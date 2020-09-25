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Эта осень обещает быть жаркой – несмотря на пандемию, ожидается множество игровых релизов. Я отобрал самые крутые проекты, в этой подборке вы точно найдёте что-то себе по душе. Погнали.

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Mafia: Definitive Edition

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Ремейк (не путать с ремастером) Mafia: The City of Lost Heaven, которая вышла еще в 2002 году. Игра отправится на прилавки магазинов уже 25 сентября. В сравнении с оригиналом, появятся некоторые дополнительные задания, а также будут добавлены новые средства передвижения, в том числе и мотоциклы. Движок и все механики будут заимствованы у Mafia III, что, конечно, печально: перестрелки там ещё нормальные, а вот физика езды была просто безобразной.

Поглядим, что получится. Лично я никогда не играл в первую "Мафию", поэтому с нетерпением жду релиза проекта. Как фанату сериала "Сопрано", мне очень интересно посмотреть, что там такого крутого наворотили в сюжете.

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Watch Dogs: Legion

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Ubisoft анонсировала третью Watch Dogs больше года назад. Действие Legion происходит в авторитарном Лондоне будущего. Главной фишкой новой части будет возможность "вербовать" обычных людей и играть за них. На презентации самым прикольным персонажем была обычная бабушка - зачем нам игра про ассассина, когда есть симулятор пенсионера?



Только ради этого и хочется поиграть в новую часть. Хотя и первая, и особенно вторая - мне не зашли совершенно. Legion выходит 29 октября.

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Call of Duty: Black Ops Cold War

Вот так "сюрприз": в этом году выходит очередная Call of Duty! Сюжет Cold War расскажет о временах холодной войны (с короткими флешбеками в шестидесятые - покажут войну во Вьетнаме). Клюква ожидается знатная - в завязке президенту Рональду Рейгану докладывают о советском шпионе Персее, который пытается дестабилизировать обстановку в США.

В сетевой режим прошлогодней Modern Warfare я играю до сих пор, поэтому и новую игру тоже очень жду. Также хочу посмотреть, что нового добавят в популярнейшую королевскую битву Warzone. Вроде бы, обещают сделать новую карту. Игра выйдет 13 ноября.





Assassin’s Creed Valhalla

События нового Assassin’s Creed развернутся в эпоху викингов. Временной промежуток Valhalla обозначен IX веком, действия будут проходить на территории Англии и Норвегии. Разработчики обещают сделать игру более сбалансированной - теперь в ней будет минимум ненужного гринда.

В прошлой части серии (Odyssey) меня именно это и бесило - приходилось выполнять много ненужных побочных квестов, чтобы прокачать персонажа и продвинуться дальше по сюжету. В итоге, игру я "дропнул", так и не пройдя до конца. Надеюсь, в Вальгалле такого не будет: по мне так лучше 15-20 часов интересной истории, чем 100 часов однообразного геймплея. Очередной ассассин выходит 17 ноября.





Cyberpunk 2077

Про эту игру вы и так всё знаете. Киберпанк от авторов Ведьмака - самый ожидаемый проект 2020 года. Игра должна была выйти сперва в апреле, потом в сентябре. И вот, новая дата релиза - на этот раз 19 ноября. Будем надеяться, на этот раз разработчики не обманут. Ждём и готовимся, обновляя свои компьютеры. А пользователям приставок рекомендую переходить на следующее поколение - PlayStation 5 и Xbox Series X. Только в этих версиях будет крутая графика с трассировкой лучей.

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А на этом всё, спасибо, что читаете! Делитесь в комментариях, какие ещё игры вы с нетерпением ждёте этой осенью?