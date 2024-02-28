Предисловие

Эта статья, как и предыдущая, направлена скорее на новичков, а не на опытных пользователей. Уверенному пользователю ПК она может показаться слишком подробной, но я старался учитывать в ней даже небольшие нюансы. В этой статье показаны простые шаги, которые помогут снизить шум при работе ПК. Справиться с этим может и не очень опытный пользователь.

Вступление

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Большинством людей шум от компьютера воспринимается как что-то совершенно естественное. Раньше подавляющее число ПК были очень шумными, и шум этот был вызван их конструктивными особенностями в виде маленьких вентиляторов, плохой вентиляции корпуса и так далее. И шум вентиляторов стал чем-то привычным для пользователя ПК.

Довольно часто я вижу, как даже современные сборки шумят так, что рядом с ними просто становится некомфортно находиться. А ведь решается в подавляющем числе случаев эта проблема элементарно. Рассмотрим, из-за чего может шуметь компьютер.

Пыль

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Если долго не заглядывать внутрь своего ПК, то можно через время обнаружить довольно большое количество пыли, которую нагнали внутрь вентиляторы. Особенно большие куски пыли образуются под вентилятором процессорного кулера и под вентиляторами кулера видеокарты. Пыль затрудняет прохождение воздуха сквозь ребра радиатора, в результате чего страдает охлаждение ПК. Проще всего почистить процессорный кулер. Достаточно снять вентилятор на вдув и аккуратно убрать ту пыль, которая скопилась там. Дополнительно можно продуть ламели радиатора с помощью баллона со сжатым воздухом. Такие небольшие баллоны продаются в компьютерных магазинах и очень помогают при обслуживании ПК.

Чтобы почистить видеокарту, придется как минимум вытащить ее из корпуса, а для тщательной очистки еще и снять кожух системы охлаждения или всю систему охлаждения вместе с радиатором. Процедура не сложная, но требует максимальной осторожности, чтобы не сколоть хрупкий кристалл графического процессора. Иначе можно остаться совсем без видеокарты. При снятии радиатора с кристалла обязательно следует заменить термопасту на свежую.

Даже если у вас есть успешный опыт чистки системы охлаждения, то все равно рекомендуется найти на YouTube ролик по обслуживанию видеокарты, идентичной вашей. Это как минимум, ускорит процесс и позволит избежать неудобств.

Так как большинство вентиляторов сейчас регулируют свои обороты в зависимости от температуры того или иного компонента ПК, то, улучшив охлаждение центрального или графического процессора, мы с большой вероятностью получим снижение шума.

Некачественный корпус

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Иногда при работе ПК может быть слышно специфическое металлическое дребезжание, особенно когда в ПК используются жесткие диски. Это связано с недостаточной жесткостью корпуса ПК, который не гасит вибрации. Особенно этим страдают максимально дешевые модели с очень тонким металлом. Шум, как правило, небольшой, но неприятный. Как-то дорабатывать корпус не имеет смысла. В таком случае либо придется менять корпус на более жесткий, либо смириться с шумом.

Высохшая термопаста

В теории, при отсутствии движения между крышкой процессора и подошвой кулера, свойства термопасты не должны ухудшаться со временем. Однако на практике достичь этого невозможно и любая термопаста со временем теряет свои свойства. Поэтому, периодически, нужно заменять старую термопасту на новую, предварительно полностью убрав с кулера и процессора следы старой термопасты.

Если вы уже меняли термопасту, то ничего нового я вам не открою. Если же у вас нет такого опыта, то делается это просто. Тут рекомендации как для обслуживания видеокарты. Желательно найти видео с установкой вашей модели кулера на вашу платформу от Intel или AMD. И быть аккуратным при установке. Процессор повредить сложно, а вот что-нибудь на материнской плате возможно, особенно если кулер большой или у него очень неудобная установка.

Также не желательно использовать термопасты по типу КПТ-8 или Алсил-3, они не очень эффективны и при их использовании температура после замены может стать даже больше, чем до этого.

