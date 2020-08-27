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Конец августа - самое популярное, но при этом и самое невыгодное время для покупки нового компьютера. Ажиотаж, повышение цен и вот это всё. Но если время не ждёт, то можно постараться собрать что-то адекватное и сейчас. В этой статье я расскажу, какие комплектующие я подобрал для сборки оптимального игрового ПК с бюджетом до 60 тысяч рублей. Держим курс на лучшее соотношение цена/производительность! А в конце проведём игровые тесты этой системы.

Процессор: AMD Ryzen 3300X - 10 990 руб.

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С выходом бюджетных плат на чипсетах H410/B460 для младших процессоров Intel Core 10-го поколения наконец-то появился смысл в сборках на i3-10100. Но Ryzen 1600 и 3300Х всё ещё выглядят предпочтительней. У первого больше ядер и потоков, у второго - выше производительность в играх. Ещё с AMD не нужно переплачивать за топовый чипсет, чтобы, например, разогнать оперативку. Выбираем Ryzen 3300Х как наиболее подходящий для нашей задачи, главное - найти его в продаже.

Материнская плата: MSI B450M PRO-VDH MAX - 6599 руб.

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Ryzen 3300Х не нуждается в мощной подсистеме питания, поэтому материнскую плату можно брать практически любую. Я решил здесь не экономить и выбрал модель на чипсете B450. На ней будут работать и будущие процессоры с архитектурой Zen 3 - через годик можно обновиться на Ryzen 4X00. Также у платы 4 слота оперативки, чтобы можно было нарастить объём памяти в будущем.

Кулер: PcCooler GI-UX4 Corona B - 1600 руб.

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Ryzen 3300Х комплектуется скромным боксовым кулером - даже в бюджетной сборке его лучше заменить на что-то поприличнее. Хотя бы ради частотного "буста", который зависит от температуры процессора. Я использовал популярную и недорогую "башню".

Оперативная память: Crucial Ballistix Black DDR4-2666 - 5270 руб.

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Выбираем проверенные модули от Crucial, две плашки по 8 Гб. Эта память легко разгоняется, берёт 3200 МГц. Хороший вариант для нашей системы.

Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 1660 Super Gaming OC - 20 990 руб.

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Видеокарты AMD Radeon мы в данном случае не рассматриваем, так как цены на них очень сильно взлетели из-за майнинга. Поэтому выбираем вариант от NVIDIA в рамках нашего бюджета. Мне понравилась трёхвентиляторная карта GTX 1660 Super от Gigabyte. Она тихая и холодная.

SSD: Goodram PX500 512GB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe - 5799 руб.

Уже начали появляться NVMe накопители по цене SATA. При этом, даже бюджетные модели ощутимо быстрее любых SATA. Один из таких примеров - Goodram PX500 с памятью 3D NAND TLC. Скорость чтения составляет 2000 Мб/с, а записи - 1600 Мб/с. Объём выбираем 512 Гб - это необходимый минимум для игр.

Блок питания: Zalman GigaMax ZM550-GVII APFC - 3950 руб.

БП обычно берут "на сдачу" - так делать не надо. Да, он не влияет на количество кадров в игре, но обеспечивает стабильность и сохранность вашей системы. Система с выбранной мной конфигурацией потребляет около 300 Вт - с учётом будущих апгрейдов и запаса, блока питания на 550В будет вполне достаточно. Я использовал вариант от Zalman - тихий, надёжный и с бронзовым сертификатом эффективности.

Корпус: Gamdias Argus E1 - 3299 руб.

Оптимальных корпусов не бывает, главное - чтобы он вам нравился и обеспечивал нормальную вентиляцию. Ради разнообразия я выбрал вариант от Gamdias. Это симпатичный и недорогой "кейс" с закалённым тонированным стеклом и приятной подсветкой на передней панели.

По итогу, получаем общую стоимость 58 497 рублей или 780$ - в бюджет мы вписались. Такой ПК даст возможность комфортно играть, работать и учиться.

Теперь давайте соберём сам компьютер и протестируем его в современных играх в разрешении 1080р. Методики тестирования как таковой не было, просто несколько минут геймплея с включенным оверлеем - то есть, выяснялась примерная производительность системы в реальных условиях. Результаты получились следующие:

Death Stranding (ультра настройки) - минимальный FPS - 60, средний - 82 , максимальный - 117;

(ультра настройки) - минимальный FPS - 60, средний - , максимальный - 117; Horizon: Zero Dawn (высокие настройки) - минимальный FPS - 25, средний - 54 , максимальный - 103;

(высокие настройки) - минимальный FPS - 25, средний - , максимальный - 103; Escape from Tarkov (высокие настройки) - минимальный FPS - 36, средний - 106 , максимальный - 180;

(высокие настройки) - минимальный FPS - 36, средний - , максимальный - 180; CoD: Warzone (высокие настройки) - минимальный FPS - 30, средний - 102 , максимальный - 211;

(высокие настройки) - минимальный FPS - 30, средний - , максимальный - 211; Metro Exodus (высокие настройки) - минимальный FPS - 50, средний - 70 , максимальный - 105;

(высокие настройки) - минимальный FPS - 50, средний - , максимальный - 105; Doom Eternal (высокие настройки) - минимальный FPS - 73, средний - 109, максимальный - 144.

Как видите, этот ПК позволяет играть практически во все современные хиты при стабильных 60 FPS и при этом имеет отличный потенциал для апгрейда.

Пишите в комментариях, что бы вы изменили в этой сборке?