Существует особый, редко проговариваемый вслух вид зрительского разочарования. Он не имеет отношения к незнанию контекста или нежеланию разбираться в истории кино. Скорее наоборот: чем лучше ты понимаешь, как именно сделан фильм, тем отчётливее чувствуешь — что-то внутри него не срослось. Именно это ощущение преследует при знакомстве с «Третьим человеком» Кэрола Рида — картиной, чей культовый статус обеспечен десятилетиями критических восторгов, но которая, при просмотре сегодня, производит впечатление, даром что не разрушенного, но как минимум давшего трещину здания.

Стиль, который не стал языком

Принято говорить, что операторская работа в «Третьем человеке» — безусловная вершина. Роберт Краскер, голландские углы, резкий свет, глубочайшие тени, искажённое пространство послевоенной Вены. Всё это, безусловно, есть. Но проблема в том, что приём, многократно повторённый без внутренней необходимости, теряет силу — и вместо визуального напряжения создаёт ощущение монотонности. Где-то наклон камеры работает гениально и даёт ту самую «тревожность в позвоночнике», где-то он превращается просто в манерность, лишённую драматургического импульса. Возникает подозрение: режиссёр и оператор так сильно влюбились в собственный инструментарий, что перестали спрашивать — а зачем он здесь и сейчас.

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Сцена в канализации, которую многие называют одной из сильнейших в истории кино, сегодня выглядит едва ли не самой слабой частью фильма. Когда убираешь из восприятия фактор «это сняли в 1949 году», остаётся довольно рядовая погоня, в которой нет ни подлинного саспенса, ни неожиданности, ни особой режиссёрской изобретательности. Великой её делает только знание, что до этого так не снимали. Но сам кадр — не более чем музейный экспонат.

Город как декорация

Одна из ключевых идей, которую принято вкладывать в анализ фильма: Вена — главный герой. Разрушенный, разделённый на зоны, морально и физически искалеченный город. Идея красивая. Но честный зрительский опыт говорит о другом: Вена здесь — декорация. В отличие, скажем, от «Неба над Берлином», где город становится живым организмом, или «Квартиры» Билли Уайлдера, где пространство неразрывно связано с психологией персонажа, здесь Вена — лишь эффектный фон, на который наложены марионетки.

Свет, который кажется неестественным не потому, что такова экспрессионистская задача, а потому что он просто неестественен. Тени, которые не столько создают атмосферу, сколько демонстрируют мастерство постановщика. Ты видишь не город ужаса и морального разложения, а тщательно выстроенную выставку с таким названием. Это разница принципиальная.

Музыкальный контрапункт, который не работает

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Цитра Антона Караса — ещё один камень преткновения. Мелодия, ставшая знаменитой, при просмотре вызывает скорее недоумение. Она звучит так, будто принадлежит другому фильму — эксцентрической комедии или сюрреалистическому фарсу. Но авторы явно не собирались снимать ни то, ни другое. Получается странный гибрид: серьёзная, мрачная история о предательстве и убийстве детей — под музыку, которая настойчиво предлагает воспринимать происходящее с усмешкой. Это не брехтовское отстранение, не работающий контрапункт, а именно несостоявшееся единство. Возникает чувство, что режиссёр просто не справился с тональностью — и тогда проще признать это, чем искать глубинный замысел там, где его, возможно, не было.

Персонажи-функции и моральная дилемма, оставшаяся на бумаге

Сюжетная конструкция «друг-преступник, роковая женщина, моральный выбор» — в теории способна работать даже спустя десятилетия. Но для этого персонажи должны быть живыми. В «Третьем человеке» они — функции. Холли Мартинс не столько человек, сколько сюжетный механизм. Анна Шмидт загадка, лишённая внутренней жизни. Их поступки не вызывают сопереживания, потому что мотивация остаётся абстрактной. Ты понимаешь, почему она продолжает любить Гарри Лайма, но не чувствуешь этого. Ты знаешь, что Мартинс разрывается между дружбой и совестью, но не проживаешь этот разрыв вместе с ним. Сценарий становится схемой. Схема — не драма.

Здесь уместно вспомнить другой фильм — «Летят журавли» Михаила Калатозова. Его часто ставят в один ряд с «Третьим человеком» по уровню операторского мастерства. И действительно, Сергей Урусевский сделал нечто выдающееся. Но разница между двумя картинами фундаментальна и она многое объясняет.«Летят журавли» это рана. Живая, кровоточащая, несовершенная в своей эмоциональной обнажённости. История Вероники, женщины изменившей любви, но заслуживающей понимания, срабатывает не потому, что снята гениально, а потому что она настоящая. Ты веришь её боли. Ты прощаешь ей слабость. Финальная сцена с раздачей цветов — катарсис, который не нуждается в оправданиях.

«Третий человек» это чертёж раны. Идеально выполненный, математически выверенный, стилистически безупречный. Но когда ты смотришь на чертёж, ты не чувствуешь боли. Ты видишь линии. Ты можешь восхищаться тем, как они проведены, но сердце молчит.

Феномен?

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Почему же «Третий человек» всё ещё считается великим? Вероятно, потому что киноведы и историки оценивают его место в эволюции киноязыка, а не зрительский опыт сам по себе. Картина действительно была передовой: натурные съёмки в послевоенной Вене, эксперименты со светом и композицией, отказ от павильонной условности — всё это важно и достойно изучения. Но одно дело изучать, другое — пересматривать с любовью.Фильм, который держится только на статусе новатора, рискует со временем превратиться в памятник. А памятники, как известно, не дышат.

Нельзя не вспомнить и другой пример из недавнего — «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. Тот же синдром: множество интереснейших приёмов, контрапунктов, визуальных находок, отсылок — и ощущение, что конструкция держится на честном слове. Автор будто пытается упорядочить амбивалентный хаос, но берёт на себя слишком много и фильм рушится под собственной тяжестью. Смотришь, видишь мастерство, но не веришь. В «Бедных-несчастных» это привело к тому, что картина развалилась на набор аттракционов. В «Третьем человеке» к тому, что она окаменела.

Право не покупаться на трюк

Признаться себе в том, что общепризнанный шедевр оставил тебя равнодушным, — непросто. Всегда есть риск нарваться на обвинения в невежестве или неспособности понять контекст. Но контекст не индульгенция. Он объясняет, почему фильм сделан так, а не иначе, но не обязывает испытывать эмоции. Зритель имеет полное право сказать: «Я вижу, как это устроено, но не чувствую, ради чего». «Третий человек» остаётся учебником. В нём можно найти почти всё, что потом разовьют другие режиссёры, возможно более талантливо и, главное, более живо. Но учебник не роман, который перечитываешь ночами. Это то, что стоит на полке. Иногда его открывают. Чаще просто знают, что он есть.