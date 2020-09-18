Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Анализ стратегии NVIDIA в битве против AMD – разбираем значимость новых видеокарт для индустрии

[ ] для раздела Блоги
15
<b>RTX 3080 в Ситилинке</b>
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

NVIDIA представила первые модели новых видеокарт. По слухам, в ближайшее время состоятся ещё анонсы. Вы уже наверняка видели новости и обзоры на эту тему. Подобные материалы делятся на два типа. Первые слишком простые и поверхностные, а вторые, наоборот, - с кучей цифр, обычному пользователю ничего не понятно. Я постараюсь, с одной стороны, обобщить всю информацию и рассказать её максимально доступно, а с другой - копнуть поглубже.

реклама

Начну, внезапно, с названий видеокарт. Их придумывают не инженеры, а маркетологи. Никакой связи с реальностью в этих неймингах нет, они просто берут и тыкают пальцем - вот эта модель будет называться, например, RTX 2080. Стоить она будет - вот такую сумму денег. Но у инженеров NVIDIA, которые разрабатывают чипы, есть своя внутренняя система маркировки.

анонсы и реклама
<b>RTX 3080 в продаже</b>
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
GTX 1660 - цены тоже идут вниз
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

По этой схеме, процессоры, чей номер заканчивается на 0, например GF100 - это самые крутые модели. Нулевая серия - настоящий топ, лучше ничего быть не может.

реклама

Далее идёт вторая серия, чьи номера заканчиваются на цифру 2 (скажем, GF102). Такие чипы тоже очень мощные, но чуть хуже "нулёвки". Четвёртая серия - типичные середняки. Их сильно урезают, причем, не только для снижения себестоимости, но и для того, чтобы они не мешали продажам старших версий. Затем идут процессоры 6-й, и 7-й серии - это для совсем бюджетных моделей.

Для чего я это всё расписываю? Чтобы вы понимали, насколько сейчас плохо идут дела. Крайний раз NVIDIA выпускала на старте нулевые чипы по вменяемым ценам аж 10 лет назад! Это была GeForce GTX 580. Именно тогда "зелёная" компания в последний раз всерьёз боролась с AMD, выкладываясь на все 100%.

реклама

После этого, NVIDIA вообще не выпускала видеокарт с нулевыми чипами, ограничиваясь "двойкой" или даже "четверкой". Инженеры делали бюджетный процессор, который по логике должен был стоять в видеокарте долларов за 300. Но, раз конкуренции не было, маркетологи называли его "топовым" и продавали вдвое дороже. За 10 лет все к этому привыкли. В течение этой декады "зелёные" всего один раз напряглись и выпустили по-настоящему народную модель GTX 1060. Она и по сей день остаётся самой популярной игровой видеокартой, занимая около 10% рынка:

реклама

Статистика популярности видеокарт в сервисе Steam за август 2020

Тогда, 4 года назад, NVIDIA испугалась анонса серии RX500 от Radeon. Благодаря этому, GeForce 1060 до сих пор остаётся самой распространённой видеокартой в игровых системах.

Когда все смирились, что выгодных предложений от Дженсена Хуанга ждать не стоит, вдруг - бац! - анонс RTX 3000. Теперь все издания пишут, что это огромный прорыв, а архитектура Ampere - это настоящая революция.

Но я бы отметил, что в техническом плане никакой революции не случилось. Все прорывы NVIDIA совершила 2 года назад, при анонсе Turing: они тогда представили технологии Ray Tracing и DLSS. В 2018 эти фишки оказались никому не нужны. Но и выпуск новых видеокарт ситуации не поможет - потому что тут всё зависит от сторонних разработчиков, которые должны добавлять новые технологии в свои проекты. А девелоперы скорее будут равняться на новые консоли с железом от AMD, а не на новые видеокарты.

NVIDIA могла бы косвенно поспособствовать изменению ситуации. Например, сильно увеличить скорость трассировки лучей. Летом были слухи, что Ray Tracing станет мощнее в 3 раза. Увы, ничего подобного не произошло: по сравнению с RTX 2080, у 3080 мощность блоков трассировки увеличилась примерно на 70%. Это много, но при этом, некоторые другие блоки ускорились почти втрое. Возможно, Хуанг решил, что развитие RT будут ограничивать консоли, поэтому незачем и напрягаться.

Единственный мощный прорыв, который совершила NVIDIA - это цена. Компания не стала задирать стоимость новых видеокарт, а начала продавать больше мощности за те же деньги. Возникает логичный вопрос: с чего вдруг такая щедрость? На этот счёт есть несколько предположений.

Гипотеза первая: NVIDIA просто очень добрая и решила всех порадовать. Отметаем её сразу - подобный скачок производительности дался компании очень непросто. Карты получились прожорливые и горячие. Пришлось городить для них мощнейшее охлаждение:

По слухам, себестоимость нового "охлада" у топовых моделей составляет аж 150 долларов. Версии видеокарт от других производителей мы уже тоже видели, это гиганты с тремя вентиляторами и огромными радиаторами. Вес таких моделей приближается к полутора килограммам, а люди уже шутят насчёт того, где взять подпорки, чтобы карта не выломала PCI-слот в материнской плате.

Гипотеза вторая: 2000-я серия очень плохо продалась. Ray Tracing народ не впечатлил, поэтому многие решили это поколение пропустить. Косвенно предположение подтвердил сам Хуанг - во время анонса он практически умолял пользователей выбросить свою GTX 1060 в помойку и пойти в магазин за новой видеокартой. Ситуация, естественно, сказалась на доходах NVIDIA, но не так сильно. Проблемы со спросом можно было легко решить: добавить чуток мощности, сделать скидку - и все довольны. Но удваивать мощность и скидывать сразу 500 баксов - это сумасшествие с точки зрения маркетинга.

Поэтому остаётся только третья гипотеза. История учит нас, что "зелёные" ничего не делают без давления со стороны AMD. И хотя последняя ещё не делала официальных анонсов, уже известно, что она говорит новое поколение видеокарт RX 6000 c трассировкой лучей. Конечно, NVIDIA знает о нём все подробности - промышленный шпионаж никто не отменял, да и племянница Хуанга директорствует как раз в AMD.

По слухам, "красные" сделали видеокарту с 16 Гб памяти и производительностью на уровне RTX 3070. Они хотели продавать её за 600 баксов, но после анонса Ampere решили снизить прайс до 550. Напомню, что NVIDIA установила ценник в 500 баксов за GeForce 3070 на 10 Гб. Это и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, Radeon опять не смогла догнать топы NVIDIA. Но с другой,  AMD серьёзно напрягла конкурента, которому пришлось менять всю маркетинговую стратегию, чтобы сохранить за собой массовый рынок.

Эксперты говорят, что новые видеокарты NVIDIA получились не только мощные, но и недорогие в производстве. Скорее всего, по себестоимости они дешевле аналогов от AMD. "Зелёные" используют более грубый 8 нм техпроцесс от Samsung. А "красные", в свою очередь, пользуются услугами TSMC, которые применяют дорогие в производстве 7 нм. Поэтому AMD будет сложно использовать свою любимую тактику демпинга цен. 

Теперь давайте поговорим о технологиях.

На презентации NVIDIA анонсировала RTX IO - благодаря ей, SSD смогут писать данные прямо в видеопамять, минуя процессор. Точно также, как и в консолях нового поколения. Секрет скорости будущих приставок - в специальных компрессорах, которые "на лету" сжимают данные, передают их, а затем снова разжимают. Теперь ПК смогут делать точно также, но задачи компрессора будет выполнять видеокарта.

Сейчас пока нет игр, поддерживающих эту технологию. Но, благодаря консолям, скоро она будет внедрена в большинство проектов. Надо понимать, что NVIDIA не сами это придумали, они просто добавили поддержку стандарта, который разработала Microsoft. Причем разработала, скорее всего, в сотрудничестве с AMD. Так что в "красных" картах эта фишка тоже будет.

Теперь пару слов о DLSS 2.0.

Во время презентации Хуанг говорил, что это главное их достижение. Первая версия технологии была довольно слабой, но во второй итерации NVIDIA довела её до ума. Теперь DLSS уже не просто растягивает картинку ради повышения скорости, она действительно делает её лучше и чётче. Разрешение 4К скоро перестанет быть проблемой.

Также упростились требования для разработчиков - они легко могут добавлять технологию в игру без дополнительных телодвижений. В первой версии надо было долго гонять её на суперкомпьютере, тренируя нейронную сеть. 

***

Давайте подведём итоги. Уже сейчас ПК полностью готов к приходу игр нового поколения, заточенных под консоли. Но на практике, скорее всего, потребуется пара лет, чтобы разработчики освоили новые технологии.

NVIDIA пока анонсировала только дорогие карты, но и бюджетные варианты не заставят себя долго ждать. По слухам, компания уже готовит модели с удвоенным объёмом памяти (16 и 20 Гб соответственно). А в ноябре в продажу могут поступить RTX 3060 - обычная версия и с приставкой Ti. Хуанг собирается покрыть сразу все ценовые диапазоны - и это очень необычное поведение. Как правило, NVIDIA оставляла для AMD какие-то ниши, но теперь почувствовала серьезную угрозу и давит по всем фронтам.

"Зелёные" внезапно проснулись - посмотрим, что же покажет AMD при анонсе новых карт на RDNA 2. Надеемся, что компания сможет совершить тот же самый рывок, что и с процессорами Ryzen. Но вряд ли NVIDIA ей это позволит. Перед глазами есть пример Intel, которые долгое время расслаблялись, а сейчас упускают рынок. Поэтому ждём новостей, эта осень будет очень жаркой в плане релизов "железа".

