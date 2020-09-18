Первая GeForce RTX 3080 уже появилась в Ситилинке – версия от MSI была мгновенно куплена читателем overclockers.ru
Весь мир с нетерпением ждал начала официальных продаж GeForce RTX 3080. Вчера первые экземпляры уже стали поступать в продажу, однако приобрести их не так то просто.
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Сегодня в одном из популярных сетевых магазинов - а именно в Ситилинке - появилась в продаже нереференская версия от MSI. Будучи представленной в единственном экземпляре, карта была куплена практически мгновенно. Прайс был выставлен в размере 81 600 руб. Своей историей покупки поделился в комментариях пользователь overclockers.ru PandaNaoki:
Пока что поставки новых плат 3000-го поколения идут с перебоями, цены также далеки от рекомендованных.
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RTX 3080 является ультимативным решением на данный момент. Её потенциала хватит ещё на несколько лет игры в 4К при максимальных настройках графики.
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Версия от MSI обладает 36-месячной гарантией. Частота графического процессора составляет 1815 МГц , а быстрейшей памяти GDDR6X - 19000 МГц. Объём видеопамяти - стандартные 10 Гб. Рекомендуемая производителем мощность блока питания составляет 750 Вт при потреблении самой платы в 340 Вт. Длина видеокарты - аж 323 мм, поместится не в каждый корпус.
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