Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

3 причины, по которым я не стану майнить на своей игровой видеокарте

Объясняю, почему майнинг на домашнем игровом компьютере - это плохая затея. Не повторяйте чужих ошибок!
[ ] для раздела Блоги
4
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Тему криптовалюты и доходов от майнинга можно воспринимать двояко. С одной стороны, большинство геймеров ненавидят майнеров, потому что уже полтора года не могут купить видеокарты по адекватным ценам. Но с другой, заядлые майнеры скупают карточки за любую стоимость и призывают остальных тоже отбивать часть стоимости за счет добычи биткоинов.

реклама

Я не отношу себя ни к первому, ни ко второму лагерю. Видеокарту успел купить еще до начала бума, в 2019 году. Но майнить на ней не хочу даже сейчас, когда биткоин бьет все рекорды. И никогда не буду это делать. Сейчас всё объясню. Усаживайтесь поудобнее, приготовьте горячительные жидкости и поставщики углеводов!

Не нужно поддаваться стадному инстинкту

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Человеческую популяцию не зря частенько сравнивают со стадом. И это в данном случае не оскорбление, а лишь констатация факта - люди смотрят на то, что делают другие и повторяют за ними. Даже если взять выборку популярных материалов с нашего сайта, то 4 из 5 новостей посвящены майнингу и крипте:

В майнинг сейчас пытаются зайти все кому не лень, поддаваясь хайпу. Конечно, пассивный доход хотят получать многие, но нормально продумать бизнес-план получается у единиц. И вот мы плавно переходим к следующему пункту.

Окупаемость

реклама

Давайте представим себе реальную ситуацию. Обычный геймер покупает себе видеокарту в новый ПК. Пусть эту будет, например, MSI NVIDIA GeForce RTX 3070. Ее стоимость составляет примерно 120 тысяч рублей на момент написания статьи:

Заодно наш геймер решает подзаработать - ведь все сейчас майнят! Почему бы не начать это делать обычному Васе? А теперь давайте посмотрим, сколько в сутки может заработать RTX 3070 при курсе биткоина 41 989,30 USD по состоянию на 18 января 2022 года. Открываем калькулятор майнинга, цену электричества примем среднюю - 4 рубля за киловатт-час. Получаем сущие копейки:

реклама

Умножаем их на 30 дней и в итоге имеем всего 4800 рублей в месяц. То есть, видеокарта будет окупаться 25 месяцев - это более двух лет! При этом, Вася хочет еще и поиграть. Время для гейминга нужно вычитать из этого срока. Делаем вывод:

Домашний ПК - не для майнинга

За эти два года с видеокартой может случиться все что угодно. Внезапный скачок напряжения или отключение электричества - и она, будучи загруженной на 100%, отправится на свалку. Чтобы этого избежать, придется докупать бесперебойник, например, PowerCom Raptor RPT-1000A EURO. Это еще плюс месяц работы в плане окупаемости. Еще нужно организовывать хорошую вентиляцию в корпусе и как-то избавляться от постоянного шума. Например, выставлять системник на балкон или прокладывать стенки шумкой.

При этом, никто не застрахован от запланированного устаревания. Игровые видеокарты не проектируют для использования 24 на 7. В любой момент она может испустить дух от таких условий эксплуатации. 

Именно по этим причинам я никогда не буду майнить на своей видеокарте. Доход слишком уж непредсказуем, а возможные риски выхода из строя не только самой карточки, но и блока питания с материнской платой, делают это занятие бессмысленным. 

реклама

Уж лучше иметь под рукой мощный работающий ПК, чем сомнительный доход, который в любой момент может превратиться в убытки.

*** 

Пишите в комментариях свое мнение. Майните ли вы на своей домашней видеокарте? Или не рискуете, как я?

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.9 из 5
голосов: 8
Добавить в закладки

Теги

майнинг видеокарта личный опыт
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
21
Обзор беспроводного пылесоса ILIFE Easine W100
11
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i7-11700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
13
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti: тестирование в играх с классическим рендерингом
31
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI
28
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC V2
15
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3100 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5600 XT
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4
20
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
36
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
21

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9 января 2022 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
12 января 2022 21
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
8 января 2022 30
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti: тестирование в играх с классическим рендерингом
16 января 2022 31
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
12 января 2022 36
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
7 января 2022 91

