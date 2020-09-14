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Геймеры разбиты на два лагеря. Первые считают консоли "инвалидами" со слабым железом и кучей ограничений, вторые предпочитают не париться и играть на чём дают. Кроме различий в идеологии, также важен и финансовый момент: консольные игры стоят дороже компьютерных, при этом сами приставки сильно дешевле. Попробуем сегодня ответить на извечный вопрос для любого игрока. Какое приобретение выгоднее: консоль или ПК? Для этого примем реалистичный сценарий, при котором железо покупается на временной промежуток в 5 лет.

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Цены на железо

Сперва давайте сравним стоимость самого железа. Начнём с консоли, тут всё просто. Как стало известно недавно, прайс на новый Xbox Series X составит 45 590 рублей.

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С игровым ПК будет посложнее. Давайте подобьём примерную цену аналогичного системника в магазине Ситилинк.

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В качестве процессора выбираем популярнейший AMD Ryzen 5 3600. Боксовой версии будет достаточно, ведь разгонять мы не планируем. Согласен, у Xbox кастомный 8-ядерный чип от AMD c частотой 3.8 ГГц, а для ПК мы выбрали лишь 6 ядер. Но большинству игр в ближайшее время будет достаточно и 12 потоков, а по частоте на ядро Ryzen 3600 даже выигрывает.

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Добавим в нашу сборку бюджетную материнскую плату для АМ4, модули памяти на 16Гб (которые легко гонятся до 3200 МГц) и блок питания на 600 Вт. Чтобы соответствовать производительности Xbox, комплектуем систему суперскоростным NVMe SSD объёмом 1 ТБ. Соберём всё это в популярном корпусе от ZALMAN.

А где же видеокарта? - спросит внимательный читатель. Отвечаю. В данном случае мы ждём октября, а именно начала продаж NVIDIA GeForce RTX 3070. Её стоимость составит 45 490 рублей.

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Суммируем и получаем ценник нашего ПК: 92 280 рублей. Да, в два раза дороже консоли. Но ведь стоимость эксплуатации включает в себя не только цены на "железо".

Стоимость подписок

Цена Xbox Game Pass, которая включает в себя возможность играть в онлайне, с 17 сентября вырастет в 2 раза. Раньше на Xbox было две подписки: одна на игры, вторая для онлайна. Теперь их объединили.

Оплачивать есть смысл - ведь вы получите доступ не только к онлайну, но и к огромной библиотеке игр от Microsoft, в которой будут появляться некоторые свежие релизы. 599 рублей умножаем на 2, получаем уже 1200 рублей в месяц. 14 400 рублей в год или 72 000 за 5 лет!

Для ПК не нужны никакие подписки - 0 рублей в данной категории.

Стоимость игр

Цена на новинки для Xbox составляет не менее 4 000 рублей за коробку. Ближе к концу года прайсы в магазинах ещё вырастут: например, уже сейчас FIFA 21 по предзаказу стоит 5 000 рублей.

Предположим, что средний игрок покупает новую игру раз в 2 месяца, проходит её и через какое-то время сливает на Авито за полцены. Даже по таким скромным подсчётам, без учёта инфляции, на игры уйдёт 15 000 рублей в год или невероятные 75 000 за 5 лет.

В случае с ПК, стоимость игр в России примерно в 2 раза меньше, чем на консолях. Возьмём средний прайс в районе 2 500 рублей. Правда, подавляющее большинство "ПеКа-бояр" предпочитают игры не покупать, а пользоваться ознакомительными версиями с сайтов-которые-нельзя-называть. Предположим, что 3-4 игры за год компьютерщик всё-таки приобретёт в лицензии. Правда, перепродать их уже не получится: на ПК диски давно потеряли актуальность. Итого, по нашим прикидкам, получаем 10 000 рублей в год или 50 000 за 5 лет.

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А теперь суммируем всё вышеизложенное. Я сделал табличку для наглядности.

По итогу, за 5 лет гейминга, консольщик потратит почти 200 000 рублей, а владелец ПК - менее 150 000. Выводы сделайте сами. Как по мне, разница очевидна. Аргумент про "апгрейды" уже не прокатит: у Xbox Series X через пару лет также выйдет Pro-версия.