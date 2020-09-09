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На прошлой неделе глава Nvidia Дженсен Хуанг представил новую линейку видеокарт. Флагманом он назначил RTX 3080, а также показал новый "Титан" - RTX 3090. Но наибольшее внимание геймеров привлекла сбалансированная GeForce RTX 3070 - по производительности она превосходит 2080 Ti, а стоит при этом в 2 раза меньше ($499).

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Новое поколение Nvidia действительно впечатлило: как огромным приростом скорости, так и, в кои-то веки, адекватными ценниками. У ПК-игроков загорелись глаза, даже в нашей конференции многие пользователи пишут, что уже отложили деньги на апгрейд. Но я бы советовал не торопиться и дождаться 7 октября - именно в этот день, по слухам, состоится презентация новых видеокарт AMD Radeon RX 6000. Они могут стать аналогом Ryzen в графике - то есть прорывным продуктом. Для этого есть несколько предпосылок.

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Во-первых, Хуанг впервые за много лет выставил адекватные прайсы на продукты. Сделал это не просто так - очевидно, он что-то знает о новых видеокартах от AMD. Как известно, Лиза Су является двоюродной племянницей Дженсена - тут даже промышленный шпионаж не нужен, обсудили всё в узком семейном кругу. "Красные" явно готовы нанести ответный удар.

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Во-вторых, аналогия с Ryzen действительно напрашивается. Как мы помним, эти процессоры заставили Intel "попотеть" только во втором поколении. Radeon RX 5700 была тем самым первым поколением на новой архитектуре Navi. Сейчас же будет и улучшенная архитектура, и улучшенный, отработанный техпроцесс. У AMD всё идёт по плану!

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А теперь давайте проговорим, что именно "красные" представят публике через месяц.

Конечно, гвоздём программы будет появление аппаратной трассировки лучей - это уже подтверждено официально.

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Следующим пунктом, я думаю, будет анонс обновленной FidelityFX. Это аналог DLSS, технологии апскейла от Nvidia. Она позволяет искусственно повысить разрешение картинки с 1440р до 2160р без потери FPS. Данная фича у GeForce действительно "выстрелила", поэтому AMD должна выдать симметричный ответ. На данный момент FidelityFX есть в очень малом количестве проектов: из хитов только Death Stranding, Borderlands 3 и Shadow of the Tomb Raider.

Но хорошая новость в том, что консоли нового поколения PS5 и Xbox Series X, основанные на архитектуре RDNA 2 поддерживают данную технологию. Соответственно, все мультиплатформенные игры по умолчанию будут идти с FidelityFX. Возможно, что DLSS от Nvidia в скором времени "отыквится", как это было ранее с множеством других технологий. Но задел на будущее есть уже сейчас. Например, по оценке сайта Ars Technica, в PC-версии Death Stranding технология AMD обеспечивает лучшее качество картинки и производительность, нежели DLSS 2.0.

Теперь что касается железа. Очевидно, что у AMD нет задачи обойти Nvidia по производительности. Лиза Су давно следует заветам маркетинговой стратегии Xiaomi - предлагает продукт немного хуже, чем флагман, но по привлекательной цене.

Если AMD представит аналог RTX 3070, но с ценой на 50-100 долларов ниже, то это будет невероятный хит. Второй вариант - нечто среднее между RTX 3070 и 3080 с прайсом $499.

Также предположу, что "красные" покажут видеокарту в бюджетном диапазоне, который пока не закрыли Nvidia. RTX 3060 будет только в следующем году, чем не повод обойти конкурента?

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Подытожим. Если вы планируете обновить видеокарту в этом году, то рекомендую взять паузу хотя бы до ноября. Тогда будет ясна ситуация на рынке, появятся объективные тесты производительности. Возможно, вместо условной GeForce RTX 3070 гораздо более выгодным предложением будет аналог от Radeon. К тому же, новые "видюхи" не всегда стартуют гладко, на первых порах возможен высокий процент брака. Также, обычно надо подождать, когда допилят драйверы и сделают нормальную поддержку во всех играх.