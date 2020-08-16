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Так ли страшна термопаста в новых процессорах Intel Comet Lake-S - как вычислить i5-10400 (F) с припоем и стоит ли оно того

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На фоне фанатских воин и всенародной любви к процессорам AMD Ryzen, я продал свою платформу на AM4 и вновь перешел на Intel. В качестве "мозга" компьютера я выбрал относительно дешевую OEM-версию процессора Intel Core i5-10400F, который попался мне с термопастой под крышкой вместо благородного припоя. Я не стал выпрашивать в магазине процессор с другой маркировкой - какой процессор принесли, такой я и купил, да и вряд ли бы кто-то из вас отказался от покупки нового i5-10400F, только потому что вы увидели на его крышке иную маркировку.

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Итак, так как я стал относительно счастливым обладателем процессора Intel Core i5-10400F, пусть и с пластичным термоинтерфейсом под крышкой, мне пришла идея прогнать этот процессор в некоторых стресс-тестах, чтобы посмотреть на реальные температуры процессора с маркировкой SRH3D, и заодно выяснить, так ли страшна термопаста под крышкой в новых процессорах Intel Comet Lake-S, тем более, в тех, которые даже не поддаются разгону. 

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Итак, как вы можете видеть, маркировка SRH3D действительно соответствует степпингу G1, процессоры с которым действительно обладают пластичным термоинтерфейсом.

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Давайте же выясним, стоит ли волноваться и менять процессор на иной, или вовсе отказываться от покупки, если вам все же попался процессор с "неправильной" маркировкой.

Перво-наперво ознакомимся с моим конфигом, на котором будет проводиться тестирование.

Тестовый стенд

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Более подробно я расскажу о своем уже не "тестовом" конфиге в следующих статьях, почему я ушел с AMD, а также о своих впечатлениях от системы на Intel и разгоне памяти, ну и смену кулера на бюджетную башню мы также обсудим.

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А сейчас вернемся к тестированию процессора с пластичным термоинтерфейсом, и предлагаю начать с того, что мы выясним температуру процессора в простое:

Согласно OCCT v6.1.1, в данный момент температура по ядрам распределилась от 27 до 30 градусов, абсолютные максимумы же были в пределах 37-44 градусов, что связано с тем, что я не фиксировал частоту и процессор находился в полном "стоке".

Далее предлагаю "прогнать" 15-минутный тест Linpack и посмотреть на температуры процессора, его частоту и тепловыделение.

За 15 минут тестирование в Linpack процессор Intel Core i5-10400F (SRH3D) прогрелся по абсолютным температурным максимумам от 63 до 67 градусов по разным ядрам. Процессор держал частоту в 4 GHz, а его энергопотребление местами выходило из заявленного теплопакета в 65 ватт.

Одним тестом нам не обойтись, поэтому предлагаю протестировать процессор в стресс-тесте OCCT с использованием AVX2 инструкций и малым набором данных для лучшего прогрева ядер.

В начале тестирования процессор вышел из своего теплопакета и его TDP составил 92 ватта, на протяжении всего остального тестового отрезка процессор находился в рамках теплопакета 65 ватт.

При тестировании с AVX2 инструкциями, i5-10400F сбрасывает частоту до 2.8 GHz с частыми "пиками" на графике.

Абсолютные максимумы по температурам были в значениях 64-67 градусов по ядрам при тепловыделении в 92 ватта, на протяжении же всего остального тестового отрезка температура по ядрам была ниже шестидесяти градусов и держалась в пределах 53-57 градусов по разным ядрам. Я не вижу никакого смысла гонять стресс тест процессора без разгона больше 10 минут. Быть может, за час тестирования температуры вырастут еще на пару градусов, но при этом процессор абсолютно холодный.

Данные тесты же я считаю слишком тяжелыми. Абсолютному большинству покупателей этого процессора будет достаточно "прогнать" процессор в тесте стабильности системы AIDA64.

Во время 15-минутного тестирования процессора в Aida64, температуры Intel Core i5-10400F (SRH3D) находились в диапазоне 50-59 градусов по разным ядрам.

Тепловыделение процессора находилось в рамках заявленного теплопакета и держалось около 60 ватт.

Во время тестирования график частот процессора был идеально ровный - i5-10400F уверено держал частоту в 4 GHz.

В играх же, естественно, температура процессора будет меньше, чем во время любого из проведенных стресс-тестов. А частота процессора может достигать даже 4.2 GHz, все зависит от игры.

Итак, давайте же теперь еще раз выясним, как определить процессор с припоем и купить "правильный" процессор.

Кроме процессоров с литерой K, "благородный припой" также используется в младших процессорах: i5-10400 и i5-10400F, отличия между которыми сводятся к наличию и отсутствию встроенной графики. Итак, процессоры со степпингом Q0 имеют припой, так как являются отбраковкой от старших процессоров Intel с десятью ядрами. Степпинг процессора можно определить по маркировке, процессор с припоем будет иметь маркировку SRH79 для i5-10400F и SRH78 для i5-10400. Если вы по какой-то причине не смогли разглядеть маркировку на крышке процессора, наличие припоя в процессорах i5 также определяется по компонентам, расположенным на задней части подложки процессоров.

Процессоры с термопастой и, соответственно, степпингом G1 будут иметь сплошную линию мелких компонентов в центре. Нужный же вам процессор будет иметь как бы разделенную линию мелких компонентов, как продемонстрировано на картинке:

Итак, теперь вернемся к самому главному вопросу: стоит ли "охотиться" за процессорами i5 с припоем и отказываться от "неправильных" процессоров со степпингом G1?

Мое мнение таково, что выискивать процессор с припоем не имеет никакого смысла. Вы все равно покупаете процессор без разгона, который будет ограничен теплопакетом в 65 ватт. И если вам достанется процессор с термопастой, вы ничего не потеряете - температуры не будут критическими, а термопаста под крышкой не сделает ваш процессор "кипятильником". Вам также не следует волноваться, что термопаста под крышкой процессора иссохнет через какое-то незначительное время (год-два-три) и лишиться своих теплопроводящих свойств - все это скорее байки и россказни враждующих фанатов, чем реальная угроза вашему процессору.

Но а если вам достался процессор с припоем и, соответственно, степпингом Q0, то можете считать, что вы "выиграли в лотерею" и получили действительно уникальный процессор.

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Так ли страшна термопаста в новых процессорах Intel Comet Lake-S - как вычислить i5-10400 (F) с припоем и стоит ли оно того
Alex pwnz
20:39
да он просто прочитал предыдущие статьи и добавил своего..
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E1nher1
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У него стоит четкое ограничение как по ваттам, так и по температурам. Троттлинг начинается от 90 градусов, а также залочены 65 ватт, из которых он просто не выйдет. Я не знаю, как прогреть его до 90 ...
Так ли страшна термопаста в новых процессорах Intel Comet Lake-S - как вычислить i5-10400 (F) с припоем и стоит ли оно того
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