Проверка на стабильность системы

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Важно понимать, что вентиляторы могут шуметь не просто так, и это может говорить о том, что система охлаждения не справляется со своей задачей. Для того, чтобы выяснить температуру процессора в нагрузке и понять возможности нашего кулера, используем популярную утилиту Aida64. Бесплатной версии на 30 дней нам будет более чем достаточно.

Выберем сверху тест стабильности системы. Оставим одну галочку Stress FPU. Этого будет достаточно.

Здесь мы можем посмотреть на температуру процессора и скорость вращения вентиляторов. Если шкала сливается в одну линию, то измените масштаб ползунком слева.

Нормальные температуры для каждого процессора несколько отличаются, но если температура уходит за 80 или даже 90 градусов, то система охлаждения не справляется. Мне, например, комфортно, когда температура процессора меньше 70 градусов в нагрузке.

Запустим тест и подождем пару минут, а потом остановим. Нагрузка в этом тесте на процессор довольно большая и в реальной жизни таких температур у вас не будет, но и вентиляторы при этом тесте вращаются со значительной скоростью. Если температуры вас устраивают и компьютер не перегрелся, тогда можно смело переходить к следующему шагу. После полной настройки повторите тест и убедитесь, что перегрев отсутствует.

Настройка вентиляторов через BIOS

Если ПК чист и термопаста свежая, а система охлаждения справляется со своей работой, тогда причина шума почти наверняка в неудачной настройке скорости вращения вентиляторов. В этом случае можно отрегулировать вентиляторы через BIOS, либо прямо из операционной системы с помощью различных утилит.

Для начала рассмотрим более стандартный вариант и зайдем в BIOS. Делается это с помощью частого нажатия клавиши Del (иногда она подписана как Delete) при загрузке компьютера.

Покажу алгоритм на примере двух ПК. На AMD с материнской платой от MSI. И на Intel с материнской платой от ASUS. Сначала AMD:

Зайдя в BIOS нажимаем F7, чтобы попасть в Advanced mode. Далее выбираем пункт Hardware monitor.

Тут много настроек, но нас интересует только несколько пунктов. Сверху выбираем нужный нам разъем вентилятора. Слева выбор режима PWM, DC и Auto. На вентиляторах с тремя контактами (трехпиновых) недоступен авто режим. Лучше выбирать режим PWM, но и регулировка по напряжению (DC) также имеет место. Также ставим галочку Smart Fan Mode, чтобы разблокировать график.

Настраиваем процент от максимальной скорости вентилятора, в зависимости от температуры процессора. Для этого перемещаем точки по графику. Нам помогают графики температуры и скорости оборотов вентилятора. Справа видим значения, которые у нас получились. Настройки применяются в реальном времени, что позволяет нам ориентироваться на шум. Если шум стал меньше, а температура почти не изменилась, значит мы все делаем верно.

Другой вентилятор настроим в зависимости от напряжения. Теперь справа вместо процентов указан вольтаж. Низкий вольтаж просто не позволит вентилятору крутиться, поэтому начальное значение должно быть в районе 4-5 вольт. 12 вольт соответствуют максимальной скорости вращения вентилятора.

Если отключить Smart Fan Mode, то мы сможем выбрать лишь постоянное напряжение работы вентилятора, вне зависимости от температуры.

После того, как мы все настроили нажимаем F10 и применяем изменения. Готово, мы выполнили настройку в BIOS. Такую же настройку сделаем и для платформы на Intel.

Также заходим в BIOS и нажимаем F7.

После этого нажимаем F6 и попадаем в QFan Control.

Здесь мы тоже видим график зависимости скорости вращения вентилятора от температуры процессора. Для того, чтобы вручную настроить вентиляторы ставим ползунок в положение Manual. Важно помнить, что каждое следующее выбранное значение должно быть не меньше предыдущего, поэтому не получится опустить значение ниже самого первого.

После того, как мы закончили настраивать применяем изменения. После этого также нажимаем F10 и грузимся в операционную систему. Готово.

Настройка вентиляторов с помощью утилит

Чаще всего не имеет смысла настраивать скорость вращения вентиляторов из операционной системы. Но если не хочется лезть в BIOS, либо там отсутствуют эти настройки, то есть много программных средств, которые позволяют сделать все тоже самое. Есть как универсальные программы, которые работают на любом ПК, так и программы от вендоров. Я буду пользоваться MSI Center, так как у меня материнская плата MSI. Приложение есть прямо в Microsoft Store. Устанавливаем его.

