Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ubuntu в качестве десктопа

Можно ли использовать Ubuntu в качестве десктопа, или ничего лучше Microsoft Windows для этих целей не существует.
[ ] для раздела Блоги
1
3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Давно хотелось что-нибудь написать про использование Ubuntu в качестве десктопа. Может кому-то представленная информация покажется полезной или заставит задуматься.

реклама


Всю свою сознательную жизнь я использовал на домашнем компьютере Microsoft Windows, начиная с версии Windows 95. Тогда было время великой свободы, любое приложение имело доступ ко всем остальным, но обратной стороной этой свободы была ненадежная работа программ. Потом я увидел Windows NT 4, и до выхода Windows XP у меня всегда были установлены 2 операционные системы, на одной из которых можно было играть, а на другой работать. После Windows XP была Windows 7 и наконец Windows 10. После пары лет использования Windows 10 я понял, что не понимаю как она работает. Не все проблемы удавалось решить с помощью гугла, часто это были многодневные танцы с бубном, которые не всегда заканчивались успехом. Например была проблема с BSOD при запуске программы с сервера, оказалось что это из-за сетевого драйвера Hyper-V.

анонсы и реклама
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
RTX 3070 и 3080 в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

За эти годы у меня сформировалось собственное мнение о том, что такое Windows. Прежде всего это среда для запуска приложений с невероятным уровнем обратной совместимости. У корпорации Microsoft было много моментов, когда они могли избавиться от наследия, но каждый раз находили хитрое решение, как усидеть на всех стульях. Видимо поэтому это одна из самых богатых компаний-производителей ПО.

Linux у меня всегда ассоциировался с бэкэндом, на котором крутятся всякие хостинги, биллинги и прочее специализированное ПО. Никогда даже мысли не возникало подключаться к ним чем-то кроме ssh, а на творения типа KDE и Gnome смотрел с улыбкой. Но при этом я всегда знал, насколько кривая Windows внутри. Это просто велосипед, построенных из запчастей велосипеда, построенного из запчастей велосипеда мчащийся прямо в ад. Но для большинства пользователей это идеальная система, практически без ошибок, что еще раз подтверждает тезис, что не бывает глючных программ, бывают недотестированные.

реклама

В какой-то момент я решил, хочу попробовать Ubuntu в качестве основной домашней машины и понять насколько меня хватит. Хватило надолго, но это не благодаря дружелюбности Ubuntu, скорее из-за моей терпимости и знанию архитектуры Linux, недоступной подавляющему большинству пользователей. Прежде всего пришлось столкнуться со следующими вызовами:

1.Оборудование

У меня достаточно популярный Wi-Fi адаптер ASUS PCE-N53, для которого за все время существования, так и не выпустили нормального драйвера под Linux. То что когда-то работало работало медленно, а со сменой ядра линукса на 4-ю компилироваться перестали вовсе. Помог open-source проект на гитхабе, где какие-то умельцы адаптировали исходники. Не думаю что я какой-то особенный, просто нужно более ответственно относится к выбору оборудования, т.к. поставщик может вообще считать что линукса не существует. Например для полноценного использования МФУ Canon у меня живет виртуальная машина Windows 7 Starter. Из-за двух блютуз адаптеров для подключения беспроводных наушников с поддержкой AptX приходится использовать скрипт. Но с какой-то версии ядра приходится иногда перезапускать сервис блютуз, т.к. после пробуждения наушники не подключаются.

2. Программы

реклама

Вам очень повезло, если ваши рабочие инструменты существуют как для Windows, так и для Linux. Меньше повезло, когда существуют менее эффективные аналоги, а вы не самый требовательный пользователь. Но если вы не готовы идти на компромиссы в части эффективности работы вам крайне не повезло. Я например не нашел для себя более удобного инструмента для 3-way merge чем Araxis Merge, поэтому приходится использовать его через Wine

Сейчас переходить на десктопный Linux в гораздо комфортнее, чем 10 лет назад, т.к. многие приложения и сервисы перешли в онлайн и потенциальный список ПО для замены гораздо меньше, но все равно достойного ПО на порядки меньше чем для Windows. Все это больше похоже на то, что Linux это лишь набор базовых сервисов, а функциональное и эффективное ПО компания должна создать сама. Обычные пользователи при этом должны довольствоваться тем что имеют. В лучше случае это будет Community Edition какого-то коммерческого ПО, а в худшем - лабораторная работа написанная когда-то и кем-то и ставшая за это время стандартом.

3, Игры

С этим все просто - поставьте на другой раздел Windows 10 и запускайте игры там (вспоминаются времена Windows NT и Windows 95)

реклама

4. Поддержка

Будьте готовы остаться наедине со своими проблемами, т.к. подавляющее большинство проблем решаются с помощью чтения логов, а люди которые не привыкли их изучать Linux не используют. Более того, даже матерые админы больших кластеров на Linux предпочитают в качестве десктопа Microsoft Windows, видимо хватает Linux на работе. В гугле чаще всего можно найти способы решения задач с помощью bash, но это больше относится к языкам программирования, нежели к Linux.

5. Взаимодействие с Windows.

Даже когда вы приняли Linux со всеми ее достоинствами и недостатками, иногда приходится взаимодействовать с Windows, например подключаться к рабочему компьютеру. Пока у меня не было HiDPI монитора все было более менее преемлемо, но сейчас когда в Ubuntu используется масштабируемость 175% подключаться к рабочей машине с виндой приходится в разрешении FullHD, т.к. масштабирование как надо не работает. При этом при подключении из Windows все работает как надо и такие моменты конечно серьезно подрывают веру в Linux.

Но не смотря на все эти трудности я уверен в одном - будущего у Windows в нынешнем виде нет, она конечно просуществует еще пару десятков лет, но потом ее в ждет неминуемая смерть. Хотя кто знает, может новое поколение изобретателей велосипедов сделает очередной слой абстракции и базовые сервисы Windows будут работать на ядре Linux. Или будет какая-то интеллектуальная трансляция байт-кода, которая вызовы сервисов Windows будут заменять на вызовы сервисов Linux, меня уже ничего не удивит.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

windows linux десктоп
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
3
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
6
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
13
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
49
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
10
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
50

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 49
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8, Redmi Note 10 Pro и ещё 26 смартфонов получили прошивку MIUI 12.5 Stable
+
Майнеры уже испытали GeForce RTX 3080 Ti в добыче Ethereum
67
В сети появился полностью рабочий сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2: история вернётся к Стрелку
19
Начинаем майнить Chia Coin с максимальной эффективностью – оптимальная сборка ПК от Tomshardware
39
Xiaomi Redmi Note 10 сильно подешевел – Snapdragon 678, экран AMOLED и 5 000 мА*ч со скидкой 20%
+
Redmi Note 9 Pro, Mi 10, Mi 9T и другие 36 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию Android 11
2
Майнеры Chia Coin будут получать SSD напрямую от производителей, а память 3D NAND станет дороже
12
GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3060 LHR протестированы в майнинге Ethereum
38
В сеть раньше времени попал трейлер Battlefield VI
6
McDonald's в США раздаёт бесплатный iPhone всем сотрудникам, проработавшим в ресторане 6 месяцев
9
Майнеры в Монтане пытаются продвинуть проект солнечной электростанции площадью 650 гектар
23
Выбираем недорогую игровую видеокарту – Radeon 580 vs GeForce 1060 из шахты и магазина от Benchmark
13
Пользователь потерял 10 000 Bitcoin, поскольку родители выбросили ноутбук с ключами от кошелька
14
Процессоры AMD Ryzen 6000 получат интегрированную графику, поддержку DDR5-5200 и рост IPC на 25%
52
В Google Pixel 6 будет использоваться тот же графический процессор ARM, что и в Galaxy S21
+
Дубай запустил криптовалюту DubaiCoin
5
Новым таинственным подарком в Epic Games Store стала увлекательная Among Us
3
Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, с каким персонажем игроки чаще всего заводят романтические отношения
18
Состоялась премьера геймплея многообещающей Horizon Forbidden West
47
В Steam стартовала распродажа игр с открытым миром со скидками до 80 %
8

Популярные статьи

10 дешёвых насадок на дрель-шуруповёрт с AliExpress, которые расширят функционал инструмента
8
Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870
61
Крах майнинга в 2022 году - стоит ли ожидать снижение цен на новые и б/у видеокарты
27
Процессор за 10$ с AliExpress: четырехъядерный AMD Phenom II X4 830 2,8 ГГц - реальная мощь или нет
41
Windows 10 Pro за 9 долларов на летней распродаже
Разборка MSI GeForce GTX 1070 AERO 8GB OC и небольшой тест термопасты GD100
73
Самые практичные модели кнопочных телефонов на каждый день
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
3
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
6
Ubuntu в качестве десктопа
1

Сейчас обсуждают

ахахах
07:49
вся инфраструктура Украины разрушена уже пендосами,там всё страна начала потихоньку вымирать и лет через 50 её вобще такими темпами небудет
Премьера геймплея и точная дата выхода Far Cry 6 — самой амбициозной игры во всей серии
skydan
07:48
Пусть переносят на уе5, тогда куплю
Премьера геймплея и точная дата выхода Far Cry 6 — самой амбициозной игры во всей серии
Tess Oushen
07:48
Про какую войну вы всё время пишите? Интел разрабатывала совместно с амд новое видео ядро, для своих процессоров. Амд резко шагнуло вперёд за последние два года... совпадение? Не думаю... Единственная...
Рано или поздно Intel и AMD вернутся к ценовым войнам
Всё понятно...
07:45
Премьера геймплея и точная дата выхода Far Cry 6 — самой амбициозной игры во всей серии
Aleksei Kos
07:42
Новость прям бомба! 😂😂😂 А ничего что для Redmi Note 8 pro неделю назад по воздуху прилетела 12. 0.8... Дебилы бл. дь(Лавров)
Xiaomi выпустила финальную стабильную прошивку MIUI 12 на 111 актуальных смартфонов
дунаев дмитрий
07:40
палец могу долго держать на памяти значит меньше 70!
Крах майнинга в 2022 году - стоит ли ожидать снижение цен на новые и б/у видеокарты
wwr222
07:38
Пока аналога не появится,никакой смерти Винды не предвидится.Да и хотел бы глянуть на того,кто сможет навязать конкуренцию Майкрософту...
Ubuntu в качестве десктопа
Александр Богданов
07:37
Сенсация в степени разочарования
S.T.A.L.K.E.R. запустили на российском процессоре "Эльбрус‑8С"
wwr222
07:32
Подобные аферы всегда резко падают.Просто еще не наигрались или ситуация не вышла из под контроля.В любом случае основная цель майнинга: перевод "священной крипты" в "поганые" $$$.А говорить майнеры м...
Крах майнинга в 2022 году - стоит ли ожидать снижение цен на новые и б/у видеокарты
ShadowTM
07:32
Ты слеп? Из первого же десятка тестов за Intel ТОЛЬКО Geek Single Core. В остальных AMD просто уничтожает устаревший ещё на момент выхода хлам от Intel. Да и дальше за Intel только всякие SSE/X87 тест...
Intel Core i9-11900KF на частоте 7125 МГц улучшил мировой рекорд SuperPI 32M
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем