в нелёгком деле Йозеф Линовски и Вольф-Дитхард Кнопее. Последний служил лётчиком в ВВС бундесвера. Поэтому логично, что ракету украли с немецкого аэродрома, где проходил службу Кноппе.
Затем ракету разобрали, упаковали в ящики и окольными путями при помощи авиапочты (через Копенгаген) отправили в Союз. Встречать свой груз в Шереметьево отправитель (Рамменгер) прибыл лично. После того как специалисты из КГБ убедились в важности и ценности "посылки", агент получил очень щедрое денежное вознаграждение.
И именно эти деньги впоследствии сыграли злую шутку. Троица, похитившая ракету, пустилась в загул. Огромные траты сразу же привлекли внимание западных спецслужб. Похитителей арестовали и посадили в тюрьму. Однако доказать какую-либо связь арестованных с советским КГБ так и не смогли. В результате организатор похищения получил четыре года лишения свободы. Кстати, комитет по своим тайным каналам всячески поддерживал Рамменгера в тюрьме. В результате после освобождения он снова стал работать на советскую разведку.
Вот такая увлекательная история происхождения одной из лучших советских ракет.
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