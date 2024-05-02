Продолжаю изыскания в области сборок различных ретро-ПК. В этот раз восстанавливаю справедливость и рассмотрю ПК на базе Pentium 233MMX, который, как уже говорил во второй части, был почти готов, но обстоятельства тогда несколько изменили планы.

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Так уж получилось, что сборка игрового ретро-ПК снова началась совсем не с видеокарты. В этот раз с корпуса. Попался мне вполне заурядный корпус AT-формата, но в весьма приличном состоянии, да еще и с блоком питания. На передней панели еще красовалось название какой-то компании – Krista (что ж, имя у компа уже есть, не надо выдумывать). Как было не воспользоваться и не собрать полноценный ПК. Конечно, в такой корпус напрашивается исключительно что-то Pentium 1 подобное для Socket 7 – это, на мой взгляд, именно та платформа, с которой началась эра тотального одомашнивания ПК, который уже мог почти все – и играть, и фильмы показывать, и по интернетам ходить. Но не Super Socket 7, как многие бы подумали, - этот сокет более новый и лично его рассматриваю лишь как переходное звено к следующему поколению, эдакого франкенштейна, но не полноценного представителя какой-либо конкретной эпохи. Поэтому, именно оригинальный Socket 7. Очевидно, в дело хотелось бы пустить исключительно топовые комплектующие. Да только где ж их взять-то. Но не отчаиваемся, идем на известную барахолку и начинаем охоту. Материнская плата по канонам жанра должна иметь чипсет TX. Процессор самый топовый – Pentium 233MMX. Да, есть еще AMD, но, как говорилось тогда – Интел к Интелу, а АМД к Виа. В общем, AMD K6 начального уровня на шине 66 – это гораздо менее интересные процессоры, чем AMD K6 на шине 100, но последние только для Super Socket 7, так что… ну вы поняли.

Итак, после непродолжительного прочесывания просторов барахолки нашлась весьма неплохая материнская плата и процессор к ней. Прошу любить и жаловать: Shuttle HOT-569 и Pentium 233MMX. Чем же так примечательна эта материнка, что оказалась кандидатом в ретро-ПК? А тем, что это такой весьма неочевидный топ. Мало кому известный даже по тем временам брэнд, даже не считающий нужным печатать свое название на выпускаемых ими материнках, но при этом, выпускающий весьма интересную продукцию. Основой Shuttle HOT-569 является Intel 430TX, чего хотелось изначально. Есть поддержка шин 75 и 83МГц, а также широкого ряда напряжений, что пригодится при разгоне. Что еще более интересно, так это наличие кроме заурядных разъемов для памяти типа SIMM, еще и DIMM аж в количестве 3-х штук(!) с поддержкой в совокупности до 256Мб памяти – редко где такое увидишь. А еще двойное питание ATX+AT, наличие USB и 512Кб кэша. Да еще и BIOS весьма богат настройками. Полный набор, чего еще желать. Что еще интересно, так это наличие кроме стандартных частот процессорной шины (50, 56, 60, 66, 76 и 83МГц) еще и весьма странной дополнительной частоты – 68МГц, не помню, чтобы где-то еще подобное было.

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В компаньоны к материнке пойдет топовый процессор Pentium 233MMX, самый быстрый из «первопней», представлен в июне 1997 года.

Материнская плата Shuttle HOT-569 с установленным Pentium 233MMX

Увы, под рукой не оказалось оригинального радиатора для процессора, так что нашел более-менее подходящий, но проблема была в том, что пружинная крепежная пластина отказывалась устанавливаться, ей мешали парочка ребер, которые пришлось спилить.

Радиатор для Socket 7 с подпиленными ребрами

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Вся эта красота была дополнена оперативкой, что называется, «под завязку» – 256Мб двумя модулями PC100, и помещена в корпус. В качестве загрузочного диска поставил уже известный по второй части промышленный IDE Flash Module емкостью 1Гб.

IDE Flash Module 1Гб

Небольшую флэшку не мешало бы дополнить классическим жестким диском приличного объема, чтобы ни в чем себе не отказывать. В закромах откопал некоторое количество хардов и тут встал вопрос – какой диск поставить, побольше или поменьше?

Давид и Голиаф

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Конечно, выбрал тот, что побольше, а именно IBM на 60Гб (а вы о чем подумали? 😊)

Далее подключил DVD читалку от Toshiba, чтобы не было проблем с загрузкой с мультизагрузочных DVD-дисков.

В качестве 3D-ускорителя взял ATI Radeon 7000 64Мб для шины PCI. Увы, Voodoo 1 или 2 у меня сейчас нет, так что за 3D будет отвечать карта немного из другой эпохи. Но ее мощности даже для топового Pentium 233MMX будет «с головой».

