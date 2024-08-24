В наш век без осветительных приборов жизнь людей просто немыслима, ими пользуются ежедневно, постоянно и везде. Осветительные приборы являются лидерами по длительности их ежедневного использования в сравнении с другими электронными приборами и устройствами. Даже такие, фанатично используемые устройства, как смартфоны и компьютеры уступают им в этом.

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Немного истории

История бытовых осветительных приборов в нашей стране началась с 1922 года, когда дома людей начали массово подключать к электросетям и монтировать в них электропроводку и лампы накаливания. Конструкция первых ламп тех времен практически не изменилась и до сегодняшнего дня. Да, они производятся и в наше время, но уже в малых количествах.

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Конструктивно лампа состоит из стеклянной прозрачной колбы в которую помещена нить накала из тугоплавкого металла, вольфрама. Выбор этого металла, это результат тернистого пути проб и ошибок конструкторов первых ламп в поиске оптимального и долговечного материала для нити накала. Колба заполняется инертным газом для исключения её окисления при высоких температурах и как следствия, её быстрого перегорания. В первых лампах из колб просто выкачивали воздух создавая вакуум, но это приводило к быстрому испарению нити накала, её истончению и преждевременному перегоранию. Сама колба, узкой её частью наглухо вставляется в цоколь, имеющий контакты для подключения лампы к электричеству.

Лампа накаливания является лидером среди всех типов ламп по длительности жизненного цикла. В быту они массово использовались вплоть до 2005 года. Итого жизненный цикл их глобально-массового использования составил 83 года.

Но технический прогресс не стоит на месте и на смену лампам накаливания после 2005 года пришли энергосберегающие лампы. После 2010 года их постепенно начали вытеснять светодиодные лампы, которые к 2016 году практически полностью захватили нишу осветительных приборов и вытеснили другие виды ламп.

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Итого энергосберегайки протянули всего около 10 лет, а светодиодные достигнув такого же срока жизни еще пока не собираются уходить со сцены.

Что меня заставило вернуться в прошлое и перейти на лампы накаливания

Зачем, я это все пишу. Дело в том, что после того как я, повинуясь техническому прогрессу и наивно веря во все хорошее перестал пользоваться лампами накаливания и перешел на энергосберегайки, у меня стали очень быстро уставать глаза и часто болеть. С переходом на светодиодные лампы эта проблема осталась. И только после того как я плюнул на эти современные «осветительные» технологии, выкинул все высокотехнологичные лампы и вкрутил вместо них лампы накаливания, глаза перестали уставать и болеть.

Это меня окончательно убедило в том, что энергосберегающие и светодиодные лампы крайне негативно влияют на органы зрения. А ведь они по всем техническим характеристикам кратно превосходят лампы накаливания.

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Думаю, что многие читатели разделяют мою точку зрения и с такой проблемой, как у меня, сталкивались. Теперь давайте разберемся, как и почему эти прорывные технологии осветительных приборов так негативно влияют на зрение. Сначала кратко разберем специфику работы энергосберегающих ламп, и сразу станет понятно, что о них не договаривал или скрывал производитель. А после этого точно так сделаем и со светодиодными лампами. Физические процессы, обуславливающие их вредоносность очень схожи, хотя сама элементная база их светоизлучающих элементов совершенно разная. Но не будем забегать вперед.

Энергосберегающие лампы

По сути это те же люминесцентные лампы времен СССР, которые использовались преимущественно на предприятиях и в различных учреждениях.

Люминесцентные лампы времен СССРТолько в те времена они имели большие размеры и через примитивные пускорегулирующие аппараты запитывались непосредственно сетевым напряжением с частотой тока 50 Гц. Из-за чего мерцали с удвоенной частотой сети 100 Гц, что приводило к быстрому утомлению зрения. А на предприятиях неоднократно приводило к несчастным случаям из-за стробоскопического эффекта, когда вращающиеся части с частотой кратной 100 об/мин, например, станков казались при освещении люминесцентных ламп неподвижными. И рабочие к ним прикасались и получали увечья.

Энергосберегающие же лампы стали иметь более компактные размеры, их стеклянные колбы свернуты в спираль или многократно изогнуты.

Устройство энергосберегающей лампы

Но самым главным отличием является наличие электронного пускорегулирующего аппарата. Он преобразует сетевое переменное напряжение с частотой 50 Гц в напряжение с частотой 30-60 кГц, которое и подается на электроды колбы лампы. В результате чего мерцание света с такой высокой частотой гораздо легче воспринимается органами зрения.

Ну откуда тогда их негативное влияние. Все дело в спектре излучения, то есть составляющие каких длин волн и какой интенсивности формируют результирующий свет лампы. Помните опыт из школьного курса физики, где с помощью прозрачной призмы белый свет раскладывался на спектр, то есть на составляющие исходного света. От красного (наибольшая длинна волны), до фиолетового (наименьшая длинна волны).

А как известно, из видимого диапазона именно сине-фиолетовый свет при длительном воздействии на органы зрения приводит к возникновению фотохимического поражения сетчатки глаза и поражению зрения.

А еще более коротковолновое излучение, ультрафиолетовое, находящееся вне видимого диапазона оказывает поражения глаз куда более серьезные.

Теперь разберем, чем и как спектр лампы накаливания отличается от спектра люминесцентных энергосберегаек.

Спектр лампы накаливания имеет равномерную интенсивность излучения. Причем в области синего и фиолетового света она минимальна. А по мере увеличения длинны волны интенсивность излучения возрастает. То есть вред зрению синий свет этой лампы причинять не будет ввиду отсутствия такового.

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Спектр люминесцентной лампы сильно неравномерный. Нетрудно заметить в нем три ярко выраженных максимума, один из которых приходится на опасный для зрения сине-фиолетовый диапазон (430 нм) и имеет высокую интенсивность. Кроме того, такой неравномерный спектр будет приводить к неправильному восприятию цвета органами зрения.

Но это только пол беды. Настоящая опасность этих ламп состоит в том, что они являются источником еще и ультрафиолетового излучения. Но по какой-то причине его предпочитают не показывать в спектре излучения. Может потому, что он не входит в видимый диапазон и не участвует в формировании результирующего света. А может потому что хотят банально скрыть от потребителей эту опасную составляющую спектра.

Так откуда же берется этот ультрафиолет. Давайте кратко вспомним устройство и принцип работы люминесцентной лампы.

Она состоит из колбы, в противоположных концах которой впаяны электроды с нитями накала. Сама колба заполнена инертным газом с добавкой незначительного количества ртути, а на её внутренние стенки нанесен люминофор.

Во время работы лампы через колбу протекает ток. Электроны воздействуя на атомы парообразной ртути вынуждают их излучать ультрафиолет. Оный попадая на люминофор вызывает его свечение уже в видимом диапазоне. Так рождается свет люминесцентной лампы, спектр которой приведен выше.

Но если вы думаете, что весь ультрафиолет рожденный в недрах люминесцентной лампы в ней и остается, а стекло колбы полностью предотвращает его выход наружу, то вы ошибаетесь. Например, через оконное стекло, так называемый ближний ультрафиолет (350-380 нм) проходит ну очень даже хорошо. Многие замечали, как напротив окон с солнечной стороны замечательно выгорает мебель, обои и шторы. Это действие ультрафиолета. А убеждение людей, что оконное стекло его не пропускает, заблуждение.

Вот и выяснили, что стеклянные стенки колб энергосберегающих ламп все же пропускают немалую часть ультрафиолета. А теперь, чтобы все было справедливо отобразим это неучтенное ультрафиолетовое излучение в спектре лампы.

Спектр энергосберегающей (люминесцентной) лампы с учетом ультрафиолетового излучения

Ну а если еще вспомнить, что в колбах этих ламп находится ртуть, которая при разгерметизации колбы может оказаться в жилом помещении, то можно еще писать и писать про их «полезность». Но на этом уже остановимся, поскольку эти лампы уже практически не используются.

Светодиодные лампы

Теперь рассмотрим принцип работы и спектр светодиодных ламп, которые пришли на смену энергосберегающим и повсеместно используются по сей день. И нет ли в их спектре чего-нибудь эдакого неучтенного и вредного, как в предыдущем случае.

Устройство светодиодной лампыКонструктивно лампа состоит из пластикового корпуса с цоколем, внутри которого находится драйвер, а в широкой его части плата со светодиодами и радиатор. Светодиоды закрывает сферический рассеиватель.

Основным отличием светодиодной лампы от энергосберегающей является элементная база светоизлучающих элементов. В энергосберегайках – это газоразрядные источники света, а в светодиодных – светодиоды.

Теперь сравним, так скажем, официальные спектры лампы накаливания, энергосберегающей и светодиодной.

В спектре светодиодной лампы нетрудно заметить ярко выраженный максимум излучения в синем диапазоне. Причем значительная его часть находится в области так называемого вредного синего света (от 380 до 450 нм). Ширина этого максимума больше чем в энергосберегайках, то есть и энергия излучения в синем диапазоне выше. Отсюда вывод, что и вредное воздействие сильнее. Да, есть светодиодные лампы разных температурных цветов, у ламп с теплым светом синий максимум невелик, но все же значительно выше, чем у ламп накаливания. Но в быту чаще всего используют лампы с нейтральным белым светом, спектр которого мы и рассматривали. А в лампах с холодным светом синий максимум просто громадный. Никогда не используйте дома лампы с холодным светом.

Ну а как обстоят дела с ультрафиолетовым излучением. Для этого нужно вспомнить принцип работы и устройство светодиода. Конструктивно он состоит из двух основных элементов, кристалла и люминофора.

Устройство светодиодаПодробно рассматривать как электроны перемещаются по энергетическим уровням мы не будем, это не цель данной статьи. А кратко будет так: при протекании тока через кристалл светодиода электроны в нем начинают перемещаться по энергетическим уровням. Это приводит к излучению кристаллом ультрафиолета. Да, да ультрафиолета или близкого к нему синего света, который попадая на люминофор вызывает его свечение уже в условно белом свете. Которым мы все так удачно пользуемся.

А вы уверены, что светодиоды дешевых ламп, в которых необходимый световой поток достигается запредельным током низкокачественных светодиодов не излучает еще и ультрафиолет. Как бесплатный бонус к белому свету. А ведь мы именно такие лампы и покупаем, зачастую проходя мимо них в продуктовых магазинах.

Так вот, люминофор низкокачественных светодиодов, да еще и в запредельном режиме их работы замечательно будет пропускать некоторую часть ультрафиолета. А кроме того еще и значительно снижать ресурс лампы. Теперь для правильности и наглядности отобразим этот побочный неучтенный ультрафиолет в спектре излучения.

Спектр светодиодной лампы с учетом ультрафиолетового излученияА по мере исчерпания ресурса лампы, люминофор теряет свои свойства, разрушается и становится все более и более прозрачным для ультрафиолета.

Выводы

Исходя из всего вышесказанного можно сделать логичный вывод, что у ламп накаливания самый качественный и безопасный для зрения свет. Но при этом они по всем остальным характеристикам кратно уступают светодиодным лампам. И несмотря на все эти недостатки ламп накаливания, их крайне низкий КПД, низкий ресурс и тому подобные, я все же решил пользоваться только ими.

Ну а если вы решили все же пользоваться светодиодными лампами, то не покупайте самые дешевые и низкокачественные лампы, не экономьте на них. Лечение зрения обойдется гораздо дороже.

Ну а некоторые характеристики хваленых светодиодных ламп необоснованно завышены производителем и не стоит им полностью доверять. Например, заявленный ресурс в 35000 часов, то есть 4 года непрерывной работы это мягко говоря неправда.

Я такой лампы в нашем бренном физическом мире еще не встречал, да и вы думаю тоже. В лучшем случае они дай бог чтобы проработали пару лет в режиме нескольких часов в сутки.

Надеюсь, статья оказалась полезной. Берегите свое зрение. Пишите в комментариях, перейдете ли вы после прочтения этой статьи на лампы накаливания или нет.