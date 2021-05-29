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Давно хотелось что-нибудь написать про использование Ubuntu в качестве десктопа. Может кому-то представленная информация покажется полезной или заставит задуматься.

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Всю свою сознательную жизнь я использовал на домашнем компьютере Microsoft Windows, начиная с версии Windows 95. Тогда было время великой свободы, любое приложение имело доступ ко всем остальным, но обратной стороной этой свободы была ненадежная работа программ. Потом я увидел Windows NT 4, и до выхода Windows XP у меня всегда были установлены 2 операционные системы, на одной из которых можно было играть, а на другой работать. После Windows XP была Windows 7 и наконец Windows 10. После пары лет использования Windows 10 я понял, что не понимаю как она работает. Не все проблемы удавалось решить с помощью гугла, часто это были многодневные танцы с бубном, которые не всегда заканчивались успехом. Например была проблема с BSOD при запуске программы с сервера, оказалось что это из-за сетевого драйвера Hyper-V.

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За эти годы у меня сформировалось собственное мнение о том, что такое Windows. Прежде всего это среда для запуска приложений с невероятным уровнем обратной совместимости. У корпорации Microsoft было много моментов, когда они могли избавиться от наследия, но каждый раз находили хитрое решение, как усидеть на всех стульях. Видимо поэтому это одна из самых богатых компаний-производителей ПО.

Linux у меня всегда ассоциировался с бэкэндом, на котором крутятся всякие хостинги, биллинги и прочее специализированное ПО. Никогда даже мысли не возникало подключаться к ним чем-то кроме ssh, а на творения типа KDE и Gnome смотрел с улыбкой. Но при этом я всегда знал, насколько кривая Windows внутри. Это просто велосипед, построенных из запчастей велосипеда, построенного из запчастей велосипеда мчащийся прямо в ад. Но для большинства пользователей это идеальная система, практически без ошибок, что еще раз подтверждает тезис, что не бывает глючных программ, бывают недотестированные.

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В какой-то момент я решил, хочу попробовать Ubuntu в качестве основной домашней машины и понять насколько меня хватит. Хватило надолго, но это не благодаря дружелюбности Ubuntu, скорее из-за моей терпимости и знанию архитектуры Linux, недоступной подавляющему большинству пользователей. Прежде всего пришлось столкнуться со следующими вызовами:

1.Оборудование

У меня достаточно популярный Wi-Fi адаптер ASUS PCE-N53, для которого за все время существования, так и не выпустили нормального драйвера под Linux. То что когда-то работало работало медленно, а со сменой ядра линукса на 4-ю компилироваться перестали вовсе. Помог open-source проект на гитхабе, где какие-то умельцы адаптировали исходники. Не думаю что я какой-то особенный, просто нужно более ответственно относится к выбору оборудования, т.к. поставщик может вообще считать что линукса не существует. Например для полноценного использования МФУ Canon у меня живет виртуальная машина Windows 7 Starter. Из-за двух блютуз адаптеров для подключения беспроводных наушников с поддержкой AptX приходится использовать скрипт. Но с какой-то версии ядра приходится иногда перезапускать сервис блютуз, т.к. после пробуждения наушники не подключаются.

2. Программы

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Вам очень повезло, если ваши рабочие инструменты существуют как для Windows, так и для Linux. Меньше повезло, когда существуют менее эффективные аналоги, а вы не самый требовательный пользователь. Но если вы не готовы идти на компромиссы в части эффективности работы вам крайне не повезло. Я например не нашел для себя более удобного инструмента для 3-way merge чем Araxis Merge, поэтому приходится использовать его через Wine

Сейчас переходить на десктопный Linux в гораздо комфортнее, чем 10 лет назад, т.к. многие приложения и сервисы перешли в онлайн и потенциальный список ПО для замены гораздо меньше, но все равно достойного ПО на порядки меньше чем для Windows. Все это больше похоже на то, что Linux это лишь набор базовых сервисов, а функциональное и эффективное ПО компания должна создать сама. Обычные пользователи при этом должны довольствоваться тем что имеют. В лучше случае это будет Community Edition какого-то коммерческого ПО, а в худшем - лабораторная работа написанная когда-то и кем-то и ставшая за это время стандартом.

3, Игры

С этим все просто - поставьте на другой раздел Windows 10 и запускайте игры там (вспоминаются времена Windows NT и Windows 95)

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4. Поддержка

Будьте готовы остаться наедине со своими проблемами, т.к. подавляющее большинство проблем решаются с помощью чтения логов, а люди которые не привыкли их изучать Linux не используют. Более того, даже матерые админы больших кластеров на Linux предпочитают в качестве десктопа Microsoft Windows, видимо хватает Linux на работе. В гугле чаще всего можно найти способы решения задач с помощью bash, но это больше относится к языкам программирования, нежели к Linux.

5. Взаимодействие с Windows.

Даже когда вы приняли Linux со всеми ее достоинствами и недостатками, иногда приходится взаимодействовать с Windows, например подключаться к рабочему компьютеру. Пока у меня не было HiDPI монитора все было более менее преемлемо, но сейчас когда в Ubuntu используется масштабируемость 175% подключаться к рабочей машине с виндой приходится в разрешении FullHD, т.к. масштабирование как надо не работает. При этом при подключении из Windows все работает как надо и такие моменты конечно серьезно подрывают веру в Linux.

Но не смотря на все эти трудности я уверен в одном - будущего у Windows в нынешнем виде нет, она конечно просуществует еще пару десятков лет, но потом ее в ждет неминуемая смерть. Хотя кто знает, может новое поколение изобретателей велосипедов сделает очередной слой абстракции и базовые сервисы Windows будут работать на ядре Linux. Или будет какая-то интеллектуальная трансляция байт-кода, которая вызовы сервисов Windows будут заменять на вызовы сервисов Linux, меня уже ничего не удивит.