Длительное время архитектуры процессоров ARM и х86 развивались параллельными путями, которые практически не пересекались друг с другом. Процессорам ARM история отвела нишу мобильных устройств, а процессоры х86 заняли нишу компьютеров во всем их многообразии видов и назначений.

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Но компания Intel, которая является крупнейшим производителем процессоров х86, все же иногда предпринимала попытки нарушить это устоявшееся равновесие и отхватить от пирога мобильных устройств какой-либо значимый кусок. Как, например, в 2012 она выпустила свой х86 процессор Intel Atom Z2580, который применялся во флагманском смартфоне Lenovo K900.

Конечно же, были и другие мобильные устройства с процессорами х86 от Intel, но все их перечислять не буду.

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Но такая разведка боем успеха не возымела, оборону производители процессоров ARM держали крепко. И вскоре подобные гаджеты с процессорами х86 растворились в закоулках истории.

И вот настало то время, когда все диаметрально изменилось, и теперь процессоры ARM вытесняют из насиженных и теплых мест процессоры х86.

Чтобы лучше понять, почему это происходит, вспомним, чем отличаются процессоры х86 от ARM.

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Принципиальные отличия процессоров х86 от процессоров ARM

Центральный процессор любой архитектуры может работать, только используя наборы команд (инструкции). Они конкретно и точно объясняют процессору, какие фактические действия он должен выполнять, и в какой последовательности.

Например, в некотором процессоре реализована инструкция «вынеси мусор». В ней прописана последовательность простых (коротких) действий, необходимых для успешного выполнения этой задачи, которая выглядела бы так:

- Процессор, посмотри на мусор.

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- Подойди к мусору.

- Возьми мусор.

- Подойди к двери.

- Открой дверь.

- Выйди через дверь.

- Закрой дверь.

- Спустись по лестнице

И так далее, принцип понятен.

То есть в этом случае для выполнения задачи по выносу мусора достаточно всего одной команды. Такая инструкция называется сложной и содержит в себе много простых действий. Все процессоры х86 используют именно такие, сложные инструкции. Они называются CISC – Complex Instruction Set Computing (компьютер со сложным набором команд).

Если же процессор проигнорирует сложную команду «вынеси мусор», а будет выполнять только простые команды из вышеперечисленной последовательности, то значит, он использует сокращенные (простые) инструкции. Процессоры ARM как раз и используют эти инструкции. Называются они RISC – Reduced Instruction Set Computing (компьютер с сокращенным набором команд).

Слева сложные инструкции процессоров х86, а справа сокращенные инструкции процессоров ARM

Таким образом процессоры х86 (Intel и AMD) это CISC, а процессоры ARM (Qualcomm, Apple, Samsung, Media Tek, Миландр и многие другие) это RISC.

Соответственно и микроархитектура (физическая конструкция) процессоров х86 и ARM сильно отличается друг от друга.

Процессоры х86 имеют сложную внутреннюю конфигурацию с громоздкими модулями и большим количеством функциональных блоков инструкций. В них хранятся инструкции, которые накапливались на всем протяжении их эволюции. Начиная от инструкций, использовавшихся в самых первых процессорах, и до самых современных. То есть хранятся даже те инструкции, которые сейчас могут практически не использоваться, и только занимают транзисторный ресурс.

Общее количество транзисторов этих процессоров велико и на порядок больше чем у процессоров ARM аналогичной производительности. Например, у процессора того времени i386 (х86) их было 275 тыс., а у близкого по производительности процессора ARM2 всего 30 тыс.

Производительность процессоров х86 высока, но из-за сложной микроархитектуры имеют и очень большое энергопотребление.

Процессоры ARM используют простые инструкции с ограниченной длиной. Их модули достаточно просты, межмодульные соединения более эффективны. Количество транзисторов на порядок меньше. В результате энергопотребление и тепловыделение также значительно меньше.

Кроме того, они имеют на борту большое количество регистров, в которых хранятся необходимые оперативные данные, благодаря чему не происходит частого обращения к памяти. Что несколько повышает быстродействие. Но все же их быстродействие ниже чем у процессоров х86.

