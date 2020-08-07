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Прошло два месяца с выхода Comet Lake. Обычно после выхода отличного нового поколения у AMD проходит примерно года четыре, как Intel начинают принимать хоть какие-то меры для создания конкуренции. Это мы видим на примере 10 поколения процессоров "синих", которые вышли в 2020 году, еле-еле догнав первое поколение Ryzen, анонсированных ещё в 2016 году.

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Но менеджеры AMD соображают гораздо быстрее, поэтому ответ не заставил себя долго ждать. Новенькие Ryzen 3600XT, 3800XT и 3900XT уже появились на прилавках магазинов. В отличие от Intel, AMD не считает, что ежегодная смена чипсетов - это хорошая идея. Поэтому новенькие процессоры будут полностью совместимы с теми же материнскими платами, что и обычное 3000 поколение.

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Как и обычно во всех новых линейках AMD, 3600XT со временем будет стоить как обычный 3600X. А последний подешевеет. Аналогично для 3800XT и 3900XT. В целом, радикальных отличий от старых процессоров с маркировкой Х нет, за исключением более высоких максимальных частот и лучшего разгонного потенциала.

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В общем, если ранее успешный выход и производительность относительно "райзенов" 3000 поколения у новых Comet Lake была под большим вопросом, то сейчас смысла в их покупке нет вообще. Переплата за то, чтобы получить на Intel такую же производительность, как и у Ryzen (с аналогичным количеством ядер и потоков) - точно не стоит того. Более умным решением будет потратить разницу на видеокарту классом повыше и монитор с высоким разрешением.

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Intel имели пару месяцев, для того чтобы исправить косяки с данным поколением: понизить цены до адекватных и разобраться с прайсами на материнские платы. Но ничего не вышло.

Обрубок на Н410 чипсете со всеми максимально дешевыми компонента, который в состоянии потянуть только стоковый i3 с двумя слотами оперативной памяти, просто не может стоить как нормальная полноценная материнская плата на B450 от AMD:

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Четыре слота ОЗУ, куча слотов PCI и SATA, хорошее питание, которое потянет все "райзены", вплоть до 16-ядерных - вот что вы получаете от AMD за те же деньги. Да, и ещё на плате имеется обычная возможность разгона процессора и оперативной памяти:





Я считаю, что со стороны "синих" это очевидный маркетинговый провал. Если в 2020 году человек готов переплатить за "воздух" вдвое, то у него, скорее всего, проблемы с головой.

Intel - это словно гигантский осьминог, который везде запускает свои щупальца. Проплаченные деньгами и засланными продуктами, блогеры рекламируют "синие" процессоры тоннами. Читатели, опьяненные прекрасными обзорами, бегут в магазины, покупая данные "пустышки" и меняют их каждый год на новые. Тогда как AMD остаются актуальными долгие годы: посмотрите, например, на народные "фуфиксы" (они же процессоры FX), которые до сих пор отлично продаются на б/у рынке.

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Ну и напоследок, в качестве заключения, прикреплю смешное видео по теме:



