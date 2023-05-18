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При выборе блока питания (БП) для персонального компьютера (ПК) пользователи порой не осознают всей ответственности этого выбора, и приобретают его, так сказать на сдачу. А другие осознанно экономят на его покупке, выбирая дешевые, бюджетные модели, считая, что БП не имеет определяющего значения надежности всего ПК в целом, и стабильности его работы. Давайте разберемся, чем чреват такой выбор пользователей. Для начала нужно понять, что дорогие БП отличаются от бюджетных, не только качеством используемых в них радиоэлементов, но и применяемой схемотехникой. То есть схемными решениями, которые определяют, как именно и по каким принципам должно преобразовываться переменное сетевое напряжение в постоянные низковольтные выходные напряжения. Как будет происходить их стабилизация и сглаживание, как будут работать системы защиты от перегрузки по току, от короткого замыкания, от перегрева, от превышения и понижения напряжения, и т.д.

В статье рассмотрим, в чем именно заключается принципиальная разница в стабилизации выходных напряжений в бюджетных и дорогих БП, а также, какая именно таится опасность для вашего ПК. Из вышесказанного вы уже поняли, что разница заключается в различной схемотехнической реализации, и об этом поподробнее.

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Мы помним, что стабилизация – это способность БП сохранять уровень выходного напряжения неизменным при воздействии различных дестабилизирующих факторов, таких как изменение тока потребления, изменение температуры, изменение напряжения питающей сети, изменение номинальных параметров радиокомпонентов при их старении. То есть без стабилизации не обойтись.

Бюджетные БП как правило имеют групповую стабилизацию напряжений, то есть стабилизатор является общим для линий 5 и 12 В, поэтому эти напряжения оказываются связаны между собой.

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Данный метод стабилизации опасен тем, что при увеличении тока потребления по одной линии, например 5 В, напряжение на ней начнет проседать, и БП для компенсации этого проседания начинает увеличивать напряжение сразу на обеих линиях.

В результате на линии 12 В произойдет превышение напряжения сверх номинального значения. И чем больше будет потребляемый ток по линии 5 В, и сильнее просядет напряжение на ней, тем больше будет прирост напряжения на линии 12В (до 13, а то и до 14 В). Получив от БП такой щедрый заряд бодрости, любые комплектующие, использующие напряжение 12 В могут отойти в мир иной. Аналогичные процессы будут происходить и при перегрузке линии 12 В, в этом случае превышение напряжения произойдет на линии 5 В. Линия 3,3 В имеет индивидуальную стабилизацию, и она нас не интересует.

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Кроме того в бюджетниках реализованы не все необходимые защиты, или они есть, но работают неполноценно. Проблемой в бюджетниках от объединения линий 5 и 12 В является общая для них, «мощностная» зашита по перегрузке. Поэтому защита срабатывает не по заданным значениям максимального тока отдельно по линиям 5 и 12 В, как это выполнено в дорогих БП с раздельной стабилизацией, а по превышению общей мощности БП. Что для линии 5 В. бюджетника выльется в очень большой ток срабатывания защиты, при котором уже могут выгорать неисправные радиокомпоненты комплектующих, а БП будет считать это просто возросшей нагрузкой по этой линии. В этом случае возможно и возгорание системного блока, что, в общем, то экзотикой и не является.

В дорогих БП применяется раздельная стабилизация, при которой каждая из линий 12В, 5В и 3,3В имеет собственный независимый, стабилизированный преобразователь, причем напряжение 5 и 3,3 В. преобразуется из 12 В.

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Благодаря раздельной стабилизации практически отсутствует влияние от изменений нагрузки по какой-либо линии на напряжение других линий. Качество стабилизации напряжений выше. Опасных паразитных скачков напряжений на линиях не будет.

Кроме защиты от превышения общей мощности используется и полноценная защита перегрузки по току, причем по каждой линии устанавливается свое, индивидуальное значение срабатывания защиты, что очень хорошо сказывается на безопасности.

Теперь разместим эти нагрузочные характеристики рядом и сравним их.

Ну а проверить самому, какой метод стабилизации реализован в вашем БП не разбирая его и не подключая к нему никаких измерительных приборов достаточно просто. Нужно лишь посмотреть на характеристики БП, которые нанесены на его наклейке. Если на наклейке по линии 12В будет указана мощность равная или немного меньшая полной мощности БП, то значит, в нем реализована раздельная стабилизация.

Почему такой вывод. Да потому что БП с раздельной стабилизацией формирует напряжения последовательно, сначала 12В из сетевых 220В, а уже из сформированных 12В, напряжения 5В и 3,3В. То есть вся суммарная мощность линий 5В, 3,3В и 12В прокачивается через источник 12В, и через него должна прокачиваться вся заявленная мощность БП. Причем всю эту мощность БП можно снять с линии 12В, если другие линии не нагружать.

Если же мощность по линии 12В будет меньше общей мощности БП на 20% и более, то в нем будет реализована групповая стабилизация. В таком БП напряжения 12В и 3,3В формируются по параллельным линиям из сетевых 220В. И общая мощность всего БП будет примерно равна сумме мощностей этих двух линий.

И кроме всего прочего назову в качестве недостатка БП с групповой стабилизацией, что его линия 12В не способна отдать всю мощность БП в нагрузку, как это может делать БП с раздельной стабилизацией. А в современных ПК процент потребления мощности по линии 12В по отношению к другим линиям становится все все бОльшим. Еще и поэтому БП с раздельной стабилизацией выигрывают конкуренцию.

Надеюсь, моя статья была для вас полезной.

Пишите в комментариях, какой в вашем ПК блок питания, с раздельной стабилизацией или групповой.