Core i7-2600K с видеокартами Geforce GTX670 и GTX760, а также Radeon R9 290 - есть ли жизнь у этого железа через 6 лет после покупки

За окном 2020-й год.

Те, кто постоянно занимается компьютерами или следит за новостями и обзорами, наверняка заметили, что за последнюю пятилетку компьютерное развитие всерьёз застопорилось. Виной тому и сложности с переходом на 7-нм техпроцесс, и чувствуя себя лидером, компания Intel ослабла в желании развиваться, плюс большие аппетиты в тепловыделении и отсутствие инноваций. Это всё привело к тому, что разницу в быстродействии между шестилетним процессором Core i7-2600K и двухлетним Core i7-7700K очень сложно заметить не только в играх, но и даже в сложных программах. Из-за таких скромных отличий в быстродействии, многие пользователи перестали улучшать свои компьютеры, не видя в этом смысла. К этой категории людей отношусь и я.

Итак, ещё пару недель назад в моём домашнем компьютере стояла видеокарта GTX 980 4Gb 256Bit, которая трудилась в паре с Core i7-2600K с небольшим разгоном на 4200MHz и 16Gb памяти. Не смотря на то, что этим комплектующим уже шесть лет, мне этого хватало, чтобы проходить все современные игры на максимальных настройках графики на FullHD экране, включая потрясающе красивую и технологично сложную игру Metro Exodus

Всему когда-то наступает своё время, продал свой GTX980, купил на OLX б.у. GTX TITAN X 12Gb, которая оказалась нерабочей, и грусть-печаль настала в размышлениях: на чём временно «пересидеть» . В закромах оказалась ASUS GTX670 2Gb 256Bit Mini, которой вторую неделю снова пользуюсь. Этой карте больше шести лет, и в те года она была среднего класса по производительности. Запуская современные игры последних лет был приятно удивлён, она по-прежнему радует своей плавной картинкой в большинстве игр.

И вот на днях у меня появилась видеокарта EVGA GTX760 2Gb 256Bit, и стал выбор, что себе временно оставить? Плюс если вспомнить, что на полке лежит когда-то топовая видеокарта ASUS R9 290 4Gb 512Bit, которой шесть лет, появилась мысль, надо их всех сравнить!

Насколько устаревшие карты могут быть актуальны на сегодня? Проверим.

И так как решено создать общую картину шестилетнего компьютера, для этих видеокарт был собран аналогичный стенд, похож на моего домашнего любимца. Приступаем.

Стенд:

Процессор Intel Core i7-2600K в разгоне на 4600MHz на все ядра.

Кулер Zalman CNPS 10X Performa

Материнская плата ASUS Z77-V DELUXE

Память Mushkin 9-9-9-24 1333MHz 16Gb

Два SSD Intel 530-series по 180Gb. На один установлена система, с другого загружались игры.

Блок питания Chieftec GPM-1000C 1000Ватт

Монитор 19 дюймов с разрешением 1280 на 1024

Видеокарты:

ASUS GTX670 2Gb 256Bit Mini

EVGA GTX760 2Gb 256Bit (Оказалось, работающая в режиме 4Х, но разница небольшая)

ASUS R9 290 4Gb 512Bit полный референс с турбиной.

Тесты:

3DMark 2006

3DMark 2011

Игры с встроенным бенчмарком:

Far Cry New Down

Metro Redux

И как самая требовательная – Metro Exodus

Фотографии и скрины всех комплектующих:





Теперь переходим к практическим испытаниям.

Первыми тестами были 3DMark 2006 и 3DMark 2011, в которых на сухих цифрах можно увидеть разницу в быстродействии.

Итоговые цифры 3DMark 2006:

GTX670 набрал 32969 баллов

GTX760 набрал 29475 баллов

R9 290 набрал 33021 баллов

Давно для себя сделал вывод, что современные видеокарты незначительно вырываются вперёд от карт шестилетней давности. Пора всё-таки 3DMark 2006 списывать для новых видеокарт.













Что мы видим в более технологичном и требовательном тесте 3DMark 2011?

GTX670 набрал 9224 балла

GTX760 набрал 8481 балла

R9 290 набрал 13942 балла

В этом тесте всё становится на свои места согласно их позиционирования. R9 290 явный лидер.









Теперь переходим к играм.

