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AAD10 – элитный отряд швейцарской армии

Швейцария, пусть и формально, но пытается соблюдать нейтралитет. Но несмотря на это даже в швейцарской армии имеется собственный спецназ
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Фото из открытых источников

Швейцария традиционно является нейтральной страной и не принимает участие в каких-либо военных конфликтах. Тем не менее Швейцарская конфедерация имеет собственные вооружённые силы, основным назначением которых является защита территориальной целостности страны.

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Швейцарские вооруженные силы организационно состоят из сухопутных войск и военно-воздушных сил. Согласно данным рейтинга Global Fire Power, численность личного состава армии конфедерации в 2022 году составляла 144 тысячи военнослужащих. Из этого количества лишь 24 тысячи человек составляют "активный" персонал, то есть являются кадровыми военными, остальные – резервисты.

Тренировка бойцов отряда AAD10. Фото: Ruedi Weiss / swissinfo.ch

Тренировка бойцов отряда AAD10. Фото: Ruedi Weiss / swissinfo.ch

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Фактически швейцарская армия представляет собой народное ополчение. Воинская служба является обязательной для всех мужчин страны. Только проходят они её довольно специфичным образом. Срок обязательной службы составляет 260 дней. Но это период обязательной службы равномерно распределён на 10 лет.

Отработка бойцами отряда AAD10 высадки морского десанта. Фото: VBS / swissinfo.ch

Отработка бойцами отряда AAD10 высадки морского десанта. Фото: VBS / swissinfo.ch

Но это не значит, что в швейцарской армии нет полностью профессиональных настоящих подразделений. Они есть. Одним из них является элитный отряд армии Швейцарии известный под кодовым обозначением AAD10. Применяется этот отряд исключительно с разрешения властей страны!

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Самое интересное, что даже большинство граждан Швейцарии даже не догадываются о существовании этого отряда. Он является секретным.

Отработка спецназом боя в городских условиях. Фото: VBS / swissinfo.ch

Отработка спецназом боя в городских условиях. Фото: VBS / swissinfo.ch

Так что же за подразделение скрывается за таинственным обозначением AAD10? Это армейский разведывательный отряд. Спецназ. Но разведка является не единственным полем деятельности военнослужащих отряда. Помимо сбора разведывательных данных в обязанности спецназовцев входят спасение и репатриация швейцарских граждан, которым грозит опасность за границей, а так же "защита войск, людей и объектов в кризисных ситуациях". В общем, бойцы AAD10 выполняют все задачи, которые в других странах распределены между разными спецподразделениями.

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Аквалангист отряда AAD10. Фото: VBS / swissinfo.ch

Аквалангист отряда AAD10. Фото: VBS / swissinfo.ch

Группа AAD10 была сформирована в 2004 году. Все её члены проходят жёсткую специальную подготовку для защиты людей и имущества в тяжёлых ситуациях.

Со слов инструкторов, тем, кто хочет поиграть в Рэмбо, нет смысла находится в отряде. Каждый, кто надеется попасть служить в спецподразделение, должен обладать умственными и физическими способностями выше среднего и искренне преданным идеям подразделения.

Программа отбора и обучения новобранцев очень жёсткая. Потенциальные кандидаты сначала предоставляют командованию очень подробное резюме  и мотивационное письмо. По всей видимости, что-то вроде сочинения на тему "Почему я хочу служить в спецназе" (прим.).

Холодная вода не должна быть помехой спецназовцам. Фото: Ruedi Weiss / swissinfo.ch

Холодная вода не должна быть помехой спецназовцам. Фото: Ruedi Weiss / swissinfo.ch

Затем следует предварительный отбор, в ходе которого кандидаты должны продемонстрировать свои способности. Например, спортивный тест занимает два дня, среди прочих испытаний необходимо сделать 10 подтягиваний на перекладине и выполнить 50 отжиманий за две минуты! Часть кандидатов отсеивается уже на этом этапе.

С прошедшими предварительный отбор продолжают работать дальше. Их оценивают на умственные и интеллектуальные способности, силу характера, стойкость и уровень командного духа. Служба в спецназе – "игра" командная.

Ежегодно несколько сотен соискателей подают заявления для отбора на службу в спецназ. Но по результатам экзаменов берут только несколько человек. Со слов командира отряда AAD10, недостатка в новобранцах нет.

Принятые на службу в отряд проходят годичный курс базовой подготовки. Подготовка включает практические приёмы ближнего боя, минно-взрывное дело, парашютно-десантную и разведывательную подготовку. Помимо всего прочего в ходе подготовки солдаты в обязательном порядке изучают право, географию и этнологию.

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Как говорилось, отряд очень секретный. Лишь близкие родственники и самые близкие друзья спецназовцев знают об их настоящем роде занятий. Для остальных военнослужащие отряда являются самыми обыкновенными солдатами-контрактниками швейцарской армии.

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армия швейцария военный спецназ интересные факты
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