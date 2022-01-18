3 причины, по которым я не стану майнить на своей игровой видеокарте
Тему криптовалюты и доходов от майнинга можно воспринимать двояко. С одной стороны, большинство геймеров ненавидят майнеров, потому что уже полтора года не могут купить видеокарты по адекватным ценам. Но с другой, заядлые майнеры скупают карточки за любую стоимость и призывают остальных тоже отбивать часть стоимости за счет добычи биткоинов.
реклама
Я не отношу себя ни к первому, ни ко второму лагерю. Видеокарту успел купить еще до начала бума, в 2019 году. Но майнить на ней не хочу даже сейчас, когда биткоин бьет все рекорды. И никогда не буду это делать. Сейчас всё объясню. Усаживайтесь поудобнее, приготовьте горячительные жидкости и поставщики углеводов!
Не нужно поддаваться стадному инстинкту
Человеческую популяцию не зря частенько сравнивают со стадом. И это в данном случае не оскорбление, а лишь констатация факта - люди смотрят на то, что делают другие и повторяют за ними. Даже если взять выборку популярных материалов с нашего сайта, то 4 из 5 новостей посвящены майнингу и крипте:
В майнинг сейчас пытаются зайти все кому не лень, поддаваясь хайпу. Конечно, пассивный доход хотят получать многие, но нормально продумать бизнес-план получается у единиц. И вот мы плавно переходим к следующему пункту.
Окупаемость
реклама
Давайте представим себе реальную ситуацию. Обычный геймер покупает себе видеокарту в новый ПК. Пусть эту будет, например, MSI NVIDIA GeForce RTX 3070. Ее стоимость составляет примерно 120 тысяч рублей на момент написания статьи:
Заодно наш геймер решает подзаработать - ведь все сейчас майнят! Почему бы не начать это делать обычному Васе? А теперь давайте посмотрим, сколько в сутки может заработать RTX 3070 при курсе биткоина 41 989,30 USD по состоянию на 18 января 2022 года. Открываем калькулятор майнинга, цену электричества примем среднюю - 4 рубля за киловатт-час. Получаем сущие копейки:
реклама
Умножаем их на 30 дней и в итоге имеем всего 4800 рублей в месяц. То есть, видеокарта будет окупаться 25 месяцев - это более двух лет! При этом, Вася хочет еще и поиграть. Время для гейминга нужно вычитать из этого срока. Делаем вывод:
Домашний ПК - не для майнинга
За эти два года с видеокартой может случиться все что угодно. Внезапный скачок напряжения или отключение электричества - и она, будучи загруженной на 100%, отправится на свалку. Чтобы этого избежать, придется докупать бесперебойник, например, PowerCom Raptor RPT-1000A EURO. Это еще плюс месяц работы в плане окупаемости. Еще нужно организовывать хорошую вентиляцию в корпусе и как-то избавляться от постоянного шума. Например, выставлять системник на балкон или прокладывать стенки шумкой.
При этом, никто не застрахован от запланированного устаревания. Игровые видеокарты не проектируют для использования 24 на 7. В любой момент она может испустить дух от таких условий эксплуатации.
Именно по этим причинам я никогда не буду майнить на своей видеокарте. Доход слишком уж непредсказуем, а возможные риски выхода из строя не только самой карточки, но и блока питания с материнской платой, делают это занятие бессмысленным.
реклама
Уж лучше иметь под рукой мощный работающий ПК, чем сомнительный доход, который в любой момент может превратиться в убытки.
***
Пишите в комментариях свое мнение. Майните ли вы на своей домашней видеокарте? Или не рискуете, как я?
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила