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В интернете принято рьяно обсуждать войны видеокарт, и в большинстве случаев победа оказывается за компанией NVIDIA. Оно и понятно, ведь согласно статистике, зеленым принадлежит более 77% рынка, а AMD в отстающих - всего 14%, при внушительных 8% у встроенных видеоадаптеров Intel. Когда три четверти геймеров отстаивают свои интересы, сложно им что-либо противопоставить. Но я попробую.

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Уже не раз писал, что пользуюсь только продукцией компании AMD, а альтернативу не рассматриваю. Подробнее можете прочитать в статьях "Личный опыт - покупаю только продукцию AMD и не знаю проблем" и "Мой ответ хейтерам AMD - делюсь опытом эксплуатации референсной Radeon RX 5700 спустя год".

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Но сегодня речь пойдет о том случае, после которого я окончательно и бесповоротно отказался от видеокарт GeForce.

2008 год. Доллар стоил 25-30 рублей, а я тогда только поступал в институт и под это дело решил собрать себе новый комп. Все характеристики уже и не вспомню, но там был двухъядерный процессор Intel Core 2 Duo E8400 и почти топовая видеокарта на то время - NVIDIA GeForce 8800 GTS 512MB. Обзор на нее до сих пор сохранился на оверах, можно даже почитать комментарии.

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Тогда было модным печатать на лицевой панели красивые арты, хотя сейчас смотрится несолидно и даже нелепо, карточка выглядела примерно так:

Прошло какое-то время, 8800 GTS исправно трудилась в моем ПК. Играл я тогда во всякие шутеры типа Half-Life 2, также по сети гоняли в Garry's Mod. У нас даже был свой канал в mIRC (олды помнят!) и мы устраивали онлайн-сходки поклонников халфы. Беззаботное было время.

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Фото из личного архива: февраль 2008 года, сходка уральских поклонников Half-Life

И вот, как раз после окончания гарантии, в один прекрасный день я включаю компьютер и наблюдаю следующую картину:

Артефакты по всему экрану то появлялись, то исчезали. А в какой-то момент изображения не стало совсем. Из интернета я узнал, что это типичная болезнь 8800 GTS: таких карточек было очень много. Кому-то помогал прогрев, но ненадолго.

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Я поругал производителя за запланированное устаревание, а карту пришлось выкинуть на помойку.

После этого случая я и задумался сменить вендора и не пожалел. ATi Radeon 7870, а затем уже AMD Radeon R9 290 и RX 5700 отлично служили мне. Последняя трудится в текущем ПК и по сей день, ибо криптомайнинговая лихорадка не дает сменить ее на новое поколение.

Последнее фото легендарной R9 290, которую я продал только в сентябре 2019 года

Время показало, что я был прав: у следующих поколений GeForce, в частности 900-го, частой проблемой был тот самый отвал чипа, карточки даже не доживали до конца гарантии. А я просидел на Radeon 290 целых 5 лет, не зная проблем.

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Делитесь в комментариях: были ли у вас похожие ситуации? По вашему личному опыту, видеокарты какого производителя лучше по качеству: NVIDIA или AMD?