Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Пять причин, почему я никогда не куплю процессор Intel

[ ] для раздела Блоги
+
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
2070 Super дешевеет перед приходом 3ххх

Ранее в своём блоге я рассказывал, что покупаю только продукцию от AMD и не знаю проблем. Видеокарты мы уже разобрали, сегодня речь пойдет про центральные процессоры. Выделю пять основных причин, почему продукция компании Intel - недостойный вариант для покупки в 2020 году. Поехали. 

Первая причина: конский ценник

Процессоры Intel всегда стоили дороже своих конкурентов от AMD. Пользуясь своей монополией, синяя корпорация долгие годы завышала цены на изделия. Ситуация стала меняться только в 2017 году, когда вышел достойный конкурент в лице Ryzen - дешевые и производительные ЦП, которые, к тому же, имели большее количество ядер и вычислительных потоков. 

реклама

В настоящее время Intel стали ощущать неслабую конкуренцию и снизили цены на процессоры. Однако материнские платы со схожим функционалом стоят примерно в 2 раза дороже аналогов от AMD. А так как при покупке мы обычно берём комплект ЦП + мат. плата, то ценник в любом случае получается выше. 

Рассмотрим конкретный пример: AMD Ryzen 3600 и самая популярная материнская плата Gygabyte B450M S2H обойдутся нам примерно в 19 500 рублей, тогда как Core i5 10400F и аналогичная по функционалу ASUS Prime B450-PLUS уже в 23 000 рублей. Процессоры стоят одинаково (около 14-14,5 тысяч), разницу даёт цена материнских плат.

Производительность обоих систем - примерно равная, так зачем переплачивать 50 долларов за воздух? 

Причина вторая: хамское отношение к потребителю

Приобретя, например, вышеупомянутый Core i5 10400F, или любой другой процессор без буквы K, вы не сможете его разогнать! Я ещё могу понять блокировку множителя на ЦП начального уровня. Ведь офисным работникам это ни к чему. Но запретить разгон в среднем ценовом сегменте в 2020 году - это всё равно что пукнуть на людях. Просто отвратительно! Такие искусственные ограничения были оправданы 3-4 года назад, но не сейчас.

анонсы и реклама
Новейшая RTX 4000 - 75тр
Цены RTX 2070 идут вниз
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Тем временем, у AMD оверклокинг доступен для всех без исключения процессоров на любых материнских платах.

Причина третья: копеечная экономия буквально на всём 

В 2020 году Intel продолжает использовать термопасту под крышкой процессоров - это просто невероятный позор! Например, новейшие Comet Lake с ревизией G1 (Core i5-10500, 10600 и 10400F) до сих пор имеют под крышкой термопасту, а не припой. По опыту предыдущих поколений, через пару лет такие процессоры "засохнут", и их температурные показатели существенно вырастут. 

При покупке процессора Intel придётся буквально гадать, достанется ли вам нормальный экземпляр с припоем или же термоинтерфейсный вариант. Например, коллеге E1nher1 попалась именно вторая версия.

Причина четвертая: значительное отставание Intel в рабочих задачах

Если вы подбираете процессор для работ, связанных с рендерингом или кодированием, однозначно нужно выбирать процессоры от AMD.

реклама

Например, более дешевый Ryzen 9 3900X (около 37 тыс. рублей) обходит Core i9-10900K (49 тыс. рублей) практически по всех тестах рендеринга. Для примера, приведу результаты в Cinebench R15: AMD быстрее на 16% при гораздо более низкой цене.

Причина пятая: грандиозный бардак внутри корпорации

"Новейшая" архитектура Intel Comet Lake почти не отличается от Skylake, вышедшей аж в 2015 году. При этом, до сих пор используется устаревший техпроцесс 14 нм. Тем временем, компания AMD недавно освоила 7 нм, а в 2021 году планирует показать первые 5-нм процессоры для серверных вычислений. 

После недавнего заявления гендиректора Intel о том, что "настольные 7-нм процессоры Intel выйдут не ранее 2022 года", акции компании рухнули на 18%:

С другой стороны, AMD уже 33 месяца подряд наращивает долю на рынке. А ведь не так давно казалось, что позиции Intel на вершине непоколебимы.

Бывший главный инженер Франсуа Пьедноэль рассказал, что с компанией не так. Он покинул Intel в 2017 году, проработав в течение 20 лет. 

"Во-первых, Intel действительно не сконцентрирована. Сегодняшние лидеры Intel - не инженеры, они не понимают, что́ нужно проектировать для рынка. Intel очень везёт, что AMD не может получить более значительные объёмы производства, чтобы иметь возможность конкурировать в полную силу. Если бы они увеличили объёмы, разница в цене определённо стоила бы Intel куда более существенной доли рынка, чем сегодня. Intel повезло, что у AMD есть ограничения по производственным мощностям, и из-за этого они не могут достаточно быстро захватить долю рынка".

Франсуа раскритиковал корпоративную культуры Intel, которая ставит превыше всего менеджеров, а не технических специалистов. В итоге, это привело к отсутствию инноваций и оттоку инженеров, разочарованных в том, что перспективы карьерного роста есть только у экономистов.

