Удивительный поворот событий в мире технологий: компания Google переживает резкий рост продаж своих смартфонов, особенно в Японии, и этот скачок не дает покоя ее давнему конкуренту - компании Apple

Показатели продаж телефонов Pixel компании Google в Японии растут в геометрической прогрессии, опережая ожидания рынка и вызывая значительные изменения в японском рынке смартфонов.



Японский триумф Pixel



Согласно последним данным компании Counterpoint Research, опубликованным Bloomberg, во втором квартале 2023 года продажи телефонов Pixel компании Google выросли в шесть раз по сравнению с предыдущим годом. Этот удивительный рост привел к тому, что доля Google на рынке Японии достигла впечатляющих 12%. Однако более поразительным открытием стало снижение доли Apple на рынке iPhone в этой стране: с доминирующих 58% она упала до удивительных 46%. Впервые за последние два года доля Apple на японском рынке опустилась ниже отметки 50%.

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Финансовый успех



Отраслевые эксперты связывают этот заметный сдвиг с выходом бюджетных смартфонов Google серий Pixel 6a и 7a, которые нашли исключительно положительный отклик у японских потребителей. Аншель Саг, главный мобильный аналитик Moor Insights & Strategy, заявил: "Япония - это огромная история успеха для Google и команды Pixel. Судя по всему, большинство из этих устройств относятся к бюджетным сериям Pixel 6a и 7a, что, скорее всего, означает, что Google успешно захватила часть японского рынка смартфонов".



Текущее снижение курса японской валюты привело к удорожанию импортной продукции, в том числе смартфонов. Телефоны Pixel от Google, цена на которые более конкурентоспособна, чем на iPhone от Apple, стали экономически выгодной альтернативой для японских потребителей. Снижение доступности операторских скидок в регионе еще больше повышает привлекательность бюджетных предложений Google.



Позитивные сигналы с рынка США



Успех телефонов Pixel от Google не ограничивается только Японией. Исследовательская компания Canalys недавно сообщила, что в США Google стала единственным крупным производителем смартфонов, добившимся положительного роста поставок по сравнению с предыдущим годом. Хотя Apple и Samsung продолжают лидировать на рынке, успехи Google свидетельствуют о растущей популярности компании среди потребителей в различных регионах.



Дальнейшие перспективы Google



Готовясь к скорому запуску серии Pixel 8, компания Google, судя по всему, имеет все шансы продолжить свою глобальную экспансию на рынке смартфонов. Недавний успех в Японии, достигнутый благодаря доступным, но многофункциональным устройствам, демонстрирует способность Google отвоевать долю рынка у таких гигантов отрасли, как Apple. Благодаря репутации поставщика инновационных технологий и конкурентоспособным ценам телефоны Pixel от Google становятся все более привлекательным выбором для потребителей во всем мире.