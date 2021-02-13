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Большинство из нас живет в многоквартирных домах. В последние годы строят и вовсе огромные "человейники" на 30 этажей. Звукоизоляция оставляет желать лучшего как в старых хрущевках, так и в новых кирпичных домах. Соседей слышно везде. Проблема усугубляется неработающим законом о тишине. Расскажу, как можно бороться с маргинальными элементами их же методами, при этом ничего не нарушая.

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Рассмотрим классическую ситуацию: снизу или сверху поселились шумные соседи (боковых обычно не сильно слышно). Супостаты орут ночью, слушают музыку, громко двигают мебель и так далее. Разговоры не помогают, полиция и участковый бессильны. Особо наглые соседи даже не открывают им дверь. В нашей стране только один выход - бороться собственными силами.

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Такого рода маргинальные элементы обычно обделены интеллектом, а значит обращаться с ними нужно как с приматами. То бишь дрессировать. Сперва нужно вычислить, когда упыри засыпают. Если орут ночью, то наверняка потом дрыхнут до обеда. Ваша цель - лишить их сна. Способов множество, я лишь приведу самый, по моему мнению эффективный.

Виброколонка

Покупаем или заказываем на Али виброколонку. ADIN 26W - одна из самых популярных моделей, указал в качестве примера.

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Если хотите сэкономить, то можно собрать самому: отдельно заказать вибродинамик, усилитель с Bluetooth и блок питания. Если обладаете минимальными навыками пайки, получится сберечь около двух тысяч.

Почему не стоит использовать обычные колонки? Дело в том, что слышать их будете в основном вы, а не соседи. Виброколонка же спроектирована так, что ей нужна резонирующая поверхность (в нашем случае потолок или пол). Слышимость звуков у соседей повысится в разы, а вам не будет особо мешать. Проще один раз увидеть:

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Как установить

Если мешают соседи снизу, то просто ставите колонку примерно в середине комнаты. Резонирующий эффект будет максимален, их потолок буквально превратится в бубнилку.

Проблемы возникают, если вас достают сверху. Топот пяток, роняние предметов - знакомо? Этим соседям тоже можно установить виброколонку, например вот так:

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Нужны лишь пара металлических креплений и упругий элемент (в данном случае теннисный мячик). Присверливаем конструкцию к потолку и готово. Сверху можно прикрыть автомобильной "шумкой".

Если не хочется уродовать потолок, есть вариант попроще. Отпиливаем кусок водопроводной трубы, устанавливаем на шкаф. Для упругости также служит мяч. С помощью этой нехитрой конструкции прижимаем динамик к потолку:





Репертуар

Остался последний вопрос - а что же включать? Днем можно ставить долбёжную музыку или ток-шоу типа "Вечер с Владимиром Соловьёвым". Крики, визги - то, что нужно. Хорошо идет классическая музыка (где много баса) и христианские песнопения ("Панихида" Чеснокова).

Самый безопасный вариант - проигрывать естественные звуки. Даже ночью практически невозможно доказать, что они издаются именно из вашей квартиры. В региональных законах о тишине нет таких понятий как "стуки" или "удары". Можно воспользоваться программой "БумСосед", разработанной народным умельцем Ильёй Максимовым:

Разобраться в ней не составит труда: выбираете набор звуков, задаете частоту и скорость воспроизведения. Затем подключаете виброколонку к компьютеру через AUX-кабель, жмёте Play и уходите из дома.

***

Опишите в комментариях ваш опыт борьбы с шумными соседями. Лично я столкнулся с этой проблемой около 7 лет назад. Тогда надо мной поселился уголовник, который орал по скайпу до 4 утра. Существуют даже специализированные сайты, посвященные проблеме: например "Клуб защитников тишины" (есть и одноименная группа Вконтакте).