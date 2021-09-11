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Наступил сентябрь. На улице дубак, в квартире тоже холодно, а отопление включат только через пару недель. Жители многоквартирных домов скупают обогреватели, чтобы хоть как-то согреться. Приходишь вечером с работы, включаешь его - но приходится ждать несколько часов, чтобы в помещении стало хоть немного комфортно. Сегодня я расскажу, как модернизировал свой конвектор и ускорил этот процесс в несколько раз.

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Ранее я уже выкладывал заметку о том, как разгонял батарею отопления. Статья стала рекордной для блога, собрав полмиллиона просмотров. Поскольку читателям эта тема интересна, делюсь новым полезным лайфхаком.

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Идею из прошлой статьи решил применить к электрическому конвектору. Принцип работы у него такой же, как и у обычного радиатора отопительной системы. Холодный воздух забирается из отверстий снизу и проходит через нагревательный элемент.

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Уже горячий воздух поднимается вверх и сам выходит через решетку в корпусе.

Задача: ускорить этот процесс. Для этого я взял уже знакомые по предыдущей статье корпусные вентиляторы DEEPCOOL XFAN 80. Они спаяны и подключены параллельно к блоку питания Robinton TN3000S на 3А.

По длине 10 штук как раз умещались в габарит корпуса моего конвектора фирмы Ballu мощностью 2000 Вт. Я закрепил их обычными стяжками к ножкам обогревателя.

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Напряжение на блоке питания выставил 12В и включил в сеть.

Кстати, я пользуюсь умной розеткой от Xiaomi:

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Она управляется с телефона. Очень удобно, можно включать не вставая с дивана:

Интерфейс приложения Mi Home

Итак, наша система готова, переходим к испытаниям. Исходные данные такие: ранее конвектор поднимал температуру в комнате с 23 до 25 градусов примерно за 2 часа. Сейчас уже через полчаса получаем вот такую температуру:

Благодаря вентиляторам, циркуляция воздуха происходит быстрее. За счет этого ускоряется нагрев помещения. Реально рабочий лайфхак - пользуйтесь и экономьте электричество! Единственный минус - шум от вентиляторов. Но конвектор работает не постоянно, включаю его лишь с утра и вечером, то есть несколько часов в день, поэтому не напрягает.

Ну и по традиции, фото довольной котейки в конце.