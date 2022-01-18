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Тему криптовалюты и доходов от майнинга можно воспринимать двояко. С одной стороны, большинство геймеров ненавидят майнеров, потому что уже полтора года не могут купить видеокарты по адекватным ценам. Но с другой, заядлые майнеры скупают карточки за любую стоимость и призывают остальных тоже отбивать часть стоимости за счет добычи биткоинов.

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Я не отношу себя ни к первому, ни ко второму лагерю. Видеокарту успел купить еще до начала бума, в 2019 году. Но майнить на ней не хочу даже сейчас, когда биткоин бьет все рекорды. И никогда не буду это делать. Сейчас всё объясню. Усаживайтесь поудобнее, приготовьте горячительные жидкости и поставщики углеводов!

Не нужно поддаваться стадному инстинкту

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Человеческую популяцию не зря частенько сравнивают со стадом. И это в данном случае не оскорбление, а лишь констатация факта - люди смотрят на то, что делают другие и повторяют за ними. Даже если взять выборку популярных материалов с нашего сайта, то 4 из 5 новостей посвящены майнингу и крипте:

В майнинг сейчас пытаются зайти все кому не лень, поддаваясь хайпу. Конечно, пассивный доход хотят получать многие, но нормально продумать бизнес-план получается у единиц. И вот мы плавно переходим к следующему пункту.

Окупаемость

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Давайте представим себе реальную ситуацию. Обычный геймер покупает себе видеокарту в новый ПК. Пусть эту будет, например, MSI NVIDIA GeForce RTX 3070. Ее стоимость составляет примерно 120 тысяч рублей на момент написания статьи:

Заодно наш геймер решает подзаработать - ведь все сейчас майнят! Почему бы не начать это делать обычному Васе? А теперь давайте посмотрим, сколько в сутки может заработать RTX 3070 при курсе биткоина 41 989,30 USD по состоянию на 18 января 2022 года. Открываем калькулятор майнинга, цену электричества примем среднюю - 4 рубля за киловатт-час. Получаем сущие копейки:

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Умножаем их на 30 дней и в итоге имеем всего 4800 рублей в месяц. То есть, видеокарта будет окупаться 25 месяцев - это более двух лет! При этом, Вася хочет еще и поиграть. Время для гейминга нужно вычитать из этого срока. Делаем вывод:

Домашний ПК - не для майнинга

За эти два года с видеокартой может случиться все что угодно. Внезапный скачок напряжения или отключение электричества - и она, будучи загруженной на 100%, отправится на свалку. Чтобы этого избежать, придется докупать бесперебойник, например, PowerCom Raptor RPT-1000A EURO. Это еще плюс месяц работы в плане окупаемости. Еще нужно организовывать хорошую вентиляцию в корпусе и как-то избавляться от постоянного шума. Например, выставлять системник на балкон или прокладывать стенки шумкой.

При этом, никто не застрахован от запланированного устаревания. Игровые видеокарты не проектируют для использования 24 на 7. В любой момент она может испустить дух от таких условий эксплуатации.

Именно по этим причинам я никогда не буду майнить на своей видеокарте. Доход слишком уж непредсказуем, а возможные риски выхода из строя не только самой карточки, но и блока питания с материнской платой, делают это занятие бессмысленным.

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Уж лучше иметь под рукой мощный работающий ПК, чем сомнительный доход, который в любой момент может превратиться в убытки.

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Пишите в комментариях свое мнение. Майните ли вы на своей домашней видеокарте? Или не рискуете, как я?