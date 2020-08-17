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5 способов сэкономить при сборке игрового ПК

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Когда смотришь цены на современное железо, возникает сильное желание сэкономить. В этой статье я расскажу, как можно существенно сохранить сбережения при сборке игрового ПК, при этом не потеряв в производительности.

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Способ первый: отказываемся от Intel для игрового компьютера

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Не секрет, что новые процессоры Intel Comet Lake получились сильно дороже аналогов от AMD. При сходной цене на сами "процы", материнские платы по стоимости отличаются примерно в 2 раза. Для примера возьмём сборку на Core i5-10400F и материнской платой с чипсетом B460 и аналогичную на Ryzen 5 3600 и B450:

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Разница в цене более трёх с половиной тысяч, или около 50 долларов. Существенно! Когда эта ситуация разрешится - неясно, поэтому делаем очевидный выбор в пользу чипов от Ryzen.

Способ второй: нет смысла переплачивать за "старшие" версии процессора

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В каждой линейке Ryzen есть обычно две версии одного и того же процессора: обычная и с индексом X. Единственное различие между ними в тактовой частоте. Гораздо выгоднее будет взять младшую версию процессора и разогнать ее до уровня старшей или даже выше. Тем более, как показывает практика, Х-версии доведены до предела уже на заводе и практически не поддаются разгону. 

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Например, разница в цене между обычным Ryzen 5 3600 и 3600X составляет более 2 тысяч рублей. Переплата однозначно того не стоит! При этом частоты отличаются всего на 200 МГц, что легко нивелируется разгоном. Тем более, что более менее приличный башенный кулер сейчас стоит копейки.

Способ третий: не стоит брать разогнанные версии видеокарт

Производители давно поняли, что можно повышать цену на видеокарту, просто изменив пару букв в названии (либо добавив приставку ОС или Gaming) и чисто номинально подняв частоты. Часто в продаже есть две версии одной карты, при этом в одной из них частота GPU повышена на 2-3% и ценник стоит на пару тысяч дороже. Посмотрим на примере популярной RTX 2060 Super:

Прибавка всего в 2% (30 МГц) обойдётся вам в 2 тысячи рублей! Просто грабёж! С учетом того, что MSI Afterburner никто не отменял, всегда можно разогнать обычную версию видеокарты до уровня OC и даже выше, тем самым существенно сэкономив.

Способ четвертый: пользуйтесь калькулятором блока питания

На производителе и модели блока питания экономить я бы вам не советовал. Лучше брать проверенные варианты. Но тут есть неочевидный лайфхак - всегда можно сэкономить на мощности. Для подсчёта реально необходимого количества Ватт существуют специальные калькуляторы БП.

Я пользуюсь опцией от be quiet! В нём можно указать свой процессор, видеоплату, количество кулеров и так далее. Затем калькулятор покажет, сколько ваша система будет потреблять. К этим данным прибавляем для верности около 150 Вт. Например, в случае с выбранной нами системой на AMD Ryzen 3600 и GeForce RTX 2060 Super получилось, что нам более чем хватит БП на 500W. И нет никакого смысла переплачивать за 600 - 700W модели.

Способ пятый: для игр выбираем самый дешевый SSD с интерфейсом SATА, а NVMe брать не стоит

Современные игры быстрее работают на SSD, чем на HDD - это факт, который не оспоришь. Но есть ли разница между бюджетным вариантом SSD на SATA и дорогим SSD NVMe? Практически нет - NVMe быстрее, но на уровне погрешности. Вы не заметите разницу в скорости. А вот "перепад" в цене может быть очень существенным и достигать многих тысяч рублей. Ниже - пример загрузки игры "Метро: Исход".

То же самое можно сказать и про производителей. Тесты SSD рисуют достаточно интересную картину: даже самые дешевые китайские "твердотельники" от всяких KingDian легко выдерживают сотни терабайт перезаписи. Для игрового ПК этого хватит лет на 10. Хотя совсем "подвальщину" я бы всё-таки не брал: внимательно изучите график и приобретайте недорогой вариант от проверенной фирмы.

Например, если вы не работаете с массивами данных, а просто планируете играть, то купите вместо условного Samsung 970 Evo простой Kingston A400 - сэкономите большую сумму, а разницы не заметите.

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amd intel ssd блоки питания лайфхак ryzen 3600 nvidia geforce сборка игрового пк экономия rtx 2060 super
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