Первой игрой была протестирована Far Cry New Down, которая имеет общий движок с Far Cry 5, который пару лет назад показал, кто царь горы по качеству картинки. Но за красивую картинку надо было платить звонкой монетой в виде хороших комплектующих.

На что оказалась способна GTX670? Отличная оптимизация игры, драйверов и самой видеокарты позволит спокойно играть даже на высоких настройках при среднем FPS 46 кадров.





Следующая видеокарта GTX760. Играть на высокой детализации при среднем FPS 41 кадр можно, но минимальный FPS 29 кадров будет давать о себе знать в виде фризов. Для этой карты лучше выставлять средние настройки.





И замыкает тест R9 290. Удивлён сильным разбросом кривой графика. Хотя что средний в 68 FPS, что минимальный в 40 FPS будут давать комфортную игру. Изменив графику на максимум, карта просела минимально, так что можно играть с максимальными настройками.









Следующая игра, создавшая много шума и достойная всех похвал, это METRO, а именно переиздание REDUX.

Одна из первых игр, которая меня заставляла останавливаться в игре и наслаждаться графикой. Уровни снаружи метро выглядят достаточно фотореалистично, но и требования на тот момент были немалыми.

Снова первопроходец GTX670. И огромный средний FPS в 96 кадров при настройке графики «очень высоко» с кратковременной минимальной просадкой до 17 FPS. Это отличная новость! Не покидает мысль, что есть повод снова по третьему разу её пройти ;)









Дальше берём GTX760. Картина почти одинакова, средние 76 FPS и просадки до 17 FPS могло бы быть красивой картинкой, но частые просадки дают о себе знать. Играть будет не совсем комфортно из-за фризов, включая более простые настройки.









Снова в бой идёт тяжёлая артиллерия, R9 290. Средние 154 FPS с кратковременной просадкой до 20 FPS, это приятно впечатляет. Плавная, красивая картинка и отдых глаз – это и есть R9 290.









И в заключение сама тяжёлая, самая красивая, просто самая-самая игра METRO EXODUS

Далеко не каждый компьютер и уже тем более ноутбук, может вытянуть эту игру. Что же мы увидим на этих картах?

Снова GTX670, запускаем тест и… Имея крепкую нервную систему можно пробовать играть на высоких настройках, получая средние 22 FPS с просадкой до 5 FPS, но лучше не проверять свои нервы и поменять настройки на низкие, где есть хотя бы 57 FPS средние с просадкой до 20 FPS.

Запуск карты с настройками «Экстрим» был садизмом для неё, но нужно было отдать дань ей, она пыталась )))









Да, плачевный запуск игры на GTX760 уже был предрешён. Даже при низких настройках средний FPS равен 37 кадров, и совсем печальная просадка FPS до 10 кадров говорит сама за себя. Если на GTX670 ещё хоть как-то можно играть, то на GTX760 лучше не стоит.





И напоследок заключительная тяжёлая техника, R9 290. Комфортные 58 FPS с просадкой до 14 FPS на средних настройках это уже хорошо. Но 38 FPS с просадкой до 5 FPS на высоких настройках как-то слабовато, я ожидал увидеть значительно лучше картинку. Рискну предположить, что виновата сырая оптимизация, чем вечно страдают все Радеоны.





Заключение:

Старая-добрая ASUS GTX670 Mini приятно радует, что на ней ещё можно поиграть в современные игры. На средних, или на минимальных настройках, но играть можно, даже в Metro Exodus. Но время делает своё дело и актуальной её назвать уже тяжело. Но она старается )))

EVGA GTX760. При том, что 670 и 760 серии близки по характеристикам, оказалось, на GTX760 можно играть в игры пару летней давности, но в современных играх класса «А» ей уже не потягаться, сильно сказывается минимальный FPS в играх.

И в прошлом ТОПовая видеокарта ASUS R9 290 не смотря на свой возраст по-прежнему показывает, что её ещё хватит на год-другой для современных игр.

На самом деле я снова убедился в том, что прогресс последние пять лет возится на одном месте как технически, так и визуально. И если есть и желание, и финансы каждые полгода менять свой компьютер, вы найдёте, что уже можно заменить. Но если вы расчётливый по шагам, или бюджет не слишком большой, менять такого плана компьютер нет особого резона. А дальше – выбор за каждым.

С вами был Вадим, Alteraco