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Известный майнер назвал 4 криптовалюты, которые стоит купить перед наступлением криптозимы
25
God of War vs бюджетные видеокарты – считаем fps на GeForce GTX 1050Ti и GTX 1660S в тесте Benchmark
35
Биткоин начал неделю с падения, а вернуть вложения в видеокарты для добычи Эфира стало ещё сложнее
73
Эфир продолжает дешеветь, а бюджетные видеокарты возвращаются в российские магазины
76
Держатель 26 Биткоинов отдал мошенникам $1 100 000 после просмотра ролика на YouTube
10
Эксперт-ремонтник рассказал, какие видеокарты стоит брать в 2022- большой гайд по вторичке от VIK-on
108
Швейцарские ученые обнаружили, что наша Земля остывает быстрее, чем считалось ранее
26
CD Projekt RED обновила сборку Cyberpunk 2077 в Steam
15
Производители российских процессоров Эльбрус увидели в Intel и AMD угрозу национальной безопасности
67
29 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 в рамках первой волны обновлений
+
Смартфоны Xiaomi Redmi Note скоро получат стабильную глобальную прошивку MIUI 13
3
NVIDIA выпустила ещё одну антимайнерскую видеокарту – GeForce RTX 3090 Ti за $4000 с TGP 450 Вт
16
Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть Dragon Age Inquisition на Unreal Engine 5
11
AMD может освежить семейство Radeon RX 6000 повышением частоты памяти
7
Связка NVIDIA GeForce GTX 980 Ti и Intel Core i9-12900K обновила мировой рекорд 3DMark2001 SE
1
Тайская компания HG Robotics представила Vetal - беспилотник вертикального взлета и посадки
1
MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X предложит частоту 1900 МГц, но потребует блока питания мощностью 1000 Вт
19
Нас не догонят: глава Intel пояснил, в чём заключается роль процессоров Alder Lake
74
Ученые из Мичигана разработали в 5 раз более ёмкую батарею из кевларовых волокон
+
Процессоры Intel Alder Lake-S non-K отлично разгоняются по шине, но нужна дорогая материнская плата
56

Популярные статьи

Долгий путь юзера Linux. Часть 2 - Убунту для игр
33
Моё кунг-фу круче твоего - тест четырех китайских процессорных кулеров
42
Самая большая опасность искусственного интеллекта не Скайнет, а людские предрассудки
35
Почему следует читать «Правила/Условия/Соглашение» прежде чем регистрироваться - обзор последствий
14
Обсуждаем перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 и критикуем игру: геймплейный трейлер без геймплея
39
Windows 11 Pro отдают менее чем за $16 на зимней распродаже в магазине KeysOFF
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания Remaster
4
Мини-обзор мини-саундбара Genius USB SoundBar 100
8
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i7-11700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
21

Сейчас обсуждают

Prorok
16:01
Самая главная причина в том, что автор недалёкий дурачок.
3 причины, по которым я не стану майнить на своей игровой видеокарте
Игорь Плюснин
15:59
Забавно видеть коменты идиотов. То в России ничего не производя "даже микроволновки". То когда наши производители просят помочь отстоять финансирование на развитие, чтобы догнать конкурентов, петуха у...
Производители российских процессоров Эльбрус увидели в Intel и AMD угрозу национальной безопасности
Kasyan
15:58
>Что до Intel, то перспективные Ice Lake появятся только к концу 2022 года, а всё это время красные продолжат наращивать рыночную долю. Заглот, Ice Lake уже скоро год как в продаже, тупой ты дебил! S...
Глава Intel увидел AMD в зеркале заднего вида и больше не намерен отдавать майку лидера
SVC
15:58
Хотел остро пошутить про Ждалкера, но выше уже высказались. Когда выйдет, тогда и выйдет, прошлый ждали более 5 лет, если память не изменяет, а в нормальном виде он появился только с выходом Lost alp...
Обсуждаем перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 и критикуем игру: геймплейный трейлер без геймплея
John Eisberg
15:58
Ставлю 5 звезд. Правильно сформированный материал. Автор заслуживает почтения от читателей.
3 причины, по которым я не стану майнить на своей игровой видеокарте
Ди Агулов
15:58
Ну тогда сиди и дрочи потихоньку... без мечты.
Представлен самый мощный майнер для добычи Биткоинов с жидкостным охлаждением Antminer S19 Pro+ Hyd
sop18
15:57
Еще бы майнеры платили бы за электричество))). Кто бы сомневался бы. Да еще в Одессе)))
Майнеры из Одессы незаконно добывали Биткоин при помощи 100 ASIC и не платили за электричество
Spambomber_11
15:57
>...это ему не нравится... Не нравится? Сиди дома и не отсвечивай, делом лучше займись, начни делать теслы для своих хомяков наконец-то.
Илон Маск заявил, что обсуждение его маршрутов создаёт проблему безопасности
John Eisberg
15:57
Ребята, кто в теме, зачем асик майнеру отдельный блок питания в виде отдельного блока питания? Разве асик майнеры не комплектуются своим внутренним блоком питания?
Майнеры из Одессы незаконно добывали Биткоин при помощи 100 ASIC и не платили за электричество
MinerETh
15:56
1.4в У меня тоже пока без радиаторов, вентилятором обдуваю. Купил сво для памяти, буду пробовать 6600 cl32.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем