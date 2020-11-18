В последнее время я все чаще встречаю сборки ПК, где стоимость материнской платы сопоставима с ценой процессора. Люди переплачивают за воздух, совершенно не разбираясь в том, зачем им это нужно. И даже не пытаются вникнуть в суть проблемы. Давайте разбираться.

Куча бесполезных технологий, которые вам пытается втюхать производитель

Чтобы не быть голословным, давайте сравним бюджетную материнскую плату с дорогой. Сопоставление будем проводить для самой популярной и народной платформы AM4.

Возьмем, например, популярнейшую GIGABYTE B450M S2H и премиальную ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO.

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Разница в цене - в 7 раз! Представьте, что вы взяли несколько пятитысячных купюр из кошелька и просто выкинули их в окно. Именно так вы будете чувствовать себя после покупки этой "высокотехнологичной" светящейся штуки.

Дорогой аудиокодек, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, PCIe 4.0 - всё это бесполезные фишки, которые не нужны 99% пользователей. Зачем вам 2,5-гигабитный сетевой интерфейс, если интернет тариф всего 100 Мб/с? Зачем нужно восемь разъемов SATA, если четырех достаточно вообще для всего? И так далее.

Бюджетной материнки хватит даже для дорогого процессора

Реальная разница между платами только в системе питания процессора. Но при этом, бюджетная плата легко выдерживает даже AMD Ryzen 7 3800X за 33 тысячи рублей. В спецификациях на мосфеты обычно указывается диапазон от 50 до 150 градусов. Да, характеристики слегка падают при нагреве. Но даже при 120 градусах любой материнки хватит для 3800Х. Разгоном заниматься нет смысла, особенно на процессорах Ryzen.

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Да и какой смысл запариваться о температурах VRM, если гарантия на материнскую плату составляет 3 года? Думать о перегреве должен производитель, заявляя поддержку для того или иного процессора. А если что-то пошло не так - сдаете обратно в магазин, меняете на новую.

Маркетологи через продажных обзорщиков впаривают вам дорогие "доски" за 10-15 тысяч, пытаясь максимально нажиться. При этом, переплатив за качество и дорогие конденсаторы, вы не получите никакой отдачи. Это не скажется на производительности. Если вам нужен FPS в играх, лучше вложить эти 10 тысяч разницы в видеокарту.

"Задел на будущее" - это самообман

Покупка материнской платы "на вырост" не имеет никакого смысла! В этом могли убедиться владельцы топовых плат 2017 года, которым обрубили возможно апгрейда на Ryzen 5000-й серии. Вроде бы сокет один и тот же - но поддержки не ждите. Или ждите - когда-нибудь, в 2021 году, посмотрим, может быть.

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Именно поэтому следует обновлять "доску" вместе с процессором, раз в 3-4 года. А старую бюджетную плату легко можно продать на Авито, чего не скажешь о дорогой. Спрос на них мизерный, ее просто никто не купит. Так и останетесь на старом процессоре, сидя у разбитого корыта.

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Поделитесь в комментариях своим мнением. Вы согласны с моей позицией или предпочитаете просто так выкидывать деньги?