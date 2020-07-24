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Допустим, вам хочется без проблем играть во все последние релизы, развалившись на диване и взяв в руки геймпад. Но при этом вас не устраивает, что цена игр на консолях достигает 5000 рублей (а будет ещё дороже), плюс надо оплачивать подписку за онлайн. Также игровые "приставки" обычно очень шумные, ведь в таком маленьком корпусе сложно организовать нормальное охлаждение. Попробуем собрать игровой ПК, который будет аналогичен по производительности новым консолям.

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Процессор

У обеих консолей используется кастомный 8-ядерный чип архитектуры Zen 2 от AMD. Частоты немного отличаются: 3.8 ГГц у Xbox и 3.5 ГГц у PlayStation. Выбираем самый близкий аналог из ПК-комплектующих - это Ryzen 7 3700Х, который работает на частоте в 3.6 ГГц (4.4 ГГц boost mode).

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Цена: около 23 тысяч рублей (здесь и далее средний прайс по Яндекс.Маркету).

Оперативная память

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У "приставок" стоит 16Гб GDD6 памяти. Сравнивать архитектуры ПК и консолей некорректно, у последних она используется и как оперативная, и как видеопамять. Возьмем HyperX Fury RGB HX432C16FB3AK2/16, отличная память для Ryzen с частотой 3200 МГц.

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Цена: около 7 тысяч рублей.

Материнская плата

Здесь особо рассуждать не будем, возьмем, например, недорогую MSI B450M PRO-M2 MAX. Для наших целей сгодится.

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Цена: около 5 тысяч рублей.

Видеокарта

У обоих консолей заявлен кастомный графический чип RDNA 2, пока таких видеокарт от AMD еще нет в продаже. Будем условно ориентироваться на цифры производительности: 12 терафлопс у Xbox Series X, также нам обязательно нужна поддержка трассировки лучей, поэтому будем рассматривать только видеокарты NVIDIA. Получаем что-то в районе RTX 2080 Super.

Цена: около 60 тысяч рублей. Очень дорого, возможно, в данном случае следует подождать выхода видеокарт 6000-серии от Radeon.



SSD

У PS5 будет кастомный твердотельный накопитель на 825 ГБ со скоростью чтения 5.5 ГБ/с, Xbox в этом плане немного похуже - терабайтник с 2.4 ГБ/с. Для нашей сборки выберем нечто среднее - M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus 1TB, скорость чтения в данном случае - 3.5 ГБ/с.

Цена: около 16 тысяч рублей.

Блок питания

Экономить не будем, возьмём с запасом. Например, Chieftec APS-850CB 850. Ведь ПК мы можем в дальнейшей и проапгрейдить.

Цена: около 7 тысяч рублей.

Корпус

Выбираем хорошо продуваемый и практичный вариант: Deepcool Matrexx 55 Black. Выглядит симпатично.

Цена: около 3,5 тысяч рублей.

Геймпад

Обязательное дополнение для нашей сборки, если мы хотим играть на телевизоре с дивана. Тут вариантов нет - берём геймпад от Xbox One вместе со "свистком" (беспроводным адаптером для ПК).

Цена: около 4,5 тысяч рублей.

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Итого получаем сумму примерно в 126 тысяч рублей. Не стоит забывать, что в случае видеокарты лучше все таки подождать релиз RDNA 2.0 от AMD. Цена сборки в данном случае снизится.

Также, я думаю, не стоит лишний раз напоминать, что ПК можно использовать не только для игр, за эти деньги вы получаете универсальную вычислительную станцию. Тем не менее, такой "системник" можно подключить к ТВ и получать такой же игровой опыт, как у консолей, но при этом не надо переплачивать за игры и откровенные обдираловки вроде подписок.