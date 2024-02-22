Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным

Разбираемся в том, какие подводные камни могут ждать пользователя, собирающего себе конфигурацию из виртуальных сборок.
+

реклама

Предисловие

Данная статья направлена скорее на новичков и не очень опытных пользователей, которые хотят собрать себе ПК и натыкаются на виртуальные сборки. Но, если у вас большой опыт в сборке ПК, то можете в комментариях осветить те аспекты, про которые я не упомянул в этой статье.

Вступление

Сборка ПК по сути своей является вечной темой. Каждый год появляется новое поколение железа, которое мощнее предыдущего и использует более современные технологии. Тем более, что собрать компьютер раз и навсегда не получится. В какой-то момент даже самый мощный ПК устареет и перестанет тянуть те задачи, которые перед ним ставят. И если для обычного офисного ПК это не столь критично, так как их можно собрать недорого и на долгий срок, то игровые ПК устаревают довольно быстро, а стоят довольно дорого.

реклама



И если опытные пользователи с десятками или сотнями собранных компьютеров за плечами еще могут опереться на собственный опыт при подборе комплектующих, то новички часто ориентируются на чужие сборки. YouTube переполнен видеороликами со сборкой компьютеров и часто, это реально собранная и протестированная конфигурация. В ней сразу видны все плюсы и минусы, а также нюансы, которые могут всплыть в процессе.

Но есть такой тип сборок, как виртуальные. Если их использовать для поиска оптимальной связки процессора и видеокарты, то проблем никаких. Но в виртуальных сборках как правило показаны конкретные модели от конкретных вендоров. И вот тут уже начинаются проблемы. 

Ввиду легкости создания такой сборки их мало того что очень много, так еще и зачастую, они не отличаются качеством. И если очевидные проблемы, например, видеокарта, не влезающая в корпус, или кулер, не позволяющий закрыть крышку корпуса встречаются редко и обходятся с помощью режима сборки ПК на сайте магазина, то бывают и более специфически нюансы, которые не все принимают во внимание.

реклама



Итак, разберем основные проблемы виртуальных сборок.

Слишком слабый процессорный кулер

Учитывая потребление современных творений от Intel или AMD данная проблема весьма актуальна. Сколько раз мы видели, как к Core i5 или Core i7 ставят боксовые кулера. Формальная совместимость указана, TDP на сайте указан в 65 ватт. Эти факторы могут сподвигнуть недобросовестных, либо не разбирающихся виртуальных сборщиков оставить боксовое охлаждение. И если, при реальной сборке и натурных тестах перегрев будет очевиден, то виртуальная сборка может и не учитывать такой важный фактор. 

Другая крайность - ставить СЖО на холодные процессоры. Конечно, это не фатальная для компьютера ситуация, но про оптимальность сборки можете забыть. Переплачивать не захочет никто.

Слабая система питания на материнской плате

реклама



Еще один опасный вариант, еще и гораздо более распространенный - слабая цепь питания процессора. Опять же, формально процессор совместим с материнской платой, но его работу нужно оценивать на реальной сборке. Иначе, можно получить перегрев VRM и печальный конец всей сборки. Когда проводятся тесты, то на них данная проблема выявляется сразу. Но неопытный виртуальный сборщик может пренебречь данным моментом. Температуры VRM за 100 градусов Цельсия это обычное дело при использовании офисной материнской платы и мощного игрового процессора. А с такими температурами компьютер хоть и будет работать, но не стабильно и не долго.

Поэтому, выбрав связку материнской платы и процессора, нужно в первую очередь посмотреть ее тесты. Благо, сейчас их предостаточно и проблем с этим не возникнет.

Прочие особенности материнской платы

реклама



Количество разъемов под вентиляторы, разъемов PCI-E и m2, их расположение и другие небольшие детали в материнской плате тоже важны. Это все более мелкие нюансы, которые могут возникнуть в процессе сборки и могут не быть учтены при составлении виртуальной конфигурации. Также важны физические параметры платы, например, из-за массивных радиаторов на цепях питания может не встать процессорный кулер. На все это также следует обратить внимание новичку, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Экономия на блоке питания

С блоками питания имеется очень большой простор для ошибки. Например, на блоке не хватает коннекторов для питания видеокарты или SATA, не хватает длины проводов и так далее. Решается это подбором оптимальной мощности под вашу сборку и просмотром обзоров подходящих блоков. Калькуляторов для подбора мощности предостаточно в интернете, например, на сайте производителя блока питания. Можно взять блок с небольшим запасом по мощности, тогда появится возможность апгрейда ПК. 

Но виртуальный сборщик может поступить на манер производителя готовых сборок и взять блок питания впритык. Работать конечно будет, но вариант не самый лучший. Также в виртуальной сборке могут быть использованы дешевые блоки питания с некачественной компонентной базой. Поэтому, после того как вы определились с блоком питания, следует почитать обзоры на него, желательно с разбором и осмотром компонентов.

Также не следует верить производителю на слово в том, что касается мощности блока питания. Если на этикетке написано 600W, это не значит, что они там действительно есть. Даже заявленная мощность по линии 12 вольт не всегда соответствует действительности. Поэтому к выбору блока питания надо подходить тщательно и не выбирать его по остаточному принципу.

К тому же, блок питания может просто не вмещаться в выбранный корпус. Я и сам сталкивался с этой проблемой и если не менять комплектующие, то придется сильно постараться, чтобы все встало. Так что на это тоже следует обратить внимание.

Плохо продуваемый корпус для "горячих сборок"

Этот пункт касается не только виртуальных сборок, но и реальных. Очень часто корпус берется исходя из дизайна, цены и габаритов. Но также часто сборщики забывают про удобство сборки, качество материалов и продуваемость. Корпуса со стеклом спереди действительно эстетично выглядят, но они предназначены для конфигураций, которые не выделяют много тепла. 

И если AMD Ryzen 5 будет чувствовать себя в таком корпусе нормально, то Ryzen 7 или Ryzen 9 уже будет страдать от перегрева. Процессоров Intel это качается не в меньшей степени. Современные Core i7 и Core i9, да даже некоторые Core i5 следует ставить только в продуваемые корпуса или выбирать для них открытые стенды. Видеокарты выделяют еще больше тепла, и RTX 4090 никак не стоит ставить в глухой корпус с плохой продувкой.

В таком случае общей рекомендацией является выбор просторных корпусов с сеточкой спереди, так называемые MESH. Но если ваша конфигурация не выделяет много тепла, то можно использовать любой понравившийся корпус. 

Вывод

Я намеренно старался избегать конкретики при описании проблем, чтобы не мешать восприятию статьи. Вместо фокусировки на каких-то конкретных примерах я старался найти общие ошибки, которые совершают многие сборщики виртуальных конфигураций. Самой общей рекомендация - подходите к сборке компьютера вдумчиво, особенно если у вас нехватка опыта в этом.

Виртуальная сборка должна лишь наметить направление вашей мысли, но не служить руководством к покупке железа. Лучше немного времени потратить на изучение выбранной конфигурации и провести корректировку по необходимости, чем собрать компьютер, который не будет вас устраивать. Ведь предотвращать ошибки проще и дешевле, чем исправлять.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

видеокарта процессор материнская плата кулер блок питания игровой компьютер корпуса для пк сборка для игр виртуальная сборка пк сборка персонального компьютера
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
4
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bild: В Германии придумали "хитрый план" как передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
4
Прорыв в лазерных технологиях от российских ученых НИИ "Полюс"
2
Индия отказалась от совместной модернизации Су-30МКИ с РФ и самостоятельно обновит истребитель
7
Астрономы обнаружили чёрную дыру J0529-4351, в 17 миллиардов раз больше нашего Солнца
+
Сбербанк разработал новый информационно-платежный терминал без картридера
3
Disney обвинила зрителей в провале фильмов киновселенной «Marvel», «Звёздных войн» и «Русалочки»
12
BYD начала ценовую войну на рынке электромобилей снижением цен на свои электрокары
2
Первый в мире деревянный спутник призван решить проблему растущего космического мусора
1
Эдвард Сноуден не подтвердил и не опроверг информацию, является ли он Сатоши Накамото
3
Новое поколение процессоров AMD Zen 5 обещает революционный прирост производительности
9
Tecno POVA 6 Pro появился в базе данных Geekbench
1
Samsung преобразует коммуникацию: наушники теперь с функцией мгновенного перевода
+
«Ростех»: Курганмашзавод отгрузил первую партию БМП-3 в этом году
3
Последняя предварительная версия Windows 11 24H2 не запускается на процессоре Core 2 Quad
5
Samsung анонсировала новые технологии звука Auracast, 360 Audio и Auto Switch на своих устройствах
2
США объяснили, как Трамп собирается прекратить войну
5
«Ростех» показал ангар с четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М
8
В Linux перестанут работать USB-модемы из-за удаления драйвера RNDIS
4
AMD накажет китайских продавцов Radeon RX 6750 GRE, обеспечивших компании рост в 2023 году
5
Российские дроны получили защиту от украинской РЭБ при помощи простой технологии
3

Популярные статьи

Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
56
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
54
Китай обвалил мировые цены на никель с $50 000 до $16 000 за тонну
+
Banishers: Ghosts of New Eden - слишком "душная" RPG (краткий обзор)
+
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
8
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
13
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
84
Малыш из прошлого - крошечный тачфон из 2010 в современных реалиях
3
На Украине в ближайшее время произойдет смена власти, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен
32
Вспоминаем легендарный Motorola C350 - модульная ностальгия
7

Сейчас обсуждают

Chihonya
13:10
Запупышкин, не свисти,ты писал про конкретную монету, какая аренда, не знаешь уже как со своей брехни выкрутиться?
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
Anton Gushin
13:07
Нет 240 hz , нет g-sync, не oled. За такие деньги можно проходить мимо.
BenQ MOBIUZ EX321UX: 4K-монитор для геймеров нового поколения
nonses84
13:06
Поцарапал диск и хана 100 терабайтам. Отличная технология.
Шанхайские исследователи показали новые оптические диски, способные вмещать в себя более 100 ТБ
glavhyilo
13:06
везде болт хохлам выписали.Списали хохлов ещё в сентябре 2023г пиндосы,эти фермерские бунты,все англосаксы проплатили подковёрно просто.
Зеленский отправил украинское правительство на границу с Польшей, призвав польские власти к диалогу
Даниил Лавкрафт
13:05
Эмэзинг на подходе, лемминги опять будут кричать "мы первве первые да да это апле придумала" :)
Apple вовсю работает над своим первым складным IPhone
nonses84
13:05
Рекламная говностатья
Semtech представляет AirLink XR60 - компактный и надёжный маршрутизатор 5G
ogorodnik
13:04
В новый комп 2T оптимально ставить, всё так. Лучше взять менее топовый nvme, чем жадничать и покупать сейчас 1T или меньше.
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
АЕV
13:04
Так НАТО и не воюет как бы, а если вдруг НАТО вступит в прямой конфликт и судя по тому какая армия у РФ то зачистка будет проходить от армии РФ на территории РФ. А ряженные генералы сбегут из страны в...
Гетьман: Солдаты ВСУ "считают" снаряды и с опаской ждут, когда через 2 месяца стрелять будет "нечем"
Даниил Лавкрафт
13:04
А что, там до этого тупо IPS одни стояли? М-да...
iPad Pro с дисплеем OLED станут тоньше и больше нынешних моделей
Гоша Трос
13:03
красавчик... нечего сказать
Российский оверклокер установил три мировых рекорда при помощи Intel Core i7-14700KF на частоте 5.7 ГГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем