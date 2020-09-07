Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Оптимизация игр для консолей это миф – мой негативный опыт владения PlayStation 4

[ ] для раздела Блоги
6
РУХНУЛА цена ASUS RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
Новейший i9 <b>10900KA</b> - смотри что за зверь
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Сегодня поговорим на такую интересную тему, как оптимизация консольных игр. Недавно я уже писал, что в этом году продал свою PlayStation 4 и полностью перешёл на ПК-гейминг. Адепты консолей утверждают, что разработчики игр отлично оптимизируют их для приставок, а на компьютеры забивают. Разберёмся, как обстоят дела на самом деле. 

реклама

Поделюсь своим личным опытом. В октябре 2018 года, в день выхода Red Dead Redemption 2, я забрал свой диск предзаказа и в приподнятом настроении отправился домой играть. Первые пару часов всё было отлично - игра держала хоть и низкие, но стабильные 30 FPS. Проблемы начались чуть позже, в первой более или менее крупной локации - городе Валентайн. 

анонсы и реклама
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
1660 Super - цена рухнула
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

На видео (начиная с 3:15) мы наблюдаем, как даже в небольшом поселении частота кадров падает до 25. И это не редкие "дропы", а постоянный низкий фреймрейт. Я уже молчу о том, что творилось в крупном портовом городе Сен Дени - там просадки были гораздо жёстче. О какой комфортной игре тут вообще может идти речь? Кое-как, скрепя сердце, я всё же допрошёл RDR2.

реклама

Но нормально поиграл только через год: уже на мощном компьютере, имея стабильные 60 FPS при 2К разрешении. И получил колоссальное удовольствие. 

Второй знаковый пример - Battlefield 1. Игра вышла осенью 2016 года, купил я её сперва на ПК. Тогда у меня была еще довольно слабоватая конфигурация (AMD FX 8320 и видеокарта Radeon 290). В сетевых баталиях на 64 игрока частота кадров сильно проседала, игровой опыт был так себе. 

реклама

Будучи молодым и неопытным, наслушавшись сказок про консольную оптимизацию, я сделал себе подарок на Новый 2017 год - купил игру в PS Store. Ход моих мыслей был следующим. А может, я чего-то не знаю? Может, действительно разработчики гораздо больше времени уделяют полировке игры на приставках и мне удастся нормально поиграть? 

реклама

После первого же запуска я испытал нереально разочарование. Невооруженным взглядом было видно дикие просадки. На доказательном видео выше - около 40 FPS в среднем (с дропами до 25). Игра не просто не держит минимально необходимые для сетевой стрелялки 60 кадров: до такой отметки FPS практически не поднимается!  Думаю, примерно такая же ситуация и в последнем Battlefield 5

Идём далее: The Witcher 3. Даже после семи патчей, что на PS4, что на Xbox One - просадки до 20 FPS.

Как в это вообще возможно играть? Оптимизация? "Не, не слышал". Хорошо, что Ведьмака я проходил уже на свежем ПК, со 100 кадрами при максимальных настройках графики.

Ну и последний пример. Давайте возьмём эксклюзив для PlayStation 4. Ведь, как известно, именно их разработчики полируют до блеска, выжимая все соки из приставки. Хоррор Until Dawn вышел ещё в 2015 году, именно тогда я и пытался в него поиграть.


И что же мы видим? Снова 20 кадров в секунду - вот уж действительно, cinematic experience! Игру, кстати, я так и не прошёл до конца - невозможно было играть в это неоптимизированное чудовище.

***

Подводя итоги. На множестве примеров я доказал вам, что консольная оптимизация - это просто миф. Причём сделал это не на какой-то "индюшатине", а на популярнейших игровых хитах ААА-класса. Как же так получается, ведь консоли имеют строго фиксированное железо, неужели нельзя добиться хотя бы стабильной "тридцатки" в любой игре? По факту, разработчики давно забили на оптимизацию, а Sony и Microsoft перестали предъявлять жёсткие требования к качеству проектов. Ведь даже на старших версиях (PS4 Pro и Xbox One X) встречаются аналогичные примеры. Хотите нормальный игровой опыт - покупайте мощный ПК. А когда очередной адепт консолей будет с пеной у рта рассказывать вам, как же круто и плавно он играет на своей приставочке - плюньте этому человеку в лицо!

P.S. Прочитав о проблемах разработчиков Cyberpunk 2077 с версией для Xbox One, я с интересом жду релиза игры. Наверное, на базовой консоли "майков" будет что-то в районе 720р и 20-25 fps. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

microsoft sony playstation 4 xbox one red dead redemption 2 battlefield ведьмак 3 консоли the witcher 3 личный опыт
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
39
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC (PA-RTX2060 Super GP OC 8G)
56
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
15
Репортаж с презентации новых технологий и ультрабуков ASUS
7
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
36
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B460-Plus
46
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
24

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 39
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 36
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
31 августа 2020 24
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Финальный список из 63 смартфонов HUAWEI, которые получат прошивку EMUI 11 на новой ОС Android 11 – названия и сроки выхода обновлений
26
Официальная российская цена Xiaomi Mi 10 снизилась более чем на 25 000 рублей – самая низкая стоимость 108 Мп флагмана с быстрой зарядкой, игровым процессором и NFC с начала продаж
18
Windows 95 против Windows 10 – эксперты пояснили, почему старая ОС лучше новой «Десятки»
65
GeForce RTX 3090 в исполнении ZOTAC впечатлила ценой на страницах Amazon
46
Выясняем, есть ли разница между 12-ядерным Ryzen 9 3900X и 4-ядерным Ryzen 3 3300X в современных играх – выбор оптимального геймерского процессора от Benchmark
34
Новый смартфон Redmi Note 10 станет самым мощным за всю историю бюджетной линейки – процессор уровня флагманов 2019 года и 8 Гб памяти
6
Новый флагман AMD – Big Navi может оказаться гораздо медленнее GeForce RTX 3080 – подробности о техпроцессе и медленной памяти GDDR6
183
Изучаем игровую производительность GeForce RTX 3070 – тесты новой видеокарты до её появления в магазинах от Benchmark
29
ASUS и ZOTAC представили недорогие GeForce RTX 3070 Ampere с медленной памятью GDDR6, как и в RTX 2070
45
Предполагаемая причина неожиданно низких цен на видеокарты RTX 3ххх - конкуренция со стороны консолей нового поколения с AMD RDNA2
73
В российских магазинах появились новейшие процессоры Intel Core 10 поколения серии KA, которые оказались чуть дешевле аналогов с литерой K
47
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали кадры, вызывающие много вопросов об игре
14
Линейка настольных процессоров Intel Rocket Lake-S ограничится лишь моделями Core i9, i7 и i5 — информация FanlessTech
19
Результаты теста GeForce RTX 3080 появились в базе данных CompuBench — новинка с легкостью справляется с предыдущим флагманом NVIDIA
63
Эксклюзивы PlayStation 3 на ПК стали доступны в 60 fps@2K – God of War 3 и Killzone 3 полностью стабильны на эмуляторе RPCS3
13
Видеокарты GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат 16 Гб и 20 Гб памяти в прокаченных моделях от партнёров NVIDIA
77
HUAWEI P30 Pro сильно подешевел – официальная российская цена с выгодой до 20 000 рублей – игровой процессор, уникальная камера 5-Х Optical Zoom, сверхбыстрая зарядка и NFC в лучшем флагмане 2019 года
4
Crytek показала скриншот из PC-версии Crysis Remastered на сверхвысоких настройках графики
35
Рекламный ролик Xperia 5 II подтверждает чипсет Snapdragon 865, дисплей 120 Гц и батарею на 4000 мАч
4
Флагман HUAWEI Mate 30 Pro сильно подешевел – уникальная сдвоенная 40 Мп камера, быстрая зарядка на 40 Вт и экран-водопад по самой низкой стоимости от официального продавца в РФ
5

Популярные статьи

Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
39
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Обзор электронной книги Onyx Boox Poke 2 Color с цветным экраном
15
Топ-5 самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников с начала 2020 года по версии Яндекса
9
Оптимизация игр для консолей это миф – мой негативный опыт владения PlayStation 4
6

Сейчас обсуждают

Twisted Evil
00:30
Ты ценник сравни. У тебя один моник наверняка стоит как вся эта плойка. Что ты хочешь от нее? Чуда? Хз. Сонсоли сделаны для того чтобы развалиться с пивом и попкорном на диване и вяло жамкать «Х».
Оптимизация игр для консолей это миф – мой негативный опыт владения PlayStation 4
foetopsy
00:27
вообще не смешно и глупо хоть я и сижу на интел
Процессоры Intel в уникальных коллекционных коробках Marvel Avengers появились в российской рознице – цены оказались гораздо ниже ожидаемых
ProGaMeEXT
00:27
А касательно портов с приставок на РС , то разработчиков ничто не ограничивает , есть где "разгуляться" в плане ресурсов . И выходит то что выходит . Но касательно того же RDR2 , у меня претензий нет...
Оптимизация игр для консолей это миф – мой негативный опыт владения PlayStation 4
foetopsy
00:24
а меня бы устроила коробка с чебурашкой,ведь 10850k можно было взять по акции выгодные комплекты за 35к)
Процессоры Intel в уникальных коллекционных коробках Marvel Avengers появились в российской рознице – цены оказались гораздо ниже ожидаемых
E1nher1
00:24
А у тебя есть консоль? Зачем она нужна, кроме бладика ?
Оптимизация игр для консолей это миф – мой негативный опыт владения PlayStation 4
Anna1201
00:24
2800X + 1070 в коде вижу загрузку 70-80 144 моник минималки о каком запасе фанбои мечтают на проце за 300 баксов , любое фанбойство дичь
Выясняем, есть ли разница между 12-ядерным Ryzen 9 3900X и 4-ядерным Ryzen 3 3300X в современных играх – выбор оптимального геймерского процессора от Benchmark
Inqizitor
00:23
Вот я ждал 3000 серию, вышли поделки с безумной ценой и низкой производительностью.
Результаты теста GeForce RTX 3080 появились в базе данных CompuBench — новинка с легкостью справляется с предыдущим флагманом NVIDIA
ProGaMeEXT
00:22
По моему не корректное сравнение . Выше упомянутые игры были ориентированы на PS4 pro ( на ее производительность ) Насколько я помню у Pro графический чип двое мощнее чем и PS4 . Это как на позавчер...
Оптимизация игр для консолей это миф – мой негативный опыт владения PlayStation 4
Inqizitor
00:22
В смысле? Сравни цену 1070 и 3070 или 1080ti и 3090...
Результаты теста GeForce RTX 3080 появились в базе данных CompuBench — новинка с легкостью справляется с предыдущим флагманом NVIDIA
TNT
00:21
И видеокарты у него прокаченные. Кто же их прокатил...или прокатал? :)
Видеокарты GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат 16 Гб и 20 Гб памяти в прокачанных моделях от партнёров NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем