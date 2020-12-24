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Прошла пара недель с выхода Cyberpunk 2077 - хайп потихоньку схлынул. Я думаю, вы уже наелись восторженными обзорами от продажных блогеров и хотите услышать мнение реального человека. Разложу по пунктам, почему мне не понравилась игра. Про технические аспекты говорить не будем - только мнение о самой игре. Почему же "Киберпанк" - это шаг назад по сравнению с "Ведьмаком"?

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Почитав про технические проблемы релизной версии, начал играть я уже на патче 1.05. Так что проблемы с производительностью на процессорах AMD и вылеты в миссиях меня обошли стороной.

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Но чем дольше я играл, тем больше меня не покидало ощущение, что я заставляю себя проходить Cyberpunk 2077. И вот мы подходим к первой проблеме игры.

Сторителлинг

В игре отвратительный и неинтересный сюжет, который, к тому же, очень плохо подан. С самого начала на тебя вываливается огромное количество информации. Поначалу даже не можешь понять, кто все эти люди и зачем так много персонажей? Но, пройдя пролог, осознаешь, что это еще было окей.

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Когда выходишь в открытый мир, тебе сразу же кидают десятки квестов (буквально, я устал листать журнал заданий). Каждую минуту кто-то названивает по телефону, при этом ты не понимаешь, к чему все эти бессмысленные диалоги?

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Даже в основной сюжетной линии много ненужных веток повествования. Болтовня, болтовня, болтовня. Жмешь и жмешь кнопку "С", ожидая, когда закончится очередной словесный понос персонажа.

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CD Project RED просто не умеют рассказывать истории. Посмотрите, например, на Red Dead Redemption 2. Будучи неторопливой, игра захватывает с первых минут! Ни одной лишней фразы, ни одной ненужной кат-сцены. Впрочем, это всё равно что сравнивать фильмы Сарика Андреасяна и Квентина Тарантино.

"Открытый" мир

В начале разработки, поляки ставили амбициозную цель сделать GTA в стиле киберпанка. Получилось не очень - банально не хватило ресурсов.

Вроде бы есть и открытый город, и жители, и даже какие-то события. Но все это заскриптовано и представляет собой скорее цирковую программу, которая разыгрывается перед вашим носом. Как только вы пытаетесь взаимодействовать с этим миром, вся картина рушится. Даже в GTA V, выпущенная в 2013 году еще на Xbox 360 и PlayStation 3, проработана намного круче. А ведь бюджеты на разработку сопоставимы.



Унылый геймплей

Учитывая, что Cyberpunk 2077 - это Action-RPG, то стрельба должна быть проработана на высшем уровне. Но при игре возникает ощущение, что ты катаешь в какую-то корейскую Free-to-Play стрелялку. Плюс условности ролевой системы явно не добавляют плюсов к погружению. Пока не прокачаешь пушку, чтобы убить противника, тебе надо выстрелить 3-4 раза в голову. Это полный бред.

CD Project RED пытались хоть как-то разнообразить глупые пострелушки. Например, ввели режим расследования, назвав его "брейндансом":

Мозг разработчиков явно "танцевал", когда они придумывали эту баланду. Ничего унылее я в жизни не видел. Это интересно в первый раз, но когда фрагменты памяти приходится изучать почти в каждой миссии, хочется просто выключить игру.

Что касается вождения, оно тут на уровне Watch Dogs. И это явно не комплимент.

Плохая механика повреждений, смехотворная физика - все это выглядит глупо и явно не на уровне "игры года". Неужели так сложно было скопировать у серии GTA? Не хватило 8 лет разработки?

А дизайнеру, который придумал красный интерфейс на тёмном фоне, я вообще отрубил бы руки. Атмосфера - атмосферой, но нельзя так издеваться над геймерами!

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Делитесь в комментариях, согласны ли вы с моим мнением об игре? Если нет - то прошу аргументировать, а не хейтить.