ATI Radeon 7000 64Мб для шины PCI

Звук будет, само собой, тоже аутентичный – Creative Sound Blaster AWE64 (CT4520).

Creative Sound Blaster AWE64 (CT4520)

Получился вот такой ретро-ПК.

И вот тут меня и прервал тот самый случай, заставивший отложить сборку появление Pentium Pro.

Так что с этого момента работа продолжается, но уже с оглядкой на результат, полученный при тестировании Pentium Pro 200. Естественно, сразу возникают очевидные вопросы – а что будет быстрее? Что будет предпочтительнее при сборке ретро-ПК из той эпохи? Какие подводные камни могут ждать желающих воплотить в жизнь мечту детства?

Итак, все собрано. Помните, что ПК на Pentium Pro 200 был разогнан по максимуму, что позволяло железо? Делаем то же самое. В BIOS производим настройки, направленные на максимальную производительность (особенное внимание уделяем таймингам памяти). К сожалению, данный экземпляр Pentium 233MMX оказался не из самых лучших, и позволил себе нормально работать только на частоте шины 75МГц, выдавая честные 266МГц. Поднятие напряжения, а также установка меньшего коэффициента умножения (у данного процессора коэффициент можно менять только вниз) вкупе с шиной 83МГц, тоже ни к чему не привели - ПК просто не стартовал. Даже отключение IDE контроллера не помогает. Видеокарта при этом спокойно переваривает повышение скорости шины PCI до 41,5МГц, так что она не является сдерживающим фактором. В принципе, это нормально, лишь редкие экземпляры Pentium 233MMX способны на большее. Здесь можно вспомнить, что потенциальный конкурент в лице Pentium Pro 200 заработал лишь на 233МГц и то, только за счет увеличения коэффициента умножения до 3,5, а шину более 66МГц материнская плата не поддерживает. У Pentium 233MMX получилось преимущество как по частоте шины (75 против 66), так и по результирующей частоте (266 против 233). Надо сказать, весьма немаленькое преимущество.

Немного общих сведений о платформе по версии AIDA64.

Теперь можно сравнить двоих кандидатов в ретро-ПК на базе «первопней». Напомню, что условия тестирования практически одинаковые: одинаковые видеокарта и звуковая карта, одинаковые системные диски, одинаковые версии AIDA64, 3DMark99 и Final Reality. Только количество оперативной памяти разное – у Pentium 233MMX 256Мб, а у Pentium Pro 200 только 128Мб, причем, еще и гораздо более медленной.

Далее привожу результаты тестирования Pentium 233MMX в AIDA64. Для удобства в этой же базе данных сохранены результаты тестирования Pentium Pro 200 (смотрите строку «Pentium Pro 233 P/I-XP6NP5»). Спойлер: в конце статьи будет краткая табличка со всеми результатами.



Тесты AIDA64 Тесты AIDA64







Как можно видеть, Pentium 233(266)MMX в половине тестов одерживает уверенную победу над Pentium Pro 200(233) и даже кое-где имеет троекратное(!) преимущество. Да, существенно более быстрая память, да еще и бОльшего объема. Но другая половина тестов, касающихся в основном вычислений с плавающей запятой, остается за Pentium Pro 200(23. Казалось бы, паритет, более серьезные расчеты, как и положено, серверному процессору, Pentium Pro 200 делает быстрее. Но Intel дал Pentium 233MMX набор инструкций MMX, а мы ему - бОльшую частоту и более быструю шину. Как он покажет себя в 3D-приложениях? На помощь приходят 3DMark99 и Final Reality, и тут все не так очевидно…

Результаты тестирования Pentium 233(266)MMX в 3DMark99

Результаты тестирования Pentium Pro 200(233) в 3DMark99

Результаты тестирования Pentium 233(266)MMX в Final Reality Результаты тестирования Pentium Pro 200(233) в Final Reality

Вот тебе раз… Просто провальные результаты для топового десктопного процессора. Даже в Final Reality Pentium 233(266)MMX набрал попугаев больше лишь за счет 2D, где явно сыграло решающую роль наличие MMX-инструкций.

Перепроверил результаты, но нет, все повторяется. Что же не так с Pentium 233(266)MMX, почему все удручающе плохо? Очевидно, дело не в софте, тут все одинаково, а в железе, но где собака зарыта? Конечно, сразу вспоминаем, что Pentium Pro имеет немаленький такой кэш второго уровня размером 256Кб, которого у Pentium MMX вообще нет, хотя, у него кэш первого уровня чуть больше (32Кб против 16Кб). Но не может же один только кэш давать столь чудовищную разницу. Но. вспоминая нынешние процессоры AMD серии X3D, можно подумать, что да, кэш тут немало значит. Но должно быть что-то еще. Копаем дальше. Может, дело в чипсете? Что может 440FX и не может 430TX? А вот оно - 430TX кэширует лишь 64Мб памяти, а 440FX может кэшировать 1Гб. Получается, что максимальное количество памяти 256Мб, установленное на Pentium 233(266)MMX, это неочевидное зло! А со злом будем бороться – надо уменьшать память. Ненависть к нему оказалась столь высока, что я решил немного поиздеваться и помучить это зло, то есть память отрезать по кусочкам. Сначала отпилим 128Мб. И вуаля, производительность в 3DMark99 и Final Reality увеличилась, но, при этом производительность по тестам AIDA64 осталась на прежнем уровне, просто один-в-один.

Результаты тестирования Pentium 233(266)MMX в 3DMark99 после урезания оперативной памяти до 128Мб

Результаты тестирования Pentium 233(266)MMX в Final Reality после урезания оперативной памяти до 128Мб

Продолжаем издевательства и отпилим еще 64Мб, оставив максимальный объем кэшируемой памяти.

Результаты тестирования Pentium 233(266)MMX в 3DMark99 после урезания оперативной памяти до 64Мб

Результаты тестирования Pentium 233(266)MMX в Final Reality после урезания оперативной памяти до 64Мб

Производительность в 3DMark99 и Final Reality еще увеличилась, но производительность по тестам AIDA64 снова осталась на прежнем уровне, правда, кроме одного теста – «CPU PhotoWorxx», тут она буквально рухнула аж в 4 раза.

Для удобства свел результаты тестов в табличку. Положительная разница в процентах означает, что Pentium 233(266)MMX опережает Pentium Pro 200(233), а отрицательная - наоборот, отстает.

Результаты всех проведенных тестовКакие выводы можно сделать из полученных результатов? Конечно, с оглядкой на то время, для которого рассматриваемые тут ПК были актуальны.

Частота процессора – это хорошо, но архитектура решает. Огромный объем кэша второго уровня просто творит чудеса. Объем памяти. Тут важно понимать, как материнка работает с этой самой памятью. Кэширование памяти очень важная штука. Помещая часто используемые данные в некэшируемые области памяти, система их может потерять и ей придется снова считывать эти данные с диска, что весьма сильно бьет по производительности. Большинство тестов AIDA64 этот момент не показывают, т.к. оперируют данными, не превышающими по объему кэшируемую память. В то же время объем памяти важен для задач, которые требуют размещения данных огромных размеров, что наглядно показывает целочисленный тест «CPU PhotoWorxx», имитирующий обработку 2D-фотографий, и которому жизненно не хватает 64Мб оперативки (это действительно для конкретной версии AIDA64). Десктопная консьюмерская платформа на базе Pentium 233MMX – это набор компромиссов и нужно определиться, в каких задачах нужна максимальная производительность, а набить конфигурацию «под завязку» – не всегда лучший вариант. Серверная платформа в десктопном исполнении на базе Pentium Pro практически не имеет недостатков в части производительности и гибкости. Имеют значение лишь такие нюансы как доступность и цена. Собрать в настоящее время такой вариант не просто сложно, а очень сложно. Если все нужное железо для сборки на Socket 7 можно при некотором терпении приобрести за вполне адекватные деньги, то для сборки ПК на Socket 8 придется выложить на порядок(!) большую сумму, и это еще при условии, что вы найдете в продаже все нужное железо, и тут даже ebay может оказаться бессилен помочь.

Подводя итог, теперь можно ответить на ранее заданный вопрос «Что будет предпочтительнее при сборке ретро-ПК из той эпохи?» Ответ, думаю, очевиден – конечно, сборка ретро-ПК на Socket 8! Нет, циферкой не ошибся, все именно так. Только самое-самое, только хардкор, остальное – компромиссы. И если это у вас получится, то наградой будут крайне интересный опыт, море удовольствия и буквально музейный экспонат ретро-ПК. А если серьезно, то, конечно, наиболее предпочтительной сборкой будет та, которую вы сможете себе позволить по тем или иным причинам и та, которая будет интересна именно вам, позволив вернуться на четверть века назад в прошлое.

На этом временно мытарства с Socket 7 завершаю и двигаюсь дальше, чтобы понять, есть ли смысл в ретро-сборке на socket 370 для Windows 98. Узнать это попробуем в четвертой части. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч!