Ранее в своём блоге я рассказывал, что покупаю только продукцию от AMD и не знаю проблем. Видеокарты мы уже разобрали, сегодня речь пойдет про центральные процессоры. Выделю пять основных причин, почему продукция компании Intel - недостойный вариант для покупки в 2020 году. Поехали.

Первая причина: конский ценник

Процессоры Intel всегда стоили дороже своих конкурентов от AMD. Пользуясь своей монополией, синяя корпорация долгие годы завышала цены на изделия. Ситуация стала меняться только в 2017 году, когда вышел достойный конкурент в лице Ryzen - дешевые и производительные ЦП, которые, к тому же, имели большее количество ядер и вычислительных потоков.

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В настоящее время Intel стали ощущать неслабую конкуренцию и снизили цены на процессоры. Однако материнские платы со схожим функционалом стоят примерно в 2 раза дороже аналогов от AMD. А так как при покупке мы обычно берём комплект ЦП + мат. плата, то ценник в любом случае получается выше.

Рассмотрим конкретный пример: AMD Ryzen 3600 и самая популярная материнская плата Gygabyte B450M S2H обойдутся нам примерно в 19 5 00 рублей , тогда как Core i5 10400F и аналогичная по функционалу ASUS Prime B450-PLUS уже в 23 000 рублей . Процессоры стоят одинаково (около 14-14,5 тысяч), разницу даёт цена материнских плат.

Производительность обоих систем - примерно равная, так зачем переплачивать 50 долларов за воздух?

Причина вторая: хамское отношение к потребителю

Приобретя, например, вышеупомянутый Core i5 10400F, или любой другой процессор без буквы K, вы не сможете его разогнать! Я ещё могу понять блокировку множителя на ЦП начального уровня. Ведь офисным работникам это ни к чему. Но запретить разгон в среднем ценовом сегменте в 2020 году - это всё равно что пукнуть на людях. Просто отвратительно! Такие искусственные ограничения были оправданы 3-4 года назад, но не сейчас.

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Тем временем, у AMD оверклокинг доступен для всех без исключения процессоров на любых материнских платах.

Причина третья: копеечная экономия буквально на всём

В 2020 году Intel продолжает использовать термопасту под крышкой процессоров - это просто невероятный позор! Например, новейшие Comet Lake с ревизией G1 (Core i5-10500, 10600 и 10400F) до сих пор имеют под крышкой термопасту, а не припой. По опыту предыдущих поколений, через пару лет такие процессоры "засохнут", и их температурные показатели существенно вырастут.

При покупке процессора Intel придётся буквально гадать, достанется ли вам нормальный экземпляр с припоем или же термоинтерфейсный вариант. Например, коллеге E1nher1 попалась именно вторая версия.

Причина четвертая: значительное отставание Intel в рабочих задачах

Если вы подбираете процессор для работ, связанных с рендерингом или кодированием, однозначно нужно выбирать процессоры от AMD.

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Например, более дешевый Ryzen 9 3900X (около 37 тыс. рублей) обходит Core i9-10900K (49 тыс. рублей) практически по всех тестах рендеринга. Для примера, приведу результаты в Cinebench R15: AMD быстрее на 16% при гораздо более низкой цене.

Причина пятая: грандиозный бардак внутри корпорации

"Новейшая" архитектура Intel Comet Lake почти не отличается от Skylake, вышедшей аж в 2015 году. При этом, до сих пор используется устаревший техпроцесс 14 нм. Тем временем, компания AMD недавно освоила 7 нм, а в 2021 году планирует показать первые 5-нм процессоры для серверных вычислений.

После недавнего заявления гендиректора Intel о том, что "настольные 7-нм процессоры Intel выйдут не ранее 2022 года", акции компании рухнули на 18%:

С другой стороны, AMD уже 33 месяца подряд наращивает долю на рынке. А ведь не так давно казалось, что позиции Intel на вершине непоколебимы.

Бывший главный инженер Франсуа Пьедноэль рассказал, что с компанией не так. Он покинул Intel в 2017 году, проработав в течение 20 лет.

"Во-первых, Intel действительно не сконцентрирована. Сегодняшние лидеры Intel - не инженеры, они не понимают, что́ нужно проектировать для рынка. Intel очень везёт, что AMD не может получить более значительные объёмы производства, чтобы иметь возможность конкурировать в полную силу. Если бы они увеличили объёмы, разница в цене определённо стоила бы Intel куда более существенной доли рынка, чем сегодня. Intel повезло, что у AMD есть ограничения по производственным мощностям, и из-за этого они не могут достаточно быстро захватить долю рынка".

Франсуа раскритиковал корпоративную культуры Intel, которая ставит превыше всего менеджеров, а не технических специалистов. В итоге, это привело к отсутствию инноваций и оттоку инженеров, разочарованных в том, что перспективы карьерного роста есть только у экономистов.

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Думаю, после прочтения данной статьи у Вас не осталось сомнений - на сегодняший день нужно покупать только процессоры AMD! Жду ваших мнений в комментариях.



