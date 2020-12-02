Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Летом этого года я искал подработку. По специальности ничего путного не нашёл и решил попробовать себя в писательстве. Вспомнил, что сайт, на который я захожу уже 12 лет, платит за статьи. Недолго думая, завел блог и опубликовал пробный материал.

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С этого момента прошло три с половиной месяца. За это время я выпустил 62 статьи и опубликовал 48 новостей. Меня стали узнавать постоянные читатели - даже на других ресурсах. Пришло время поделиться опытом.

Какие навыки нужны, чтобы стать блогером?

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Достаточно уметь грамотно формулировать свои мысли и переносить это "на бумагу", то есть на экран монитора. Никаких специальных знаний не требуется - когда я начинал, то плохо разбирался в железе. Этот скилл прокачал уже по ходу дела.

Плюс, желательно быть неконфликтным и легко воспринимать критику. Порой сложно не обращать внимание на идиотов в комментариях.

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Моё рабочее место

Сколько за это платят?

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Оплата идет за количество просмотров. В среднем это 30-50 рублей за тысячу просмотров для статей, 25 рублей для новостей. Когда комментариев к одному материалу набирается больше 50, они оцениваются по ставке 30 копеек за 1 коммент. Если просмотров совсем мало, то накидывают бонус. Не вникал, как он рассчитывается - такая ситуация у меня была лишь однажды.

Сухие цифры ни о чем не говорят, поэтому приведу примеры. Так, материал "Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7" хорошо разошелся в поисковиках. На момент выплаты он набрал 26,4 тыс. просмотров и 241 комментарий. Я получил почти 1400 рублей.

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А вот статья "Что дешевле для игр: ПК или консоль", несмотря на большое количество комментариев (98), набрала всего 7,3 тысячи просмотров. Она принесла мне менее 400 рублей.

Своеобразным рекордом для меня стали хайповые "Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA". Почти 50 тысяч просмотров и более 400 комментов занесли в кошелек около 2000 рублей.

Почему вы пишете всякую дрянь? Верните мне старые "оверы"!

Это один из самых распространенных комментариев к любой статье. Чтобы ответить на него, я пообщался с одним из популярных авторов сайта. Опыта у него гораздо больше. Имени называть не буду: отмечу лишь, что он уже давно не пишет для overclockers.ru.

Все хотят качественного контента, а сами его не читают. И это не вина сайта. А вина читателей. Большинству интереснее лайфхаки и прочее говно, потому что заходят в основном с Яндекс Дзена и ленты Google. "Живая" аудитория сайта – около двух тысяч человек. Они приносят максимум сто рублей за статью, а требуют того, что было 10 лет назад. Поэтому все работают только на аудиторию Дзена. И поэтому всякие "подешевело" и "алиэкспрессы" - топовые по заработку.

Надеюсь, таких вопросов больше не возникнет. Мы пишем про то, что интересно широкому кругу читателей! Так сейчас работает большинство ресурсов в интернете.

Еще немного внутренней кухни:

Хорошая статья набирает около 10 тысяч просмотров за день. Заголовок важнее всего. У меня есть статьи и на 100 тысяч. Чтобы тут зарабатывать, нужно работать и писать на правильные темы с правильными заголовками. А творчество не окупается. Ядро сайта и комментаторы ничего не решают. Бабки рубить крайне просто. Но именно для денег лучше идти в новостники. Я в свое время имел с новостей 10 тысяч рублей в неделю. Каждый день по 3-4 новости выпускал - со мной расплачиваться не успевали! Но работал по 12 часов в день без выходных, чтобы так получать. А на статьях лайтово - 3 часа писанины и пять сотен в кармане. Если повезет, то 750. Если писать хайп и срач, то легко можно бахнуть пару тысяч за день.

Сколько зарабатывают блогеры

Сначала скажу за себя. Для примера возьмем сентябрь этого года, потому что в октябре я получил оплату еще не за все статьи. Кстати, выплата производится не раньше, чем через месяц после публикации материала - всё это время он продолжает набирать просмотры. По моему опыту, 90% кликов происходят в первые 3 дня (но бывают исключения).

Итак, за сентябрь я опубликовал 17 статей и ровно 17 новостей. Заработал чуть более 13 000 рублей. В среднем получается: 580 рублей/статья и 180 рублей/новость. На написание полноценного материала обычно уходит 2-3 часа, новости - около получаса.

Удачные новости набирают не меньше просмотров, чем статьи. Например, моя заметка про то, как читатель overclockers.ru урвал RTX 3080 одним из первых в России, принесла около 600 рублей. Я потратил на нее ровно 10 минут.

Для наглядности, возьмем другого блогера. Так, коллега Zystax в сентябре опубликовал 14 статей (новостями не занимается вообще). Почти все материалы хайповые и обсуждаемые. Думаю, он мог получить за них от 8 000 до 15 000 рублей. Но это лишь мои догадки, исходя из средних цифр. До мастерства "птица" мне далековато - некоторые его материалы собирали по 90-100 тысяч просмотров, у меня такого не было никогда.

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Если после прочтения данной статьи у вас остались вопросы, можете задать их в комментариях или написать мне в личку. Я ведь и сам читаю overclockers, буду только рад появлению новых интересных блогеров.