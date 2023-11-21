В последнее время техника подорожала, причем если брать импортную, тогда существенно подорожала. И вот в связи с этой проблемой, эксперт финансовых рынков и рынка драгоценных металлов, вице-президент компании «Золотая Плата» Алексей Вязовский сказал, что уже совсем скоро цены пойдут вниз, особенно на импортную технику. Случится это зимой.

Но причина этому, укрепление рубля. Когда рубль наконец укрепится по отношению к евро и долларам, то начнется существенное снижение цен. Ещё финансист сказал, что за последний месяц рубль и так уже вырос аж на 11 процентов, по отношению к европейской и американской валюте.

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Кстати ранее это уже случалось, в прошлом 2022 году. Тогда летом аналогично укрепился рубль, и цены на импортную технику снизились. Кроме этого, банк "Русский стандарт" провел исследование, в ходе которого удалось выяснить, что китайский товар пользуется очень большим спросом среди россиян. Доля покупок бытовой техники а также и электроники брендов Поднебесной, с начала января и по сентябрь 2023 года смогла подняться примерно до 40 процентов.