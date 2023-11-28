Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как советская разведка выкрала чертежи американской ракеты AIM-9 Sidewinder

Благодаря разведчикам советские ВВС получили в свое распоряжение одну из лучших ракет класса "воздух-воздух"
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Ракета К-13 под крылом истребителя МиГ-21. Фото: commons.wikimedia.orgЭра реактивной боевой авиации способствовала появлению нового вида оружия для ведения воздушного боя – ракетного. Авиационные пушки уже мало подходили для борьбы с противником на больших скоростях.

Одной из самых известных и распространённых в мире ракет класса "воздух-воздух" малой дальности является советская К-13 (З-13). Ракета была принята на вооружение ВВС СССР в далёком 1962 году. Выпускалась как в Союзе, так и в Китае. В настоящий момент данная ракета до сих пор стоит на вооружении армий десятков стран. Безусловно, по сегодняшним меркам К-13 с её скромной дальностью пуска в 15 километров (Р-13М) является немного устаревшей. Но когда-то это было весьма совершенное и очень грозное оружие.

реклама



Любопытна история появления этой ракеты. Кто сказал, что заимствование чужих оружейных технологий – это всегда плохо? Иногда такое "заимствование" просто критически необходимо.

Истребитель Lockheed F-104A авиации ВМС США с ракетой AIM-9 Sidewinder, 1960 год. Фото: commons.wikimedia.orgВ 1956 году американские ВВС приняли на вооружение авиационную ракету малой дальности AIM-9 Sidewinder. Sidewinder – это разновидность гремучих змей (рогатый гремучник), обитающая в пустынях юго-запада США и Мексики. Такое название оружие получило из-за своей головки самонаведения. Ракета наводилась на источник тепла. Гремучие змеи при атаке тоже ориентируются на тепло.

Боевой дебют ракеты состоялся в ходе военного конфликта Китая и Тайваня в1958 году. США передали своим союзникам новейшие ракеты, и тайваньские лётчики с успехом применяли их против китайских истребителей МиГ-17.

реклама



В ходе боевых действий одна из ракет стала военным трофеем Китая. AIM-9, выпущенная из района прибрежных вод КНР, упала на рисовое поле и не сдетонировала. Разумеется, находку тут же передали советским специалистам для изучения. Но поскольку ракета была "всмятку", понять что это за изделие было весьма проблематично.

Вторую такую же ракету "привёз" китайский МиГ-17 осенью 1958 года. После очередного вылета истребитель приземлился на аэродроме. В его фюзеляже нашли застрявшую ракету (не сработала). Находку тут же осторожно извлекли и отправили в СССР для изучения. А там уже советские специалисты её разобрали и досконально изучили.

И тут советские специалисты прибегли к методу обратного инжиниринга. Простота конструкции ракеты сразу навела на мысль о копировании изделия. Тем более, что в распоряжении советских специалистов имелись и чертежи изделия. Их добыл шведский полковник Стиг Веннергстрем, являвшийся в то время агентом ГРУ СССР. Кстати, за это своё деяние он в 1963 году получил от шведского суда 20 лет лишения свободы.

В общем, советская разведка выкрала чертежи новейшего американского оружия, а советская промышленность изготовила свою вариацию на эту тему. В 1962 новая авиационная ракета, имеющая чисто американское происхождение, под обозначением К-13 была принята на вооружение ВВС СССР. Главными отличиями советского изделия стали собственная головка самонаведения и лучшее ракетное топливо.

реклама



На этом история не закончилась. Американцам пришлось на себе испытать эффективность собственного оружия. В годы войны во Вьетнаме северовьетнамские лётчики при помощи ракет K-13 "приземлили" 76 американских летательных аппарата. Ещё несколько десятков самолётов и вертолётов получили повреждения от попадания ракет.

Вообще советская ракета К-13 применялась практически во всех военных конфликтах второй половины XX столетия. Разумеется, речь идёт о войнах, в которых принимали участие страны, поддерживаемые СССР.

Палубный истребитель F/A-18E Hornet с ракетой AIM-9, 2008 год. Фото: commons.wikimedia.orgПалубный истребитель F/A-18E Hornet с ракетой AIM-9, 2008 год. Фото: commons.wikimedia.orgПрогресс не стоит на месте. Американцы неоднократно модернизировали свою AIM-9 Sidewinder. Спецслужбы США старательно охраняли секреты обновлённых версий ракеты. Но ничто не имеет такой волшебной силы как деньги. Человеческая жадность существовала всегда...

В 1967 году в столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолёт из немецкого Дюссельдорфа. Он привёз "посылку" в виде двух ящиков по 40 килограммов каждый. В этих ящиках находилась новейшая модификация американской ракеты AIM-9 Sidewinder. Для удобства "пересылки" ракету просто разобрали на две части.

реклама



Добыл эту ракету Манфред Рамменгер – агент КГБ в Западной Германии. Авантюрист по натуре и большой транжира. Помогали ему в нелёгком деле Йозеф Линовски и Вольф-Дитхард Кнопее. Последний служил лётчиком в ВВС бундесвера. Поэтому логично, что ракету украли с немецкого аэродрома, где проходил службу Кноппе.

Затем ракету разобрали, упаковали в ящики и окольными путями при помощи авиапочты (через Копенгаген) отправили в Союз. Встречать свой груз в Шереметьево отправитель (Рамменгер) прибыл лично. После того как специалисты из КГБ убедились в важности и ценности "посылки", агент получил очень щедрое денежное вознаграждение.

И именно эти деньги впоследствии сыграли злую шутку. Троица, похитившая ракету, пустилась в загул. Огромные траты сразу же привлекли внимание западных спецслужб. Похитителей арестовали и посадили в тюрьму. Однако доказать какую-либо связь арестованных с советским КГБ так и не смогли. В результате организатор похищения получил четыре года лишения свободы. Кстати, комитет по своим тайным каналам всячески поддерживал Рамменгера в тюрьме. В результате после освобождения он снова стал работать на советскую разведку.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Вот такая увлекательная история происхождения одной из лучших советских ракет.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

техника армия оружие военный ссср
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
5
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
22
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
69

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
41
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
32
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
23
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
11
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
12
Северная Корея запустила военный спутник и взорвала ракету
3
Россия воскрешает самолет-разведчик советских времен для использования в Украине
3
Российские экипажи начали наращивать на БМП брёвна, чтобы усилить защиту от дронов-камикадзе
2
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
3
dYdX разблокирует 150 млн биржевых токенов 1 декабря
1
Робот с искусственным интеллектом придумал, как добыть кислород на Марсе
13
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
2
Морскую систему РБУ-6000 "Смерч-2" установили на шасси Урала и создали ракетно-бомбовый гибрид
+
На Украине замечена БМП-1 ВСУ с боевым модулем Копьё
+
Память типа HBM4 выйдет на рынок не ранее 2026 года
+
Guardian: Российские силы РЭБ столь высокоэффективны из-за британских комплектующих
6
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
1
Binance проведет делистинг нескольких валютных пар
+
Россия утяжеляет свои старые танки Т-62 тоннами дополнительной брони
3
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
5

Популярные статьи

Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
315
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
27
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
1
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
2
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
9
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
13
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
16
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
33
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
1
Танк Боба Семпла – один из худших танков за всю историю мирового танкостроения
2

Сейчас обсуждают

ЮРИК ГАВРИЛОВ
21:09
У нас как всегда говорят что все хорошо а по факту рукожопы все покупают сами не фига не могут сделать
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
Cowboy Huggies
21:08
Играл в симулятор полетов на самолете, в первый раз при посадке он у меня взорвался к херам, посадить его будет нереально новичку.
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
Иван Горыныч
21:04
1 марта 2014 СФ РФ по просьбе Путина и под аплодисменты принял решение 347 на ввод российских войск на территорию Украины, отжали Крым и 8 лет говнецом на Донбассе, а кто не понял зачем вводят войска ...
Guardian: Российские силы РЭБ столь высокоэффективны из-за британских комплектующих
El Grechko
21:02
Говорят что пастрейсинг лучше масштабируется. Реальность как бы согласуется, во времена 2080 был Quake 2 RTX, игра 1998 года, только с лучами. Шла в своё время на voodoo 3dfx. Через 2 поколения - порт...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Али Алиев
21:00
И нахрен эта бандура нужна, если за его стоимость можно купить два лт720 и ещё сдача останется.
Thermalright Peerless Assassin 120 стал лучшим процессорным кулером 2023 года
Иван Горыныч
20:58
Потеряв всякую надежду на ПВО и РЭБ помнится весь крымский мост, словно новогоднюю ёлку увешали уголковыми отражателями и баржи на якорях имитировали надёжность всрф.
Guardian: Российские силы РЭБ столь высокоэффективны из-за британских комплектующих
Vano
20:55
гонят эту тупую армаду чиновники , что бы иметь дешевую рабочую силу, и больше зарабатывать . последствия их не волнуют, жить тут они не планируют
О дефиците квалифицированных кадров в России и его причинах
Иван Горыныч
20:52
если чё за 600 дней Жуков трижды до Ла-Манша и обратно.
Economist: Высокоточные ракеты ВСУ не могут долететь до цели – Россия с помощью РЭБ сбивает их
Олесь Кука
20:52
Офигеешь, но рынок труда отсутствует в виду отсутствия ЛЮБЫХ кадров. Сраный разнорабочий просит за смену, как полтора года назад платили специалисту. А специалистов между тем можно по пальцам пересчит...
О дефиците квалифицированных кадров в России и его причинах
John Doe
20:49
Вот. Но тут на вкус и цвет. Честного списка из 10 игр пока нет. Не 500, не 50, а 10 игр пока не набрали. При том, что лучи не первый год рекламируются, карты нифига не дешевеют, но нормальных лучей та...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем