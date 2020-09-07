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Сегодня поговорим на такую интересную тему, как оптимизация консольных игр. Недавно я уже писал, что в этом году продал свою PlayStation 4 и полностью перешёл на ПК-гейминг. Адепты консолей утверждают, что разработчики игр отлично оптимизируют их для приставок, а на компьютеры забивают. Разберёмся, как обстоят дела на самом деле.

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Поделюсь своим личным опытом. В октябре 2018 года, в день выхода Red Dead Redemption 2, я забрал свой диск предзаказа и в приподнятом настроении отправился домой играть. Первые пару часов всё было отлично - игра держала хоть и низкие, но стабильные 30 FPS. Проблемы начались чуть позже, в первой более или менее крупной локации - городе Валентайн.

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На видео (начиная с 3:15) мы наблюдаем, как даже в небольшом поселении частота кадров падает до 25. И это не редкие "дропы", а постоянный низкий фреймрейт. Я уже молчу о том, что творилось в крупном портовом городе Сен Дени - там просадки были гораздо жёстче. О какой комфортной игре тут вообще может идти речь? Кое-как, скрепя сердце, я всё же допрошёл RDR2.

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Но нормально поиграл только через год: уже на мощном компьютере, имея стабильные 60 FPS при 2К разрешении. И получил колоссальное удовольствие.

Второй знаковый пример - Battlefield 1. Игра вышла осенью 2016 года, купил я её сперва на ПК. Тогда у меня была еще довольно слабоватая конфигурация (AMD FX 8320 и видеокарта Radeon 290). В сетевых баталиях на 64 игрока частота кадров сильно проседала, игровой опыт был так себе.

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Будучи молодым и неопытным, наслушавшись сказок про консольную оптимизацию, я сделал себе подарок на Новый 2017 год - купил игру в PS Store. Ход моих мыслей был следующим. А может, я чего-то не знаю? Может, действительно разработчики гораздо больше времени уделяют полировке игры на приставках и мне удастся нормально поиграть?

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После первого же запуска я испытал нереально разочарование. Невооруженным взглядом было видно дикие просадки. На доказательном видео выше - около 40 FPS в среднем (с дропами до 25). Игра не просто не держит минимально необходимые для сетевой стрелялки 60 кадров: до такой отметки FPS практически не поднимается! Думаю, примерно такая же ситуация и в последнем Battlefield 5.

Идём далее: The Witcher 3. Даже после семи патчей, что на PS4, что на Xbox One - просадки до 20 FPS.

Как в это вообще возможно играть? Оптимизация? "Не, не слышал". Хорошо, что Ведьмака я проходил уже на свежем ПК, со 100 кадрами при максимальных настройках графики.

Ну и последний пример. Давайте возьмём эксклюзив для PlayStation 4. Ведь, как известно, именно их разработчики полируют до блеска, выжимая все соки из приставки. Хоррор Until Dawn вышел ещё в 2015 году, именно тогда я и пытался в него поиграть.



И что же мы видим? Снова 20 кадров в секунду - вот уж действительно, cinematic experience! Игру, кстати, я так и не прошёл до конца - невозможно было играть в это неоптимизированное чудовище.

***

Подводя итоги. На множестве примеров я доказал вам, что консольная оптимизация - это просто миф. Причём сделал это не на какой-то "индюшатине", а на популярнейших игровых хитах ААА-класса. Как же так получается, ведь консоли имеют строго фиксированное железо, неужели нельзя добиться хотя бы стабильной "тридцатки" в любой игре? По факту, разработчики давно забили на оптимизацию, а Sony и Microsoft перестали предъявлять жёсткие требования к качеству проектов. Ведь даже на старших версиях (PS4 Pro и Xbox One X) встречаются аналогичные примеры. Хотите нормальный игровой опыт - покупайте мощный ПК. А когда очередной адепт консолей будет с пеной у рта рассказывать вам, как же круто и плавно он играет на своей приставочке - плюньте этому человеку в лицо!

P.S. Прочитав о проблемах разработчиков Cyberpunk 2077 с версией для Xbox One, я с интересом жду релиза игры. Наверное, на базовой консоли "майков" будет что-то в районе 720р и 20-25 fps.