Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Что такое «холодная» обкатка двигателя, чем она лучше «горячей» и почему обязательна

Все знают, что новый или откапиталенный двигатель должен пройти обкатку. Чаще всего, это будет опасная «горячая» обкатка во время эксплуатации двигателя, но в щадящем, облегченном режиме. Есть и другая обкатка – «холодная», без недостатков «горячей», безопасная и не связанная с эксплуатацией двигателя.
+

реклама

Что такое «горячая» обкатка и почему она может навредить двигателю

реклама



То, что каждому новому или прошедшему капитальный ремонт двигателю внутреннего сгорания требуется обкатка, знают практически все автовладельцы. В обкатке также нуждаются и многие другие новые узлы и агрегаты, которые имеют сложные механические части.

Обкатка необходима для взаимной притирки рабочих поверхностей их деталей, которые испытывают взаимное трение друг с другом при работе. Во время притирки детали занимают оптимальное взаимное расположение. Неровности их поверхностей взаимно стираются и детали точно подгоняются друг к другу.

Дело в том, что при сборке новых двигателей невозможно достичь идеального прилегания поверхностей деталей друг к другу. Например, в цилиндро-поршневой группе невозможно добиться, чтобы рабочая поверхность новых поршневых колец прилегала плотно по всей окружности к поверхности новой гильзы цилиндра. В некоторых местах, где имеются выпуклости металла, прилегание будет плотным, а в других местах останутся зазоры. 

реклама



Или, например, в кривошипно-шатунном механизме по той же причине поверхность вкладыша изначально не будет плотно прилегать к поверхности шатунной шейки коленвала. Прилегание будет неполным в виде локальных пятен контакта. 

  Для нормальной работы двигателя требуется удаление этих неровностей с рабочих поверхностей деталей. Это происходит при обкатке, чаще всего во время эксплуатации двигателя по прямому назначению, но в облегченном, щадящем режиме. При работе двигателя все эти неровности путем естественного износа постепенно вырабатываются и детали находят свое оптимальное взаимное положение. Такая обкатка называется "горячей". И она является довольно опасным вариантом обкатки. Двигатель работает хоть и в облегченном, но все же штатном режиме, топливно-воздушная смесь в цилиндрах воспламеняется штатно, оказывая большие нагрузки на цилиндро-поршневую группу. А поршневые кольца прилегают к цилиндру еще лишь точечно, в местах прилегания создаются большие механические напряжения. Это может привести к задирам на стенках гильз цилиндров и к поломке самих колец. 

Задиры на стенках гильзы цилиндра от поршневых колец

реклама



Кроме того, в тех местах, где кольца еще неплотно прилегают к гильзам цилиндров, на их стенках остается много моторного масла. Которое при движении поршня вниз оказывается в камере сгорания и сгорает вместе с топливом. Образуя при этом сажевые отложения в кольцевых канавках поршня, закоксовывая кольца.

Закоксованные поршневые кольцаТакже забивая выпускной коллектор и дорогостоящий катализатор сажевыми отложениями. А это, на минуточку новый двигатель, а процессы происходят, как у старого, выработавшего весь ресурс.

Не меньше при горячей обкатке достается и кривошипно-шатунному механизму. При работе двигателя шатуны через вкладыши с большим усилием толкают коленчатый вал. А там тоже пока еще только точечные контакты поверхностей вкладышей с поверхностями шеек коленвала. В местах контакта возникают сильные механические напряжения, происходит разрыв масляной пленки и нагрев от «сухого» трения. Это легко приводит к задирам, или вообще к проворачиванию вкладышей. 

реклама



Все эти симптомы конечно уйдут с окончанием обкатки, но до этого времени двигатель будет эксплуатироваться в крайне жестких условиях, что однозначно скажется на уменьшении его ресурса. А если еще, например, автовладелец не будет руководствоваться правилами обкатки и ввалит новому двигателю по самое не хочу, то двигатель может и вовсе выйти из строя.

 Что такое «холодная» обкатка и почему она обязательна

Существует и другой вид безопасной и практически идеальной обкатки, которая не оказывает на двигатели никаких негативных последствий. Называется она – "холодная" обкатка. Ее суть заключается также во взаимной приработке рабочих поверхностей, взаимодействующих между собой деталей. Но без эксплуатации двигателя по прямому назначению.

Для этого в заводских условиях на специальных стендах к коленчатому валу обкатываемого двигателя подключается автономный электрический двигатель через соответствующий редуктор для задания необходимого диапазона скоростей вращения и крутящего момента. Двигатель имеет управление, которое позволяет оператору устанавливать необходимую скорость вращения для конкретного этапа обкатки.

Стенд для "холодной" обкатки двигателей. Слева электрический двигатель с редуктором, приборами и органами управления. Справа обкатываемый двигатель.

 При этом топливная смесь в цилиндры двигателя не подается, соответственно воспламеняться там нечему. Высокого давления и высокой температуры в цилиндрах не создается. Масло, оставшееся на стенках цилиндров из-за еще пока неплотного прилегания к ним поршневых колец, не сгорает. Благодаря этому не закоксовываются поршневые кольца, не образуются сажевые отложения в двигателе и не «убивается» раньше времени дорогостоящий катализатор. Пары трения, стеки цилиндров – поршневые кольца, которые пока еще имеют точечные контакты, испытывают на порядки меньшие механические напряжения, чем при «горячей» обкатке. Вероятность разрыва между ними масляной пленки, а значит и возникновения «задиров» резко уменьшается.

В кривошипно-шатунном механизме из-за отсутствия воспламенения в цилиндрах, также на много порядков уменьшается сила давления шатунов на шейки коленчатого вала через вкладыши. Вернее, это сила давления шеек коленвала на шатуны уменьшается, что в принципе одно и то же, но звучит по-разному. Благодаря этому в местах точечного контакта их еще не приработанных поверхностей не возникает механических напряжений способных разорвать масляную пленку и привести к задирам поверхностей. 

После того как самые большие неровности рабочих поверхностей будут устранены «холодной» обкаткой, и контактирующие поверхности пар трения значительно увеличатся, можно проводить «горячую» обкатку с соблюдением всех предосторожностей и ограничений.

Таким образом «холодная» обкатка является необходимой составляющей всего процесса обкатки. Исключение «холодной» обкатки неизбежно приведет к сокращению ресурса двигателя, а в некоторых случаях к преждевременной поломке.

Многие уважающие себя и своих клиентов заводы проводят «холодную» обкатку своих двигателей еще на заводах, перед их продажей. А многие заводы этого не делают.

Как самому можно провести «холодную» двигателя

При очень большом желании «холодную» обкатку нового или откапиталенного двигателя на своем автомобиле можно провести самому. И не нужно для этого специальных стендов, и заводских условий. Производится это путем буксировки вашего автомобиля без подачи в двигатель топлива с включенной передачей. Но согласитесь, что это несерьезно, и заниматься этим вряд ли кто-нибудь будет. Ну а кому не нравится вариант с буксировкой машины, есть и другой вариант, как на фото ниже:

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 Пишите в комментариях, приходилось ли вам проводить обкатку двигателей своих автомобилей. И возникали ли у вас какие-либо проблемы из-за неправильной обкатки.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

горячая обкатка задиры залегание колец обкатка двигателя поломка двигателя холодная обкатка
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
1
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
12
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
36
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эквадор обозвал старую советскую военную технику «металлоломом» и передал ее США вопреки запрету РФ
11
Илон Маск поделился видео "человекоподобной" походки гуманоидного робота Tesla Optimus
3
Американские силы вновь ударили по территории Йемена
1
В спутниковую систему Starlink внедрили 9000 лазеров, которые передают в день 42 петабайта данных
4
"Росатом" отрабатывает производство изотопа азот-15 для применения в ядерных реакторах будущего
2
Инженеры улучшили конструкцию Су-75 CheckMate по желанию потенциальных покупателей
6
Sony заработала больше, чем Samsung впервые за 24 года
4
Xiaomi объявила старт глобального бета-теста HyperOS
2
Intel выпустит еще одно поколение процессоров для сокета LGA 1700
8
Вышел мод Oblivion Lost 3.0 — фанаты S.T.A.L.K.E.R. ждали его 10 лет
10
Вооруженные силы РФ продвинулись к северу от Приютного и выдавили ВСУ с занимаемых позиций
+
"Мало шума и много производительности" – ASUS показала видеокарту GeForce RTX 4080 Super Noctua
+
Samsung Galaxy S24 получил оценку ремонтопригодности 9 из 10
+
Ростех: Иностранные заказчики попросили внести ряд изменений в Су-75
+
Раскрыты первые подробности о моде OLED-дисплея для Switch Lite
+
RTX 4080 даёт всего около 60 FPS в игре Max Payne 2001 года, доработанной с трассировкой лучей
6
Российские Telegram-каналы сообщают, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в Торское
+
Tesla без доплаты предлагает покупателям Model Y более совершенную платформу для автопилота
+
Business Insider: Стартапы зарабатывают до 85 000 долларов в день, перерабатывая электронику
+
Россия готова поставить рекорд бурения нефтяных скважин за 30 лет
+

Популярные статьи

Моделирования показало, что Вселенная может обладать сознанием
19
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
49
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
35
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
127
Graven: абсолютно бестолковый ретро-шутер с безобразной оптимизацией
2
Почему Linux не для игр на примере игры 7 Days to Die
27
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
28
Собираем производительный игровой ПК на основе процессора Intel Core i7-14700KF
11
Пришло время избавляться от консолей Xbox
6
Как правильно собирать игровые ПК с современным дизайном
13

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100712
19:19
"а шустрее 5700G" - это фиаско!
GTX 1650 значительно превосходит встроенную графику Ryzen 7 8700G
Даниил Лавкрафт
19:19
При чём не "красивее", не "мне так больше нравится" - а именно "премиальнее". Печаль...
Как правильно собирать игровые ПК с современным дизайном
VladTag
19:18
WP: Залужный объяснил Зеленскому, что даже с его увольнением ситуация для ВСУ не улучшится
FelsheR-BAN100712
19:13
она и из балтийского дострельнет куда надо.
Первая дизель-электрическая ПЛ проекта "Лада" с новейшей гидролокационной технологией встала в строй
Виктор Тимофеев vikttimo
19:08
ну и как её перевезти в чёрное море?
Первая дизель-электрическая ПЛ проекта "Лада" с новейшей гидролокационной технологией встала в строй
jenyst
19:07
А еще и их баб "бравые" американские военные насилуют периодически. А япошки терпилы знатные конечно.
ЕС не удалось убедить страны Юго-Восточной Азии осудить спецоперацию России на Украине
Михаил Иванович
19:05
Скорее это Индия умоляла дать ей разрешение на покупку
Госдеп разрешил приобрести Индии американское оружие на $4 млрд
Даниил Лавкрафт
19:04
"белые сборки" выглядят гораздо эффектнее и, субъективно, премиальнее исполненных в темных тонах - а в начале статьи наоборот писали, мол, "ыы, бело-жёлто-серость раньше была, фу". Это типа другое?)
Как правильно собирать игровые ПК с современным дизайном
FelsheR-BAN100712
19:00
разбомбить негодяям школы да больницы с дет садами - присмиреют!
В США предложили ввести санкции против Венгрии
Михаил Шацкий
18:57
"Ученые называют это "необоснованной эффективностью математики". Физик Юджин Вигнер придумал эту фразу в 60-х годах прошлого века, чтобы объяснить любопытный факт: манипулируя числами, мы можем с пора...
Моделирования показало, что Вселенная может обладать сознанием
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем