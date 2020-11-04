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GeForce RTX 3070 наконец появилась в продаже. Даже с учетом того, что реальная цена выше рекомендуемой NVIDIA на 10 000 рублей, это всё равно отличный выбор. Ведь 2080 Ti стоит почти в 2 раза дороже, а по производительности это примерно одно и то же. Давайте же подберем оптимальный игровой компьютер, взяв за основу новейшую видеокарту.

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Цены на AMD бьют все мыслимые "рекорды". Поэтому сердцем нашей сборки выбираем ЦП от компании Intel. Мощный восьмиядерник с 16 потоками и частотой буста до 4,8 ГГц легко раскроет нашу видеокарту. Возможно, данный процессор будет даже избыточен. Но небольшой запас не помешает. Лучше так, чем брать условный i5-10400F "впритык".

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А как же новые Ryzen? Они выходят уже 5 ноября, но всё не так просто. Во-первых, на старте продаж цены будут сильно отличаться от рекомендуемых. Вполне возможно, что "бюджетный" и "народный" шестиядерник 5600X обойдется в сумму около 25 000 рублей. Во-вторых, не забываем про дефицит. На новое поколение не стоит рассчитывать раньше начала 2021 года: тогда и цены устаканятся, и более дешевые модели (без приставки Х) появятся.

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Для нашего процессора нужна соответствующая материнская плата. Только Z-чипсет поддерживает высокочастотную память, поэтому выбираем его. Мощная подсистема питания с массивными радиаторами станет хорошим оправданием потраченным деньгам.

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Core i7-10700F отличается горячим нравом, поэтому на кулере экономить не стоит. Выбираем проверенного временем "мачо". Эта массивная башня с 5 тепловыми трубками способна отводить до 200 Вт тепла.

А вот и главная звезда. К сожалению, версия Palit - один из немногих референсов, пока что доступных в продаже.

В магазине "Регард" карта доступна только при сборке ПК через конфигуратор - имейте это ввиду. Так магазин пытается бороться с дефицитом, ведь карт в наличии еще довольно мало. Ждем новых поступлений, а пока довольствуемся тем, что есть.

Оперативная память 16Gb DDR4 3600MHz Kingston HyperX Fury

Плашки ОЗУ с частотой 3600 МГц "из коробки" станут хорошим дополнением к нашей производительной системе. Объема в 16 Гб пока хватает для всех игр, переплата за 32 того не стоит. Но через пару лет можно будет добавить еще две планки.

Твердотельный накопитель: 1Tb SSD Samsung 970 EVO

Крохоборить не станем - выбираем достойные 1 Тб объема и проверенного производителя Samsung. Новые игры уже весят под 200 Гб, поэтому в полутерабайтных моделях нет смысла. Скорость чтения 970 EVO составляет 3400 Мб/сек, а записи - 2500 Мб/сек. Это примерно в 7 раз выше, чем у SATA SSD.

Блок питания: 750W Be Quiet Straight Power 11

Чтобы не спалить нашу дорогущую систему, комплектуем её БП с сертификатом Gold. Цена кусается, но за модульность, бесшумность и хорошее качество надо платить. Такого агрегата должно хватить лет на 10, он легко может "кочевать" из сборки в сборку.

Выбор корпуса - это дело вкуса. Мне в последнее время нравятся строгие и однотонные варианты безо всяких подсветок. Один из таких я порекомендую - черный красавец от Be Quiet будет великолепно смотреться на столе, при этом не привлекая лишнего внимания.

Кейс отлично продуман в плане эргономики и удобства монтажа. Он довольно широкий - внутри много свободного пространства, которое способствует циркуляции воздуха. В комплекте также идут два вентилятора на 140 мм. При желании, можно добавить ещё три.

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Давайте подобьем общую стоимость системы. Получилось почти 150 тысяч рублей:

Много это или мало - судить только вам. Поделитесь в комментариях, какой ПК вы бы собрали на GeForce RTX 3070?