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.8 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia аналитика geforce radeon gtx 1060 rtx 3080 rtx 3070 rtx 3060 хуанг
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
14
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
166
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
96
Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP)
15
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
21
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C
20
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P5440FA
6
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
20
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 166
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 96
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 33
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 21
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 41

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Релиз GTA 6 может состояться уже сегодня вечером во время прямой трансляции PlayStation
33
Xiaomi сообщила о критических ошибках на смартфонах Mi 9, Mi 9T и Mi 9T Pro в прошивке MIUI 12 – список проблем и инструкция по их решению
4
Huawei P30 Pro сильно подешевел – лучший камерофон 2019 года по низкой цене
12
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел на 130 долларов – один из популярнейших смартфонов 2020 года по низкой цене
5
Xiaomi Mi 10 официально подешевел в России на 20 000 рублей – 108 Мп камера, игровой процессор, быстрая зарядка, NFC и самая низкая цена на рынке с начала продаж
9
Видеокарта Big Navi – Radeon RX 6900 XT может оказаться значительно быстрее NVIDIA GeForce RTX 3080 – RDNA 2, высокая тактовая частота ядра и продвинутый техпроцесс
140
HUAWEI выпустила официальную карту рассылки EMUI 10.1 на актуальные смартфоны 2019-2020-х годов – список и сроки выхода обновлений по регионам включая Россию
1
Tom's Hardware: не стоит спешить с покупкой видеокарт RTX 3080 и 3090, если вы не уверены в своем блоке питания
84
Процессоры AMD Ryzen 5000 получат максимум 12 ядер вместо 16
38
Результаты тестирования RTX 3080 в играх от Digital Foundry: большой прирост быстродействия и ощутимое отставание RTX 2080Ti
98
Новые процессоры AMD Zen3 получат цифровое обозначение 5000 — инсайдеры сообщают о двух первых моделях Ryzen
27
Актуальную версию MIUI 12 можно установить на 25 смартфонов Xiaomi
2
iPhone 12 Pro Max с чипом A14 Bionic появился в AnTuTu
4
Анонсирована Hogwarts Legacy — очень дорого выглядящая игра во вселенной «Гарри Поттера»
9
Мировой старт продаж Nvidia Ampere - где и когда купить видеокарты RTX 3080, 3090 и 3070
46
В США видеокарты GeForce RTX 3080 продают по талонам, но и их не хватает
34
Новый флагман серии – Mi 10T потерял все ключевые особенности популярного смартфона Mi 9T – IPS-дисплей, вырез вместо выезжающей камеры и ценник от 699 долларов
11
Видеокарты GeForce RTX 3070 уже начали появляться на витринах интернет-магазинов
41
Видеокарта GeForce RTX 3080 почти не поддаётся разгону – плюс 1% тактовой частоты процессора и 10 fps против RTX 2080 Ti
23
Вице-президент AMD рассказал об особенностях процессоров Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3
20

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
166
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
96
Собираем игровой ПК на самом мощном шестиядернике — Core i5-10600K
81
Доля Windows 7 в 2020 году упала более чем на треть — несколько советов ее пользователям
43
Подборка необычных материнских плат
33
Конфигурирую хороший компьютер для игр за $934
12
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
14
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP)
15
Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО
Топ-5 китайских смартфонов сентября стоимостью до 200 долларов по версии Gizchina
5

Сейчас обсуждают

Listoman
17:48
Дык это же ампер, такая арха без разгона)
Видеокарта MSI RTX 3080 GAMING X TRIO появилась в российской рознице
NOFX
17:47
А ты бери отбраковыша на выхлопе сразу за оверпрайс,который даже по-ядру не гонится 😆
Видеокарта MSI RTX 3080 GAMING X TRIO появилась в российской рознице
omoikane
17:47
По такой логике и ASRock тоже ASUS :)
Pegatron становится поставщиком Tesla
D3v1L0rN
17:47
Для фулХД меня и 1080тишка устраивает :)
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
Goginator
17:46
wwr222 ты глотаешь или сплевываешь ?
Видеокарта Big Navi – Radeon RX 6900 XT может оказаться значительно быстрее NVIDIA GeForce RTX 3080 – RDNA 2, высокая тактовая частота ядра и продвинутый техпроцесс
Listoman
17:44
Жди, только не забывай, что амперам осталось 23 месяца до их смерти)
Видеокарта MSI RTX 3080 GAMING X TRIO появилась в российской рознице
Inqizitor
17:44
Себестоимость снижается, маржа и прибыль акционеров растет. А инфляция - отличный предлог ещё повысить цены. Вон новые игры на консоли по 80 евро продают - потому что норма прибыли должна расти.
Анализ стратегии NVIDIA в битве против AMD – разбираем значимость новых видеокарт для индустрии
NOFX
17:44
Самое вкусное у куртки припасено после релиза биг нави от АМД. И Ti и S версии.
Видеокарта MSI RTX 3080 GAMING X TRIO появилась в российской рознице
omoikane
17:42
прикрепили чтоб продавать под кастомную воду=) чтоб не просто плату и цена будет ниже.
Появился вариант GeForce RTX 3090 с «турбо» охлаждением
Inttz
17:41
Ты же сотку отложил.Покупай
Карты GeForce RTX 3080 20 ГБ, RTX 3070 16 ГБ, RTX 3060 8 ГБ подтверждены компаний Gigabyte
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем