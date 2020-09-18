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NVIDIA представила первые модели новых видеокарт. По слухам, в ближайшее время состоятся ещё анонсы. Вы уже наверняка видели новости и обзоры на эту тему. Подобные материалы делятся на два типа. Первые слишком простые и поверхностные, а вторые, наоборот, - с кучей цифр, обычному пользователю ничего не понятно. Я постараюсь, с одной стороны, обобщить всю информацию и рассказать её максимально доступно, а с другой - копнуть поглубже.

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Начну, внезапно, с названий видеокарт. Их придумывают не инженеры, а маркетологи. Никакой связи с реальностью в этих неймингах нет, они просто берут и тыкают пальцем - вот эта модель будет называться, например, RTX 2080. Стоить она будет - вот такую сумму денег. Но у инженеров NVIDIA, которые разрабатывают чипы, есть своя внутренняя система маркировки.

анонсы и реклама <b>RTX 3080 в продаже</b> Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

По этой схеме, процессоры, чей номер заканчивается на 0, например GF100 - это самые крутые модели. Нулевая серия - настоящий топ, лучше ничего быть не может.

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Далее идёт вторая серия, чьи номера заканчиваются на цифру 2 (скажем, GF102). Такие чипы тоже очень мощные, но чуть хуже "нулёвки". Четвёртая серия - типичные середняки. Их сильно урезают, причем, не только для снижения себестоимости, но и для того, чтобы они не мешали продажам старших версий. Затем идут процессоры 6-й, и 7-й серии - это для совсем бюджетных моделей.

Для чего я это всё расписываю? Чтобы вы понимали, насколько сейчас плохо идут дела. Крайний раз NVIDIA выпускала на старте нулевые чипы по вменяемым ценам аж 10 лет назад! Это была GeForce GTX 580. Именно тогда "зелёная" компания в последний раз всерьёз боролась с AMD, выкладываясь на все 100%.

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После этого, NVIDIA вообще не выпускала видеокарт с нулевыми чипами, ограничиваясь "двойкой" или даже "четверкой". Инженеры делали бюджетный процессор, который по логике должен был стоять в видеокарте долларов за 300. Но, раз конкуренции не было, маркетологи называли его "топовым" и продавали вдвое дороже. За 10 лет все к этому привыкли. В течение этой декады "зелёные" всего один раз напряглись и выпустили по-настоящему народную модель GTX 1060. Она и по сей день остаётся самой популярной игровой видеокартой, занимая около 10% рынка:

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Статистика популярности видеокарт в сервисе Steam за август 2020

Тогда, 4 года назад, NVIDIA испугалась анонса серии RX500 от Radeon. Благодаря этому, GeForce 1060 до сих пор остаётся самой распространённой видеокартой в игровых системах.

Когда все смирились, что выгодных предложений от Дженсена Хуанга ждать не стоит, вдруг - бац! - анонс RTX 3000. Теперь все издания пишут, что это огромный прорыв, а архитектура Ampere - это настоящая революция.

Но я бы отметил, что в техническом плане никакой революции не случилось. Все прорывы NVIDIA совершила 2 года назад, при анонсе Turing: они тогда представили технологии Ray Tracing и DLSS. В 2018 эти фишки оказались никому не нужны. Но и выпуск новых видеокарт ситуации не поможет - потому что тут всё зависит от сторонних разработчиков, которые должны добавлять новые технологии в свои проекты. А девелоперы скорее будут равняться на новые консоли с железом от AMD, а не на новые видеокарты.

NVIDIA могла бы косвенно поспособствовать изменению ситуации. Например, сильно увеличить скорость трассировки лучей. Летом были слухи, что Ray Tracing станет мощнее в 3 раза. Увы, ничего подобного не произошло: по сравнению с RTX 2080, у 3080 мощность блоков трассировки увеличилась примерно на 70%. Это много, но при этом, некоторые другие блоки ускорились почти втрое. Возможно, Хуанг решил, что развитие RT будут ограничивать консоли, поэтому незачем и напрягаться.

Единственный мощный прорыв, который совершила NVIDIA - это цена. Компания не стала задирать стоимость новых видеокарт, а начала продавать больше мощности за те же деньги. Возникает логичный вопрос: с чего вдруг такая щедрость? На этот счёт есть несколько предположений.

Гипотеза первая: NVIDIA просто очень добрая и решила всех порадовать. Отметаем её сразу - подобный скачок производительности дался компании очень непросто. Карты получились прожорливые и горячие. Пришлось городить для них мощнейшее охлаждение:

По слухам, себестоимость нового "охлада" у топовых моделей составляет аж 150 долларов. Версии видеокарт от других производителей мы уже тоже видели, это гиганты с тремя вентиляторами и огромными радиаторами. Вес таких моделей приближается к полутора килограммам, а люди уже шутят насчёт того, где взять подпорки, чтобы карта не выломала PCI-слот в материнской плате.

Гипотеза вторая: 2000-я серия очень плохо продалась. Ray Tracing народ не впечатлил, поэтому многие решили это поколение пропустить. Косвенно предположение подтвердил сам Хуанг - во время анонса он практически умолял пользователей выбросить свою GTX 1060 в помойку и пойти в магазин за новой видеокартой. Ситуация, естественно, сказалась на доходах NVIDIA, но не так сильно. Проблемы со спросом можно было легко решить: добавить чуток мощности, сделать скидку - и все довольны. Но удваивать мощность и скидывать сразу 500 баксов - это сумасшествие с точки зрения маркетинга.

Поэтому остаётся только третья гипотеза. История учит нас, что "зелёные" ничего не делают без давления со стороны AMD. И хотя последняя ещё не делала официальных анонсов, уже известно, что она говорит новое поколение видеокарт RX 6000 c трассировкой лучей. Конечно, NVIDIA знает о нём все подробности - промышленный шпионаж никто не отменял, да и племянница Хуанга директорствует как раз в AMD.

По слухам, "красные" сделали видеокарту с 16 Гб памяти и производительностью на уровне RTX 3070. Они хотели продавать её за 600 баксов, но после анонса Ampere решили снизить прайс до 550. Напомню, что NVIDIA установила ценник в 500 баксов за GeForce 3070 на 10 Гб. Это и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, Radeon опять не смогла догнать топы NVIDIA. Но с другой, AMD серьёзно напрягла конкурента, которому пришлось менять всю маркетинговую стратегию, чтобы сохранить за собой массовый рынок.

Эксперты говорят, что новые видеокарты NVIDIA получились не только мощные, но и недорогие в производстве. Скорее всего, по себестоимости они дешевле аналогов от AMD. "Зелёные" используют более грубый 8 нм техпроцесс от Samsung. А "красные", в свою очередь, пользуются услугами TSMC, которые применяют дорогие в производстве 7 нм. Поэтому AMD будет сложно использовать свою любимую тактику демпинга цен.

Теперь давайте поговорим о технологиях.

На презентации NVIDIA анонсировала RTX IO - благодаря ей, SSD смогут писать данные прямо в видеопамять, минуя процессор. Точно также, как и в консолях нового поколения. Секрет скорости будущих приставок - в специальных компрессорах, которые "на лету" сжимают данные, передают их, а затем снова разжимают. Теперь ПК смогут делать точно также, но задачи компрессора будет выполнять видеокарта.

Сейчас пока нет игр, поддерживающих эту технологию. Но, благодаря консолям, скоро она будет внедрена в большинство проектов. Надо понимать, что NVIDIA не сами это придумали, они просто добавили поддержку стандарта, который разработала Microsoft. Причем разработала, скорее всего, в сотрудничестве с AMD. Так что в "красных" картах эта фишка тоже будет.

Теперь пару слов о DLSS 2.0.

Во время презентации Хуанг говорил, что это главное их достижение. Первая версия технологии была довольно слабой, но во второй итерации NVIDIA довела её до ума. Теперь DLSS уже не просто растягивает картинку ради повышения скорости, она действительно делает её лучше и чётче. Разрешение 4К скоро перестанет быть проблемой.

Также упростились требования для разработчиков - они легко могут добавлять технологию в игру без дополнительных телодвижений. В первой версии надо было долго гонять её на суперкомпьютере, тренируя нейронную сеть.

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Давайте подведём итоги. Уже сейчас ПК полностью готов к приходу игр нового поколения, заточенных под консоли. Но на практике, скорее всего, потребуется пара лет, чтобы разработчики освоили новые технологии.

NVIDIA пока анонсировала только дорогие карты, но и бюджетные варианты не заставят себя долго ждать. По слухам, компания уже готовит модели с удвоенным объёмом памяти (16 и 20 Гб соответственно). А в ноябре в продажу могут поступить RTX 3060 - обычная версия и с приставкой Ti. Хуанг собирается покрыть сразу все ценовые диапазоны - и это очень необычное поведение. Как правило, NVIDIA оставляла для AMD какие-то ниши, но теперь почувствовала серьезную угрозу и давит по всем фронтам.

"Зелёные" внезапно проснулись - посмотрим, что же покажет AMD при анонсе новых карт на RDNA 2. Надеемся, что компания сможет совершить тот же самый рывок, что и с процессорами Ryzen. Но вряд ли NVIDIA ей это позволит. Перед глазами есть пример Intel, которые долгое время расслаблялись, а сейчас упускают рынок. Поэтому ждём новостей, эта осень будет очень жаркой в плане релизов "железа".