А если сравнивать производительность процессоров ARM и х86 на Ватт потребленной электроэнергии, то безусловным лидером окажутся процессоры ARM. Так сказать, КПД их производительности самое высокое.

То есть, процессоры х86 – это высокое быстродействие при большом энергопотреблении. А процессоры ARM – это посредственное быстродействие при низком энергопотреблении.

Раньше так и было, поэтому у каждого из процессоров была своя ниша устройств и они между собой практически не конкурировали. Но постепенно эта грань между ними стиралась, и сейчас все изменилось.

Захват процессорами ARM серверного сегмента

Процессоры ARM быстро совершенствовались, их производительность при сохранении низкого энергопотребления планомерно увеличивалась. И в 2010 году процессоры ARM ворвались в серверный сегмент.

Дело в том, что в серверном сегменте не нужна сложнейшая десятиэтажная математика. Сервер должен быстро принимать, обрабатывать, находить нужные данные и быстро их передавать. А также, что очень важно, быть энергоэффективным. Разработчики серверных платформ все время искали и продолжают искать решения позволяющие снизить энергопотребление.

Вот тут как раз и подоспел процессор ARM Cortex-A15, который имел вполне удовлетворительную производительность для серверных нужд и отличную энергоэффективность.

Процессоры ARM с маленькими радиаторами в сервере

Его применение в серверах оказалось вполне удачным. И в дальнейшем использование в серверном сегменте процессоров ARM только набирало обороты. Тут подтянулись и разработчики ПО, создавшие необходимые экосистемы для ARM-серверов.

Как компании Apple удалось первой перейти на процессоры ARM

Понимая преимущества и далеко идущие вперед перспективы процессоров ARM, многие компании обдумывали или же уже пытались внедрить их в свои ПК. Но большинство из компаний попадали в тупик: ни операционная система Windows, ни программы не оптимизированы под ARM. Это заставляло их отказываться от идеи перехода и оставаться на процессорах х86, под которые были оптимизированы так все необходимые пользователю программы и ОС Windows.

Однако компании Apple, выпускавшей в течение 15 лет свои компьютеры на процессорах х86, удалось весьма удачно перейти на процессоры ARM. В 2020 году она заявила о переходе на процессоры ARM собственной разработки. У Apple были для этого все необходимые составляющие. Это и создание собственных операционных систем, дающее возможность самостоятельно адаптировать их под различные архитектуры процессоров. Это и самостоятельная разработка самих процессоров, и собственный язык программирования Swift. Все это в комплексе и позволило успешно осуществить переход на ARM. В пределах одной компании осуществить это было реально.

Первым компьютером, перешедшим на ARM, был MacBook Air на процессоре М1.

Следующим стал MacBook Pro и Mac Mini. И дальнейший переход компьютеров Apple на ARM будет только ускоряться.

Как на развитие процессоров ARM реагировали компании Intel и AMD

Ну а что же компании Intel и AMD, разве они не увидели перспективы ARM архитектуры. Оказывается, увидели, и уже давно, начиная с 1990 года, постепенно внедряют RISC-модули в свои процессоры х86. Которые уже больше, чем наполовину состоят из этих RISC-модулей. Для преобразования CISC-команд в RISC-команды процессоры х86 обзавелись декодером, который разбивает сложные команды на множество простых.

Компания Intel пошла еще дальше и скопировала с процессоров ARM даже структуру производительных и энергоэффективных ядер. Эту структуру Intel начала применять в своих процессорах 12 и последующих поколений. Она дает возможность исполнять многие процессы на энергоэффективных ядрах, уменьшая энергопотребление.

Тем не менее процессоры х86 никогда не смогут быть процессорами ARM. Уж сильно велик и громоздок хвост у процессоров х86, и его сложно сбросить.

Противостояние процессоров ARM и х86 будет и дальше продолжаться, как в серверном сегменте, так и в нише портативных устройств. И я думаю, что победителем выйдут процессоры ARM.

Пишите в комментариях, как вы считаете, лет через десять будут ли использоваться в компьютерах процессоры х86, или их полностью вытеснит архитектура ARM.