VT4 - это китайский основной боевой танк, который разработан специально для экспорта. Он также известен как МВТ-3000. Его продает компания NORINCO. Этот танк можно рассматривать как упрощенную экспортную версию Type 99G, который используется китайской армией. Развивающиеся страны Азии и Африки весьма заинтересованы в обновлении своего боевого арсенала и охотно закупают эти танки. В 2016 году Таиланд заказал первую партию из 28 танков VT4, а в 2019 году туда же было поставлено уже 50 танков VT4, возможны и дополнительные заказы. Нигерия стала второй страной, получившей эти танки. В 2020 году были осуществлены также первые поставки в Пакистан.

реклама







VT4 аналогичен Type 99G, который в настоящее время находится на вооружении Народно-освободительной армии (НОАК), но имеет более упрощенные характеристики, в частности упрощенный прицел, двигатель и пушку. На данный момент это самый боеспособный китайский танк, предлагаемый на экспорт. Однако он, по оценкам специалистов, не может сравниться с современными западными основными боевыми танками.

VT4 является дальнейшим развитием VT1A, который, в свою очередь, является упрощенной экспортной версией Type 99. Таким образом, VT4 использует проверенную технологию и является экономически эффективным.

реклама







Корпус основного боевого танка VT4 очень похож на корпус советского Т-72. Этот китайский танк берет свое начало от советского Т-72, который существует уже более 50 лет. В 1980-е годы Китай приобрел его у Румынии и фактически клонировал его. С тех пор китайские конструкторы постоянно совершенствовали и доводили до высокого уровня этот танк и его системы. Также VT4 демонстрирует некоторое западное влияние в своем дизайне.

Этот танк имеет низкую посадку, что является одной из ключевых его особенностей. Корпус и башня VT4 имеют сварную стальную конструкцию со слоем композитной брони по лобовой дуге. Также имеются модульные дополнительные блоки динамической защиты. Башня имеет клиновидную броню. При необходимости боковые юбки могут быть оснащены дополнительной динамической защитой.



Дополнительная динамическая броня этого танка отличается от той, что используется на находящимся на вооружении в НОАК Type 99G. Вполне вероятно, что VT4 имеет меньшую защиту, чем Type 99G. Интересно, что танк имеет систему защиты от оружия массового поражения, а также оснащен автоматической системой пожаротушения.

реклама





VT4 вооружен полностью стабилизированной гладкоствольной пушкой калибра 125 мм. Питание орудия осуществляется от автомата заряжания карусельного типа. Наличие автомата заряжания сокращает экипаж до трёх человек и позволяет уменьшить габариты танка. Скорость заряжания до 8 выстрелов в минуту - стреляет снарядами APFSDS, HEAT, HE и HE-FRAG. Он также совместим с противотанковыми управляемыми ракетами артиллерийского пуска, которые запускаются так же, как и обычные боеприпасы. Ракеты имеют максимальную дальность 5 000 м и обычно несут четыре ракеты, и, как считают специалисты, такая возможность противотанковых управляемых ракет не является обычным явлением в западных разработках.

Всего к основному орудию имеется 38 патронов, 22 из которых загружены в автомат заряжания и готовы к использованию. Остальные патроны хранятся внутри корпуса.

Что еще можно сказать про этот танк. Он оснащен спаренным пулеметом и дистанционно управляемым боевым модулем со 12,7-мм пулеметом. Этот дистанционный боевой модуль является огромным преимуществом танка, поскольку командиру больше не приходится быть мишенью противника.

Система управления огнем VT4 имеет режим «охотник-убийца», что позволяет вести точный огонь на ходу. Танк оснащен системой GPS-навигации и управляется экипажем из трех человек, включая командира, наводчика и водителя.

реклама







Топливо

Этот основной боевой танк оснащен китайским дизельным двигателем с турбонаддувом мощностью 1300 л.с. Иногда его называют «Тип 150». Некоторые источники сообщают, что это модифицированная и модернизированная версия британского ТСА Perkins CV12-1200, который используется на британских основных боевых танках Challenger 1 и Challenger 2. Однако этот новый танковый двигатель производится в Китае.



Двигатель

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

На протяжении ряда лет китайские экспортные танки оснащались двигателями, поставляемыми из Украины. Однако со временем Китай перешел к производству танковых двигателей самостоятельно. У VT4 приподнятый моторный отсек. Интересно, что Type 99G НОАК оснащен более мощным двигателем мощностью 1500 л.с. и более маневренен. Зато VT4 оснащен автоматической коробкой передач. Он также способен преодолевать глубокие броды, а для увеличения дальности хода могут быть установлены вспомогательные топливные баки.