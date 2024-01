Бутен оказался фанатом серии Zelda

Prince of Persia: The Lost Crown - это еще свежая игра, которая штурмом взяла сердца геймеров, завоевав огромную популярность среди поклонников легких 2D платформеров с метроидванией. В то же время разработчики из Ubisoft Montpellier набрали воздуха в свои паруса и уже мечтают о сотрудничестве с популярным брендом The Legend of Zelda.

Кристоф Пик и Реми Бутен, ответственные за создание Prince of Persia: The Lost Crown, приняли участие в AMA-сессии ("спроси меня о чем угодно") во время интерактивного чата на форуме r/metroidvania на Reddit. Один из вопросов, который особенно привлек внимание, касался выбора другого бренда, с которым создатели хотели бы поработать. Бутен оказался фанатом серии Zelda и прямо признался, что с удовольствием создал бы какой-нибудь спин-офф этой серии.

Конечно, это не официальное подтверждение, но идея дает повод для размышлений. Тем временем у Кристофа Пика была несколько иная идея. Он мечтает создать кроссовер между Bubble Bobble и Dark Souls, что, конечно, звучит как очевидная шутка. Но так ли это на самом деле?

