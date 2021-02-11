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Как я заработал 40 000 рублей из-за майнинга – перепродал видеокарту втрое дороже

Расскажу, как можно развернуть ситуацию на рынке видеокарт в свою пользу. Поделюсь историей неожиданного обогащения, связанного с майнингом.
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Скажу сразу, что темой майнинга я никогда не интересовался. В 2017 году почитывал новости про взлёты и падения биткоина и удивлялся товарищам, которые на этом прогорели. Но в последние пару месяцев "шахтеры" дотянулись до каждого - цены на видеокарты взлетели, другие комплектующие тоже в дефиците. Ситуация беспрецедентная. 

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Сейчас, когда видеокарты резко подскочили в цене, я тихонько посмеивался над теми, кто собирался апгрейдиться в этом году. Сам-то успел урвать в конце 2019 года отличную видеокарту AMD Radeon RX 5700 всего за 20 с копейками тысяч рублей. Великолепная сделка, купил практически на нижнем пике курса:

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32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь
RTX 3070 дешевле в Compeo.ru
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Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

На прошлой неделе, когда я зашел на сайт Ситилинка, то просто обалдел! "Бюджетная" GTX 1660 стоит уже более 40 тысяч:

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Ради прикола, решил посмотреть сколько стоит моя Radeon RX 5700 на Авито и снова сильно удивился: ценники разнились от 50 до 70 тысяч рублей, в зависимости от наглости продавца. Понимая всю глупость сложившейся ситуации, я выставил свою карточку за 60 000.

Покупатель нашелся спустя уже пару дней. Приехал какой-то толстяк с немытыми волосами, ну да ладно - учитывая, что видеокарта на гарантии, он её даже особо не проверял. Погонял бублик, отдал деньги и смылся. Таким образом, буквально за полчаса я заработал почти 40 000 рублей.

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А теперь объясню причины, по которым я таки продал карточку.

Во-первых, криптовалютный бум - это ненадолго. Когда на рынок приходят миллионы людей, которые в этом ничего не смыслят - жди беды. Вагную, пузырь лопнет уже к лету. Майнеры будут судорожно пытаться спихнуть никому не нужные карты, пытаясь отбить хотя бы часть денег. Подобная ситуация уже была в 2018 году - плавали, знаем. Думаю, уже к осени цены стабилизируются, дефицита не будет. За эти же 60 тысяч можно спокойно будет купить RTX 3080

Во-вторых, из-за коронавируса на игровом рынке застой. Попросту, не во что играть. До осени я спокойно пересижу на своей затычке GeForce GT 1030 - для фильмов и вечерней партии в Hearthstone её хватит за глаза. Из крутых новинок жду разве что Far Cry 6, которую уже перенесли с февраля на май, а там, глядишь, и на осень перекинут. Во всякий шлак, типа распиаренной Cyberpunk 2077 вообще нет желания играть

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В-третьих, всегда приятно объегорить не сильно умных людей. Пытаясь разбогатеть ничего не делая, они пускаются во все тяжкие. А в итоге остаются ни с чем.

***

Пишите в комментариях своё мнение - правильно ли я поступил? Каков ваш прогноз ситуации на криптовалютном рынке?

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