Устанавливаем функцию User Scenario. Вообще, как вы видите функционал центра намного шире, но сейчас нас интересует только одна функция.

В User Scenario выбираем пользовательский режим и нажимаем на значок шестеренки.

Выбираем нужный нам вентилятор и снова нажимаем на шестеренку рядом с ним.

Видим уже знакомый график. Также проценты оборота вентилятора по вертикали и температура по горизонтали. Мы уже понимаем, как его настроить.

Ручная регулировка в этом приложении неудобна и не позволяет нормально настроить вентиляторы. Не будем ей пользоваться.

Сохраняем график для вентилятора и таким же образом настраиваем остальные вентиляторы. После настройки компьютер станет работать тише, а вентиляторы прослужат дольше.

Настройка вентиляторов видеокарты

В случае с видеокартой все еще проще, нам понадобится всего одна утилита - MSI Afterburner. Это не какая-то фирменная утилита, которая работает только с продукцией MSI, ее можно использовать с абсолютно любой видеокартой. Независимо от производителя чипа или вендора.

При первом запуске нас ждет такой интерфейс. Но мы его сейчас же поменяем на более привычный.

Делается это в настройках на вкладке "Интерфейс". Я поменяю на стандартный скин третьей версии.

Теперь мы можем нажать на шестеренку рядом с пунктом Fan Speed и нам откроется уже привычный график, который мы можем настроить как нам угодно.

После настройки мы можем сохранить профиль и выбрать пункт Apply overclocking at system startup. Это позволит нам не задавать профиль каждый раз, после включения или перезагрузки ПК. Но есть одно но, при полном отключении питания, например, при выключении блока питания или выдергивании шнура из розетки наши настройки сбросятся. Если остальные вентиляторы настроены через BIOS, то для них все настройки сохранятся.

Настройка ноутбука

Решил добавить еще настройку вентиляторов для ноутбука. Тут есть одно существенное отличие, от десктопа, так как на многих ноутбуках BIOS урезан и функции Hardware monitor там просто нет. Так, например, выглядит BIOS моего ноутбука.

Настроек очень мало и можно только выбрать "Производительный режим", либо "Режим баланса".

Значит, нам в любом случае придется работать из операционной системы. Так вышло, что ноутбук у меня тоже от MSI, но обычный MSI Center отказался запускаться на нем. Так что, воспользуемся Pro версией. Она также легко скачивается из Microsoft Store.

Для практически всех популярных производителей ноутбуков есть свой фирменный софт с похожим функционалом, где можно настроить скорость вращения вентиляторов, для более тихой работы, так что пользоваться каким-то сторонним софтом в большинстве случаев не придется. Но это не касается китайских производителей ноутбуков, которые сейчас заполонили рынок. В этом случае нужно использовать сторонний софт, например утилиту SpeedFan. Она же поможет пользователям ПК, у которых нет настроек вентиляторов в BIOS.

В Pro версии уже есть предустановленная функция User Scenario.

Выбираем режим высокой производительности. В нем появляется пункт, в котором можно настроить скорость вращения вентилятора. Оставляем его на "Дополнительно" и жмем как и раньше на значок шестеренки.

Здесь график работает по тому же принципу, как и до этого. Мы также можем настроить обороты для нескольких значений температуры. В обычной версии график был более наглядным, но и этим можно воспользоваться.

Вентилятор в ноутбуке всего один, дискретной графики в нем нет, поэтому такой небольшой настройки будет вполне достаточно.

Вывод

В этой статье были рассмотрены простые способы снижения шума от работы ПК. Если ничего из вышеперечисленного вам не помогло, и после чистки ПК и настройки вентиляторов компьютер продолжает шуметь, то причину следует искать в другом. Например, если вы словили вирус на ПК, то вентиляторы могут начать крутиться сильнее. Есть и много других, более специфических причин такого поведения компьютера. Но надеюсь эта статья поможет во многих простых случаях и ваш ПК станет тише.