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GeForce RTX 2060 сильно подешевела – отличные скидки перед приходом нового поколения видеокарт от NVIDIA

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17 сентября начались продажи нового поколения видеокарт от NVIDIA. Однако, пока что продаётся только модель RTX 3080, которая находится в большом дефиците на территории РФ. Например, в Ситилинке карта была представлена в единственном экземпляре, нашему читателю удалось урвать её практически мгновенно.

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Тем временем, цены на предыдущее поколение начинают уже снижаться. Не так быстро, как хотелось бы, но процесс идёт. Мы постоянно мониторим рынок в поисках выгодных предложений, и сегодня готовы поделиться одной из находок.

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Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 2060 сейчас продаётся по скидке в Ситилинк - стоимость составляет 27 280 рублей.

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Нереференсная версия от "гигов" отличается хорошим охлаждением - карта оснащена производительной системой с двумя вентиляторами. Данная модель отлично подойдёт для любых игр в разрешении Full HD. Ещё несколько лет она будет выдавать достойный FPS на высоких настройках качества.

Гарантия даётся на 3 года. Частота графического процессора составляет 1680 МГц, а памяти GDDR6 - 14 000 МГц. Объём видеопамяти - 6 Гб. Рекомендуемая производителем мощность блока питания 500 Вт, а длина видеокарты всего 264 мм - поместится в любой корпус.

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t-dirt
15:30
неа, лаги были именно в новых дровах, которые появились во время выхода 2004. повсеместно люди жаловались, независимо от сборки винды. щас вот наконец исправили.
Intel, Nvidia и AMD выпустили обновленные видео драйверы для Windows 10
t-dirt
15:29
бывает конешно, но конешно не так постоянно как у амд.
Intel, Nvidia и AMD выпустили обновленные видео драйверы для Windows 10
Elias Moses
15:29
На рекламу кидаю антирекламу) - В ДНС по акции эта же карта за 23849
GeForce RTX 2060 сильно подешевела – отличные скидки перед приходом нового поколения видеокарт от NVIDIA
1injener
15:29
Точно, помню в феврале 2019г, по 24т.р. лежали
GeForce RTX 2060 сильно подешевела – отличные скидки перед приходом нового поколения видеокарт от NVIDIA
Scrudje HS
15:28
"Логика здесь простая: самая быстрая видеокарта текущего поколения – это GeForce RTX 2080 Ti". А у карты характеристик, отвечающих за производительность, кроме видеопамяти больше никаких нет? Частот...
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t-dirt
15:28
ну значит не повезло тебе, бывает. а на моей ртх2060 прибавилось как видишь.
Intel, Nvidia и AMD выпустили обновленные видео драйверы для Windows 10
император синежoпых
15:27
Хорошая скидка. Цена выше чем во время выхода карты
GeForce RTX 2060 сильно подешевела – отличные скидки перед приходом нового поколения видеокарт от NVIDIA
kemiisto
15:26
Это по сути одинаковые значения в пределах погрешности эксперимента. В моей практике на 3-5 прогонах бенчмарка стандартное отклонение для приводимых величин (медиана и 1-ый процентиль FPS) обычно поря...
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Вася Петров
15:26
Как по шине можно определить производительность в разных архитектурах? Или это вангование?
AMD Big Navi тоже стала объектом любительской визуализации
Pris
15:24
у меня написано, что не NVIDIA подтвердила, а модели NVIDIA подтверждены )
Подтверждены модели NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/SUPER с 8 ГБ, RTX 3070 Ti/SUPER с 16 ГБ и RTX 3080 с 20 ГБ памяти
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