В первой части мы рассмотрели некоторые видеокарты, которые могли бы лечь в основу той или иной ретросборки. Что ж, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Много воды утекло с тех пор, но вот мы снова тут, с отверткой наперевес стоим по пояс в куче допотопных железок. Эх, мечты, мечты… На самом деле реальность такова, что каждую нужную и интересную железку приходится буквально выслеживать, а заполучив ее в свои лапки, может быть, еще и чинить (да, такие ситуации тоже не редкость).

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Итак, хватит разглагольствовать, вы не для этого тут собрались, так что с места карьер. В первой части предполагалось собрать три варианта ретроПК – аналоги Pentium 1, 3 и 4. Но время внесло свои коррективы. ПК в корпусе BabyAT на базе Pentium 233MMX уже был почти готов, когда мне в руки попала уникальная на сегодняшний день материнская плата родом из 1996-го года в комплекте с процессором, причем, формата ATX. Pentium 233MMX был задвинут в угол и курс постройки ретроПК резко сменился. ATX корпус у меня, конечно, был, но я его предполагал использовать в будущих сборках. Причем, корпус был не самый древний и аутентичный, но и далеко не современный, от Cooler Master, серия Elite. Поиски аутентичного интересного корпуса продолжаются и по сей день для как этого чуда техники, но пока решил обойтись Кулермастером, благо он отвечает всем требованиям – достаточно просторный и удобный для сборки, в которой часто приходится что-то менять, откручивать, прикручивать, перенастраивать, добираться до джамперов на материнской плате и т.п. Вот и получилось так, что сборка началась с корпуса, а не с видеокарты, все стало с ног на голову. Вот он, готовый принять в себя первого кандидата в ретроПК.

Корпус Cooler Master Elite 370

В корпусе уже были установлены DVD-RW Pioneer DVR-115D, дисковод 3,5” от NEC и блок питания. Флоппик, само собой, необходим, а DVD пригодится для запуска с каких-нибудь мультизагрузочных дисков, которые сейчас создаются в основном под размер DVD. Так что же это за зверь такой, ради которого отодвинут топовый первый пень? А это даже не зверь, а практически монстр из прошлого – Pentium Pro 200. Некоторые скажут – а чего тут такого интересного, древний серверный процессор, даже купить такой можно вполне себе можно на известной барахолке. Был актуален до конца 90-х, использовался в больших серверах на 2, 4 или 6 процессоров и к потребительскому рынку отношения почти не имел. Но уникальность тут не в самом процессоре, а в том, что в комплекте с ним была десктопная материнская плата формата ATX и 128Мб оперативной памяти в двух модулях SIMM. Сам процессор Pentium Pro 200 выпускался с ноября 1996-го, BIOS материнской платы, с которым она попала мне в руки – тоже из 1996-го, а вот конкретная память датирована 1999-м. Возможно, это был уже какой-то поздний апгрейд, хотя такая память уже существовала как минимум в 1997-м и использовалась в серверах. А теперь представьте себе такую рабочую станцию у вас на столе в начале 1997-го, аж дух захватывает. Вот и я не мог не задействовать этого монстра в качестве первого варианта ретроПК.

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Десктопная материнская плата ASUS P/I-XP6NP5 с процессором Pentium Pro 200 и памятью 128 Мб

Конечно, этот Pentium Pro 200 не самый продвинутый из существующих, он оснащен лишь 256Кб кеша 2-го уровня, а были еще варианты с 512Кб и 1Мб. Если с 512 найти еще можно, хотя и дорого, то с 1Мб даже найти непросто, а стоимость может быть шокирующей.

Память тоже непростая, серверная FPM, с коррекцией ошибок.

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Еще один интересный момент – кулер. Он, к счастью, был в комплекте. Вроде бы такая обычная, заурядная вещица, но не в этом случае. Это Socket 8. Найти оригинальный радиатор для этого сокета не сказать, чтобы совсем невозможно, но крайне сложно. Большинство энтузиастов, которые делают сборки на Pentium Pro, колхозят такие кулера из чего придется, хотя, надо отдать должное, часто выходят весьма интересные варианты, существенно превосходящие оригинал по эффективности. Но, в этих случаях обычно борьба за градусы не ведется, а охладить древний процессор мощностью 35-40Вт – вообще не проблема. Но если делать, то хорошо, так что посадил кулер на весьма неплохую термопасту.