***

Думаю, после прочтения данной статьи у Вас не осталось сомнений - на сегодняший день нужно покупать только процессоры AMD! Жду ваших мнений в комментариях.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

intel процессор comet lake ryzen 3600 intel vs amd core i5 10400f amd vs intel
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
42
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
35
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
23
Деньги вперед: главные игры второй половины августа 2020 года
16
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
36
Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
30
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
50
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
54

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 129
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 54
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 36
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 27
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 23
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская цена Redmi Note 9 Pro снизилась на 10 000 рублей – 64 Мп камера, NFC, игровой процессор и ёмкий аккумулятор с быстрой зарядкой по самой низкой цене с начала продаж
12
Представлены первые реальные изображения и цены на видеокарты NVIDIA Ampere следующего поколения – GeForce RTX 3060 – 400 долларов
101
Российская цена HUAWEI P30 Pro упала на 18 000 рублей – флагманский процессор, беспроводная зарядка и одна из лучших камер на рынке по самой большой скидке с начала продаж
15
Опубликованы возможные цены, дата анонса и день начала продаж игровой приставки PlayStation 5
6
Впечатляющая карта для GTA 6 соединила будущую игру с одним из успешнейших проектов Rockstar
4
Разработчики World of Tanks дарят 7 премиальных танков, серебро и до шести свободных слотов в ангаре – празднование 10-летия продолжается
29
Легендарный 4-ядерный Core i5-2500K против нового 6-ядерного Core i5-10600K – выясняем, на что способен старый процессор в новых играх в тестировании Benchmark
95
6-ядерный игровой процессор Core i5 9600K подешевел на 100 долларов – самая большая скидка на один из лучших геймерских «камней»
24
Civilization VI вышла на мобильных устройствах
6
Фото дня: эталонная GeForce RTX 3090 оказалась трёхслотовым исполином
61
Первые нереференсные видеокарты линейки NVIDIA GeForce RTX 30 Ampere - опубликована серия тизеров
23
Выбираем оптимальный процессор для экономного геймера – Ryzen 3 3300X против Core i5-10400 и Core i3-10100 в поединке за звание лучшего процессора для студентов по версии GECID
9
GeForce RTX 3090 получит трехслотовое исполнение и цену в 1400 долларов
178
Изучаем трудности игрового опыта 8-ядерного процессора AMD FX-8150 – когда со дна постучали в тестировании Gamers Nexus
47
Флагманская игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 предстала на фотографиях — новинка имеет гигантские размеры
45
Видеокарты NVIDIA получат 12-контактный разъем питания — производители блоков питания уже готовы к этому
21
Обновлённая версия легендарной Crysis может принести самую продвинутую графику в текущем поколении – трассировка лучей, 8К-текстуры и многое другое, с чем не справится ни одна видеокарта
18
Обновление Windows 10 вывело из строя тысячи компьютеров – экран «смерти», снижение fps в играх, проблемы с клавиатурой, мышью и десятки новых системных ошибок
15
Процессоры AMD Rembrandt тоже получат исполнение Socket AM5
21
Стали известны реальные размеры топовой игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090
43

Популярные статьи

Феномен трудностей не-технического характера у владельцев видеокарт AMD Radeon
119
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
42
Ретробенчмаркинг — HD 2900 XT (R600)
33
Сравнение производительности различных архитектур CPU по тестам AIDA64
16

Сейчас обсуждают

Aztartez
20:19
С начала августа 5 записей от одного автора, что Xiaomi Redmi Note 8 Pro с камерой на 64 Мп подешевел на 10 000 рублей, как вообще эти записи проходят модерацию??
Xiaomi Redmi Note 8 Pro резко подешевел – цена 64 Мп флагмана с мощным процессором упала более чем на 10 000 рублей
REY_B_
20:18
Ну так, вопрос зачастую звучит иначе "Зачем нужны писишники, если есть плойки и ящики?" Каждому своё! Например купленный медиацентр и собранный, это вещи абсолютно разные! Насколько я помню, в Японии...
Настольные APU AMD Ryzen PRO 4000G пользуются большим спросом в Японии — новинки раскупают за считанные часы
Кузякина Мать
20:15
Нехрен покупать, и цены упадут. А раз находятся дол...бы с баблом и без мозгов, вот железяки и дорожают. Спрос рождает предложение. Закон рынка.
Представлены первые реальные изображения и цены на видеокарты NVIDIA Ampere следующего поколения – GeForce RTX 3060 – 400 долларов
ОвEрКл0keРс
20:14
Признанием.
Процессоры AMD Rembrandt тоже получат исполнение Socket AM5
N-ERGO
20:13
Рыксы. Тут уже товарищ купил себе, когда ещё на CU было дешево и бума не было RX480 на 4Гб. Довольный поставил, а там вылеты периодические с BSOD. Оказалось нужно обновить VBIOS и он был даже выложен ...
Феномен трудностей не-технического характера у владельцев видеокарт AMD Radeon
N-ERGO
20:13
Дальше пример про ноутбуки. Тут конечно наверное "заслуга" HP в большей степени, которые непонятно зачем в своих ноутбуках намудрили с видеокартой AMD. Была серия, которую "посчастливилось" купить бра...
Феномен трудностей не-технического характера у владельцев видеокарт AMD Radeon
koriniy
20:13
в общем, мой 4790 ещё даже ничего.
Сравнение производительности различных архитектур CPU по тестам AIDA64
N-ERGO
20:13
Были времена AGP когда уже появился PCI-E, я и брат таки заседелись на PCI-E, так как сменить полностью платформу денег не было. Тогда довольно долго выпускались карты уже современные на тот момент, н...
Феномен трудностей не-технического характера у владельцев видеокарт AMD Radeon
REY_B_
20:12
Гибридам место, самое то, в "медиакомбайнах". Фильмы, музыка, интернет-игры. И поработать на этом для 99% населения, вполне хватит. В качестве второго-третьего компа на семью, самое то!
Настольные APU AMD Ryzen PRO 4000G пользуются большим спросом в Японии — новинки раскупают за считанные часы
N-ERGO
20:12
Вообще если у человека всё работает хорошо, тогда в чём вообще проблема не понятно. Справедливости ради стоит сказать, что это для обитателей такого и подобных сайтов и форумов AMD-шные проблемы, это ...
Феномен трудностей не-технического характера у владельцев видеокарт AMD Radeon
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем