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Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия

При использовании в компьютерах систем водяного охлаждения существуют риски выхода из строя комплектующих по вине этих систем охлаждения. И владельцам подобных систем необходимо знать об этом, чтобы свести эти риски к минимуму
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   Многие продвинутые пользователи, которые занимаются разгоном своих компьютеров, используют в них системы водяного охлаждения (далее СВО) или же просто приобретают компьютер с уже установленной СВО. 

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   И беззаботно их эксплуатируют, не задумываясь, что порой подобные системы в зависимости от их качества изготовления, времени эксплуатации могут стать бомбой замедленного действия и вывести из строя дорогостоящие комплектующие. И к сожалению рано или поздно оверклокерам использующих на своих компьютерах СВО придется столкнуться с проблемой протечки охлаждающей жидкости. Со многими моделями СВО это произойдет "поздно", а с некоторыми моделями, такими, как DeepCool это может произойти достаточно "рано" и как всегда неожиданно. В качестве охлаждающей жидкости в подавляющем большинстве СВО используется вода с различными присадками или различные антифризы, и то и другое проводит электрический ток, а антифриз еще и является довольно сильной химически агрессивной жидкостью.

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   Очень кратко об устройстве СВО. Приведу лишь схему устройства, описание работы приводить не буду, так как оно есть на всех ресурсах и темой данной статьи не является.

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    И поэтому любая протечка выведет из строя все комплектующие, которые находятся ниже по течению. И в первую очередь этот адский, убивающий электронику поток героически примет видеокарта. И мне страшно представить, сколько будет стоить она в нынешнее время майнеробезумства  в компьютере у человека, пользующегося эдакой гламурной системой охлаждения, которая как бы намекает на то, что все комплектующие в этой сборке обязаны быть высокопроизводительными и соответствующей этому стоимости. Пострадать может и материнская плата в зависимости от места утечки, и блок питания, если видеокарта героически не сдержит собой натиск этого уничтожающего безумия. 

   Очень часто утечка охлаждающей жидкости происходит из-под прокладки между основанием и подошвой ватерблока. Ватерблок это теплообменник при помощи которого тепло от нагревающегося элемента (центрального процессора, видеочипа или другого элемента) передается жидкому теплоносителю. Происходит подобное по причине выхода из строя уплотнительной прокладки ватерблока.

   Давайте на примере ватерблока разберемся, как это происходит. Кратко рассмотрим устройство ватерблока и физику этого разрушительного процесса.

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Ватерблок (водоблок) состоит из следующих основных элементов:

1. Подошва водоблока – металлическое основание, непосредственно контактирующее               с теплораспределителем процессора.

2. Основание водоблока – основная часть, крепящаяся к материнской плате и к которой крепится подошва и фитинги со шлангами.

3. Уплотнительная прокладка.

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   В процессе эксплуатации СВО вследствие изменения температур ватерблока происходит изменение геометрических размеров подошвы и основания ватерблока (коэффициент теплового расширения материалов). Что и приводит при каждом нагревании и остывании ватерблока к изменению размера уплотнительного зазора между его составными частями, где и размещена уплотнительная резиновая прокладка для герметизации охлаждающего контура от окружающей среды. В процессе эксплуатации она постоянно подвергается деформации. При этом она должна компенсировать (поглощать) приложенные к ней деформации этим зазором, сохраняя полную герметизацию охлаждающего контура.

И другие составные части СВО имеют такие же уплотнительные прокладки с такими же проблемами. 

   И ничто не вечно под луной. И через некоторое время из-за постоянных деформаций прокладки под воздействием высоких температур, да ещё если и произведена она была нашими друзьями из поднебесной из неизвестного науке материала, например "китайрезинадлярусских"
произойдет утрата ее эластичности (упругости) и более она не сможет компенсировать прилагающиеся к ней деформации, сохраняя при этом полную герметизацию охлаждающего контура.

   И что тогда произойдет?
   Правильно, тогда страшный сон "водянщика" произойдет наяву. Кроме всего прочего часто возникает необходимость разборки СВО например с целью чистки, промывки забитых шламом полостей, водоводов, помпы. После подобной разборки, сборки СВО полностью или ее отдельных составных частей, вероятность протечек увеличится. В идеале после вышеуказанных процедур все прокладки, которые при разборке так сказать были вскрыты необходимо заменить на новые. Например, все грамотные автослесари и автолюбители занимающиеся ремонтом автомобилей самостоятельно знают, что в процессе ремонта старые уплотнительные прокладки, даже если они в хорошем состоянии повторно при сборке не используются, а устанавливаются новые. Как вы думаете почему?  Потому что после повторного применения использованной прокладки, которая уже деформирована надёжность герметизации этих соединений будет значительно хуже, и вероятность протечек увеличится. И по этой же причине при проведении ремонта СВО необходима замена использованных прокладок на новые. Но новые попробуй ещё и найди. Поэтому частенько сборка СВО после ремонта производится со старыми, использованными, деформированными прокладками. И судный день водянщика станет еще ближе.

   А какие же сейчас видеокарты дорогие!
   Есть и другие слабые места СВО в плане протечек, например это шланги и их надежность крепления к фитингам, которые очень часто протекают. Но здесь можно хотя бы путем осмотра и своими ручками проверить надежность соединения этих элементов и предупредить большую беду.

   И да, конечно же я знаю, что СВО обладают самой большой эффективностью охлаждения в сравнении с «воздушными» кулерами. Да, и шумность гораздо меньше, и отводимое тепло выводится за пределы корпуса компьютера, облегчая тем самым температурный режим остальным комплектующим. Но я еще знаю, что они довольно часто, особенно бюджетные модели протекают. И это очень серьезный недостаток.
   Нет, я не призываю к полному отказу от использования СВО, понятно что при экстремальном разгоне без СВО не обойтись, но в таком случае при ее выборе также нельзя экономить, как и нельзя экономить при покупке блока питания. Так как при выходе из строя, как одного, так и другого, они могут унести за собой и другие дорогостоящие комплектующие. А для тех кто не занимается разгоном, я бы всё-таки рекомендовал обратить внимание в сторону хороших «воздушных» кулеров, которые не очень то и много будут проигрывать в эффективности охлаждения системам водяного охлаждения. И никогда не зальют комплектующие вашего компьютера токопроводящей и химически агрессивной жидкостью. 

   Надеюсь, моя статья будет для вас полезна. Кто не знал, будет знать, а кто знал - тому напомнил.


 

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охлаждение процессора водоблок сжо сво водоблоки система водяного охлаждения
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