Собираем оптимальный игровой ПК за 40 000 рублей в период дефицита видеокарт
Поскольку видеокарты сейчас стоят каких-то баснословных денег, рядовому геймеру нет никакого смысла тратиться, а лучше переждать до весны. Но что делать, если компьютер требуется собрать прямо сейчас?Давайте разбираться.
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Самым оптимальным на данный момент будет покупка мощного процессора "на вырост" со встроенным видеоядром. Поскольку у Intel довольно слабые интегрированные решения, лучше обратиться к AMD. Поэтому выбираем шестиядерник Ryzen 5 PRO 4650G со встройкой Radeon RX Vega 7 на борту. По скорости он очень близок к популярному Ryzen 5600.
Учитывая бюджет, на материнской плате можно и сэкономить - комплектуем систему бюджетной ASUS PRIME A520M-K. Звезд с неба не хватает, но использует современный чипсет А520 и поддерживает встроенную графику, что нам и нужно.
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Кулером для процессора выступит DeepCool ICE BLADE 100. Дешевое и сердитое решение, но вполне сгодится, чтобы рассеять паспортные 60 Вт тепла от ЦП.
Оперативкой выступит Patriot Signature Line (PSD48G320081) 8Gb DDR4 3200MHz. Это необходимый минимум для Ryzen-сборки. Естественно, берем две планки. Возможность слегка сэкономить, поставив один модуль на 16 Гб - это плохая идея! Двухканальный режим позволит добиться значительного прироста производительности как в играх, так и в требовательных программах (до 25%).
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В 2021 году про HDD стоит забыть навсегда: комплектуем наш ПК супербыстрым SSD на 512 Гб Silicon Power P34A60. Его должно хватить и для системы, и для нескольких игр. А в будущем объем можно расширить.
С корпусом сделаем небольшой финт ушами. Выбираем модель со встроенным блоком питания Foxline FL-301+FZ450R 450W. Но не спешите строчить гневные комментарии. Сейчас поясним.
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Для текущей сборки 450 "китайских" Ватт будет за глаза, ведь потребляемая мощность всех компонентов составляет не более 150 Вт. На встройке Radeon Vega 7 можно вполне комфортно переждать, играя на минималках даже в топовые тайтлы.
А в будущем, когда цены на видеокарты упадут - будем надеяться, что это случится уже осенью или ближе к зиме - надо будет приобрести полноценную карточку вроде GeForce RTX 3060 или условную RTX 3050 Ti. И, конечно же, нормальный блок питания.
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Давайте подобьем общую стоимость системы. В бюджет мы уложились: потратили всего 39 630 рублей.
Пишите в комментариях, что бы вы изменили в этой сборке? Как думаете, когда цены на видеокарты упадут и вернутся к значениям осени 2020 года?
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