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17 сентября начались продажи нового поколения видеокарт от NVIDIA. Однако, пока что продаётся только модель RTX 3080, которая находится в большом дефиците на территории РФ. Например, в Ситилинке карта была представлена в единственном экземпляре, нашему читателю удалось урвать её практически мгновенно.

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Тем временем, цены на предыдущее поколение начинают уже снижаться. Не так быстро, как хотелось бы, но процесс идёт. Мы постоянно мониторим рынок в поисках выгодных предложений, и сегодня готовы поделиться одной из находок.

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 2060 сейчас продаётся по скидке в Ситилинк - стоимость составляет 27 280 рублей.

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Нереференсная версия от "гигов" отличается хорошим охлаждением - карта оснащена производительной системой с двумя вентиляторами. Данная модель отлично подойдёт для любых игр в разрешении Full HD. Ещё несколько лет она будет выдавать достойный FPS на высоких настройках качества.

Гарантия даётся на 3 года. Частота графического процессора составляет 1680 МГц, а памяти GDDR6 - 14 000 МГц. Объём видеопамяти - 6 Гб. Рекомендуемая производителем мощность блока питания 500 Вт, а длина видеокарты всего 264 мм - поместится в любой корпус.