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Бюджетный компьютер на Core i3-10100 – универсальная сборка для игр, работы и медиа

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В период пандении, многие пытаются приобрести недорогие компьютеры, чтобы с комфортом "пересидеть" очередную волну коронавируса. Как никогда актуальной будет бюджетная сборка универсального медиакомбайна. Такой ПК подойдёт как для игр, так и для работы и учёбы.

Процессор: Intel Core i3-10100

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"Камни" от AMD сильно подорожали, поэтому в качестве основы для нашей сборки выбираем начальный вариант от Intel. Он обойдётся нам примерно в 10 тысяч рублей. К тому же, не надо танцевать с бубном при разгоне: как говорится, вставил и забыл. 

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Core i3-10100 имеет 4 ядра и 8 потоков, при частоте буста до 4,3 ГГц. Встроенное видеоядро UHD 630 пригодится на случай, если у вас пока нет денег на покупку видеокарты.

Материнская плата: ASUS PRIME H410M-D

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В пару к бюджетному процессору подбираем соответствующую материнскую плату. Да, у неё отсутствуют радиаторы на подсистеме питания, но и разгонять мы ничего не планируем. Ещё из незначительных минусов - всего два слота для ОЗУ, что осложняет апгрейд в будущем.

Кулер: DeepCool GAMMAXX 300

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Проверенный вариант, который я неоднократно использовал в своих сборках. Хорошая производительность и тишина по приемлемой цене (менее полутора тысяч рублей) - вот залог популярности данной модели.

ОЗУ: 16Gb DDR4 2666MHz Kingston HyperX Fury

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За частотой гнаться не нужно - чипсет H410 не поддерживает больше 2666 МГц. А вот тайминги нужно выбирать как можно меньше. Заводские CL16 данного комплекта памяти вполне можно "ужать" до CL14, что даст неплохую прибавку в производительности.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX1660 Super Palit GamingPro OC 6144Mb

Как мы уже оговаривали выше, на первое время можно обойтись и без видеокарты. Например, подождать начала следующего года, когда появятся новые бюджетные варианты от NVIDIA и AMD. Если в пару к i3-10100 что-то и брать сейчас, то оптимальный вариант - GTX 1660 Super. Версия от Palit обладает небольшим заводским разгоном и эффективным двухвентиляторным кулером.

Твердотельный накопитель: 500Gb SSD Western Digital Blue SN550

Для подобной системы с головой хватит NVMe SSD на 500 Гб. Скорость чтения составляет внушительные 2400 Мб/сек, а записи - 1750 Мб/сек. Для системы и пары-тройки игр подойдёт отлично.

Можно опционально добавить обычный HDD на 1 ТБ для файлопомойки, в общую стоимость я его включать не стал. Сейчас многие хранят данные в облаках, а фильмы смотрят онлайн. Рядовому пользователю нет необходимости хранить большие объёмы информации. 

Блок питания: 500W Cooler Master MWE Bronze V2

В своих статьях я не устаю напоминать, что качественный блок питания - это основа любой сборки, причем независимо от бюджета. Экономия на данном компоненте может "ускорить" апгрейд ПК, если вы понимаете о чём я. Поэтому подбираем качественный вариант от Cooler Master с бронзовым сертификатом. Его мощности 500 В хватит с лихвой.

Корпус AeroCool CS-105 Black

А вот на корпусе можно и сэкономить. Выбираем дешёвый и компактный вариант. Наша система не будет сильно нагреваться при нагрузках, поэтому можно немного освободить место на столе (или под ним). Отмечу только, что в данном "кейсе" всего 1 вентилятор - на передней панели. Стоит добавить ещё одну 90 мм вертушку на задную стенку - она обойдётся в пределах 300 рублей.

***

Теперь давайте подобьем общую стоимость сборки. Вариант с видеокартой будет стоить чуть больше 60 000 рублей:

Если вы хотите временно "пересидеть" на встроенном в процессор видеоядре, то сборка обойдется вам в сумму менее 38 000 рублей:

И не забывайте, что в связи с нестабильностью валюты, ценники в магазинах меняются каждый день. Данная конфигурация из магазина "Регард" актуальна на 16 октября 2020 года.

Пишите в комментариях, что вы бы изменили в данном бюджетном ПК?

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