Предисловие

Данная статья направлена скорее на новичков и не очень опытных пользователей, которые хотят собрать себе ПК и натыкаются на виртуальные сборки. Но, если у вас большой опыт в сборке ПК, то можете в комментариях осветить те аспекты, про которые я не упомянул в этой статье.

Вступление

Сборка ПК по сути своей является вечной темой. Каждый год появляется новое поколение железа, которое мощнее предыдущего и использует более современные технологии. Тем более, что собрать компьютер раз и навсегда не получится. В какой-то момент даже самый мощный ПК устареет и перестанет тянуть те задачи, которые перед ним ставят. И если для обычного офисного ПК это не столь критично, так как их можно собрать недорого и на долгий срок, то игровые ПК устаревают довольно быстро, а стоят довольно дорого.

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И если опытные пользователи с десятками или сотнями собранных компьютеров за плечами еще могут опереться на собственный опыт при подборе комплектующих, то новички часто ориентируются на чужие сборки. YouTube переполнен видеороликами со сборкой компьютеров и часто, это реально собранная и протестированная конфигурация. В ней сразу видны все плюсы и минусы, а также нюансы, которые могут всплыть в процессе.

Но есть такой тип сборок, как виртуальные. Если их использовать для поиска оптимальной связки процессора и видеокарты, то проблем никаких. Но в виртуальных сборках как правило показаны конкретные модели от конкретных вендоров. И вот тут уже начинаются проблемы.

Ввиду легкости создания такой сборки их мало того что очень много, так еще и зачастую, они не отличаются качеством. И если очевидные проблемы, например, видеокарта, не влезающая в корпус, или кулер, не позволяющий закрыть крышку корпуса встречаются редко и обходятся с помощью режима сборки ПК на сайте магазина, то бывают и более специфически нюансы, которые не все принимают во внимание.

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Итак, разберем основные проблемы виртуальных сборок.

Слишком слабый процессорный кулер

Учитывая потребление современных творений от Intel или AMD данная проблема весьма актуальна. Сколько раз мы видели, как к Core i5 или Core i7 ставят боксовые кулера. Формальная совместимость указана, TDP на сайте указан в 65 ватт. Эти факторы могут сподвигнуть недобросовестных, либо не разбирающихся виртуальных сборщиков оставить боксовое охлаждение. И если, при реальной сборке и натурных тестах перегрев будет очевиден, то виртуальная сборка может и не учитывать такой важный фактор.

Другая крайность - ставить СЖО на холодные процессоры. Конечно, это не фатальная для компьютера ситуация, но про оптимальность сборки можете забыть. Переплачивать не захочет никто.

Слабая система питания на материнской плате

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Еще один опасный вариант, еще и гораздо более распространенный - слабая цепь питания процессора. Опять же, формально процессор совместим с материнской платой, но его работу нужно оценивать на реальной сборке. Иначе, можно получить перегрев VRM и печальный конец всей сборки. Когда проводятся тесты, то на них данная проблема выявляется сразу. Но неопытный виртуальный сборщик может пренебречь данным моментом. Температуры VRM за 100 градусов Цельсия это обычное дело при использовании офисной материнской платы и мощного игрового процессора. А с такими температурами компьютер хоть и будет работать, но не стабильно и не долго.

Поэтому, выбрав связку материнской платы и процессора, нужно в первую очередь посмотреть ее тесты. Благо, сейчас их предостаточно и проблем с этим не возникнет.

Прочие особенности материнской платы

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Количество разъемов под вентиляторы, разъемов PCI-E и m2, их расположение и другие небольшие детали в материнской плате тоже важны. Это все более мелкие нюансы, которые могут возникнуть в процессе сборки и могут не быть учтены при составлении виртуальной конфигурации. Также важны физические параметры платы, например, из-за массивных радиаторов на цепях питания может не встать процессорный кулер. На все это также следует обратить внимание новичку, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Экономия на блоке питания

С блоками питания имеется очень большой простор для ошибки. Например, на блоке не хватает коннекторов для питания видеокарты или SATA, не хватает длины проводов и так далее. Решается это подбором оптимальной мощности под вашу сборку и просмотром обзоров подходящих блоков. Калькуляторов для подбора мощности предостаточно в интернете, например, на сайте производителя блока питания. Можно взять блок с небольшим запасом по мощности, тогда появится возможность апгрейда ПК.

Но виртуальный сборщик может поступить на манер производителя готовых сборок и взять блок питания впритык. Работать конечно будет, но вариант не самый лучший. Также в виртуальной сборке могут быть использованы дешевые блоки питания с некачественной компонентной базой. Поэтому, после того как вы определились с блоком питания, следует почитать обзоры на него, желательно с разбором и осмотром компонентов.

Также не следует верить производителю на слово в том, что касается мощности блока питания. Если на этикетке написано 600W, это не значит, что они там действительно есть. Даже заявленная мощность по линии 12 вольт не всегда соответствует действительности. Поэтому к выбору блока питания надо подходить тщательно и не выбирать его по остаточному принципу.

К тому же, блок питания может просто не вмещаться в выбранный корпус. Я и сам сталкивался с этой проблемой и если не менять комплектующие, то придется сильно постараться, чтобы все встало. Так что на это тоже следует обратить внимание.

Плохо продуваемый корпус для "горячих сборок"

Этот пункт касается не только виртуальных сборок, но и реальных. Очень часто корпус берется исходя из дизайна, цены и габаритов. Но также часто сборщики забывают про удобство сборки, качество материалов и продуваемость. Корпуса со стеклом спереди действительно эстетично выглядят, но они предназначены для конфигураций, которые не выделяют много тепла.

И если AMD Ryzen 5 будет чувствовать себя в таком корпусе нормально, то Ryzen 7 или Ryzen 9 уже будет страдать от перегрева. Процессоров Intel это качается не в меньшей степени. Современные Core i7 и Core i9, да даже некоторые Core i5 следует ставить только в продуваемые корпуса или выбирать для них открытые стенды. Видеокарты выделяют еще больше тепла, и RTX 4090 никак не стоит ставить в глухой корпус с плохой продувкой.

В таком случае общей рекомендацией является выбор просторных корпусов с сеточкой спереди, так называемые MESH. Но если ваша конфигурация не выделяет много тепла, то можно использовать любой понравившийся корпус.

Вывод

Я намеренно старался избегать конкретики при описании проблем, чтобы не мешать восприятию статьи. Вместо фокусировки на каких-то конкретных примерах я старался найти общие ошибки, которые совершают многие сборщики виртуальных конфигураций. Самой общей рекомендация - подходите к сборке компьютера вдумчиво, особенно если у вас нехватка опыта в этом.

Виртуальная сборка должна лишь наметить направление вашей мысли, но не служить руководством к покупке железа. Лучше немного времени потратить на изучение выбранной конфигурации и провести корректировку по необходимости, чем собрать компьютер, который не будет вас устраивать. Ведь предотвращать ошибки проще и дешевле, чем исправлять.