5 лучших игр этой осени на ПК и консолях – моё мнение
Эта осень обещает быть жаркой – несмотря на пандемию, ожидается множество игровых релизов. Я отобрал самые крутые проекты, в этой подборке вы точно найдёте что-то себе по душе. Погнали.
реклама
Mafia: Definitive Edition
Ремейк (не путать с ремастером) Mafia: The City of Lost Heaven, которая вышла еще в 2002 году. Игра отправится на прилавки магазинов уже 25 сентября. В сравнении с оригиналом, появятся некоторые дополнительные задания, а также будут добавлены новые средства передвижения, в том числе и мотоциклы. Движок и все механики будут заимствованы у Mafia III, что, конечно, печально: перестрелки там ещё нормальные, а вот физика езды была просто безобразной.
Поглядим, что получится. Лично я никогда не играл в первую "Мафию", поэтому с нетерпением жду релиза проекта. Как фанату сериала "Сопрано", мне очень интересно посмотреть, что там такого крутого наворотили в сюжете.
реклама
Watch Dogs: Legion
реклама
Ubisoft анонсировала третью Watch Dogs больше года назад. Действие Legion происходит в авторитарном Лондоне будущего. Главной фишкой новой части будет возможность "вербовать" обычных людей и играть за них. На презентации самым прикольным персонажем была обычная бабушка - зачем нам игра про ассассина, когда есть симулятор пенсионера?
Только ради этого и хочется поиграть в новую часть. Хотя и первая, и особенно вторая - мне не зашли совершенно. Legion выходит 29 октября.
реклама
Call of Duty: Black Ops Cold War
Вот так "сюрприз": в этом году выходит очередная Call of Duty! Сюжет Cold War расскажет о временах холодной войны (с короткими флешбеками в шестидесятые - покажут войну во Вьетнаме). Клюква ожидается знатная - в завязке президенту Рональду Рейгану докладывают о советском шпионе Персее, который пытается дестабилизировать обстановку в США.
В сетевой режим прошлогодней Modern Warfare я играю до сих пор, поэтому и новую игру тоже очень жду. Также хочу посмотреть, что нового добавят в популярнейшую королевскую битву Warzone. Вроде бы, обещают сделать новую карту. Игра выйдет 13 ноября.
Assassin’s Creed Valhalla
События нового Assassin’s Creed развернутся в эпоху викингов. Временной промежуток Valhalla обозначен IX веком, действия будут проходить на территории Англии и Норвегии. Разработчики обещают сделать игру более сбалансированной - теперь в ней будет минимум ненужного гринда.
В прошлой части серии (Odyssey) меня именно это и бесило - приходилось выполнять много ненужных побочных квестов, чтобы прокачать персонажа и продвинуться дальше по сюжету. В итоге, игру я "дропнул", так и не пройдя до конца. Надеюсь, в Вальгалле такого не будет: по мне так лучше 15-20 часов интересной истории, чем 100 часов однообразного геймплея. Очередной ассассин выходит 17 ноября.
Cyberpunk 2077
Про эту игру вы и так всё знаете. Киберпанк от авторов Ведьмака - самый ожидаемый проект 2020 года. Игра должна была выйти сперва в апреле, потом в сентябре. И вот, новая дата релиза - на этот раз 19 ноября. Будем надеяться, на этот раз разработчики не обманут. Ждём и готовимся, обновляя свои компьютеры. А пользователям приставок рекомендую переходить на следующее поколение - PlayStation 5 и Xbox Series X. Только в этих версиях будет крутая графика с трассировкой лучей.
***
А на этом всё, спасибо, что читаете! Делитесь в комментариях, какие ещё игры вы с нетерпением ждёте этой осенью?
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила