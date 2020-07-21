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Моё знакомство с AMD началось в 2013 году, когда я впервые решил сам собрать себе новый ПК. На тот момент у меня был уже весьма старенький "готовый" компьютер с Intel Core 2 Duo E8400 и видеокартой Nvidia 8800 GTS 512 Мб. Последняя тогда благополучно сгорела, и я решил попробовать что-то новое.

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Довольно долго выбирая, в итоге купил процессор FX8320 и видеокарту Radeon 7870.

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"Проц" от AMD оказался реально впечатляющим выбором, при базовой частоте 3,5 ГГц он легко разгонялся до 4,5 при наличии нормального башенного кулера. Получалась неслабая экономия, если сравнивать цены на Intel и более старшие модели 8350/8370, которые ничем, кроме частоты не отличались.

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Видеокарта 7870 порадовала отличным соотношением цена/производительность, это был нереференс от ASUS, модель также отлично разгонялась.

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Правда, вскоре я заменил её на легендарную Radeon R9 290, которая отслужила мне без малого 5 лет. Признаюсь, в течение всего этого времени немного посмеивался над владельцами Nvidia. Компания просто не оптимизирует карты даже двухлетней давности в драйверах. А 290-ка оставалась актуальной все эти годы. Единственный минус - огромная прожорливость в плане энергопотребления, но на блоках питания я никогда не экономил.

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Прошло несколько лет и я начал задумываться об обновлении процессора. Дело было в 2017 году.

Вспоминая свой предыдущий опыт, решил подождать новую линейку процессоров Ryzen, в итоге остановился на 1600Х как самом актуальном на тот момент для игр. Отличный "камень", который до сих отлично справляется с повседневными задачами. Опять же, на тот момент, во многих случаях он уступал Intel с их 7700, но совсем чуть-чуть, а разница в цене была просто колоссальная. Многие скажут, что у Ryzen было много проблем с оперативной памятью. Но я считаю так: если у тебя есть голова на плечах, достаточно потратить немного времени, изучить вопрос, купить подходящую память и не переплачивать за Intel.

Для апгейда видеокарты я также решил дождаться новых моделей от AMD, ведь Vega оказалась крайне неудачной. Но вот с RX 5700 наконец-то получилось! В октябре прошлого года мне удалось урвать её за 23 тысячи, что на тот момент никак не вязалось со стоимостью GeForce RTX 2060 Super, последняя была существенно дороже.

Снова я совершил отличную сделку по соотношению цена/производительность. Что касается проблем с драйверами, то меня они никак не коснулись - видеокарту я покупал через пару месяцев после выхода. Могу только подтвердить, что к осени всё было отлично. Мифические черные экраны, я уверен, были лишь у единиц с бракованными видеокартами, но почему-то в интернете эту тему раздули до невероятных масштабов.

Касаемо темы трассировки лучей. Я считаю, что на данный момент нет смысла переплачивать за функцию, которая реализована лишь в единичных проектах, но при этом нехило "отжирает" fps. Пока технологию обкатают на новых консолях, оптимизируют и начнут внедрять уже во все игры - пройдет ещё несколько лет, видеокарту к тому времени уже успею обновить.

Даже если вы являетесь ярым поклонником Intel, вы всё равно должны быть благодарны AMD, ибо отсутствие конкуренции никогда не шло на пользу рынку. Intel начали очень сильно нервничать после выхода процессоров Ryzen. То же самое случилось после релиза архитектуры Navi. Посмотрим, что будет осенью этого года.