Pentium Pro 200 с родным кулером, установленный в Socket 8

Звезд с неба не хватает, просто хорошая термопастаОснова готова, теперь надо подумать над дисковой подсистемой. В моем понимании ретро-ПК должен приносить удовольствие и, если быстродействие самого ПК должно быть аутентичным, то скорость работы дисковой подсистемы не должна все портить - отнимать драгоценное время и раздражать долгими загрузками, так что эту часть аутентичности, пожалуй, оставим в далеком прошлом. Тогда что, SSD? Да, можно, например, через переходник IDE-SATA, но есть парочка «но». В процессе тестирования материнки выяснилось, что BIOS не понимает большие харды это раз и самое главное – IDE контроллер не знает что такое DVD-привод и, ко всему прочему, не поддерживает загрузку с мультизагрузочных дисков. То есть загрузочный диск должен быть менее 32Гб, а альтернативная загрузка возможна только с дискеты или с CD-диска в режиме эмуляции флоппи-диска. Надо шить BIOS, а дополнительно это, может, уберет еще некоторые глюки. Например, с текущей прошивкой POST проходит просто чудовищно медленно, устройства распознаются десятки секунд, тестирование памяти занимает около 30 секунд. Итак, шьем BIOS. Обращаю внимание, что на данной материнке BIOS шьется программой pflash, она позволяет сбросить настройки PnP устройств и прошить boot-блок.

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Процесс прошивки BIOS материнской платы

Но увы, прошивка BIOS самой последней версии основные проблемы с контроллером не решила, но зато убрала весьма досадные глюки со скоростью прохождения POST, так что теперь все стало весьма резво грузиться и распознаваться. Но! Прошивка добавила один странный глюк: любая штатная перезагрузка ПК – при выходе из BIOS с сохранением настроек, при нажатии Alt-Ctrl-Del, и впоследствии перезагрузка из-под установленной Windows – все это приводит к уходу ПК в режим сна. Игры с настройками энергосбережения ни к чему не привели. Может, конечно, есть какая-то волшебная комбинация настроек, но мне ее пока найти не удалось. Прошивка предыдущей промежуточной версии BIOS проблему также не устранила. Возвращаться к первой версии смысла точно не было, так что пусть эта странность останется, жить не мешает, просто после каждой команды на перезагрузку приходится нажимать аппаратную кнопку Reset. Но в процессе обычной эксплуатации ПК это совершенно не напрягает.

Итак, каков итог по дискам. Для установки ОС нужен как минимум CD-ROM, который поймет контроллер на материнке. Также нужен быстрый загрузочный диск и еще DVD-ROM, чтобы с его помощью либо грузиться с мультизагрузочных дисков, либо просто считывать инфу в Windows. Имеющийся парк железа позволил сделать следующее: в качестве загрузочного диска использовать Flash-модуль с IDE-интерфейсом, такие применяются в промышленных компах, коммутационном оборудовании и т.д. Емкость такого модуля обычно небольшая (больше 8Гб я не встречал), у меня есть только на 1Гб, вот он и пойдет под систему – для Windows 98 этого будет достаточно. И контроллер будет работать на максимуме скорости DMA33.

Flash-модуль IDE

В качестве большого диска задействуется имеющийся HDD WD на 40Гб, который подключается через PCI-контроллер Promise Ultra133 TX2. К этому же контроллеру подключается и DVD-RW Pioneer. Да, а как же CD-ROM для установки Windows? Раз уж ретроПК получается такой непростой, то можно добавить ему шарма – например, использовать CD-ROM Creative Infra CD5222E. Это один из последних CD-ROM Creative, оснащенных аппаратными кнопками воспроизведением аудио и пультом дистанционного управления.

Почти медиацентр в формате CD-привода. Назначение кнопки Turbo пусть останется загадкой :)

Пульт управления космическим кораблем

Решив основные проблемы работоспособности ретро-ПК, подходим к одним из самых важных компонентов – к видео и звуку. Вот так вот, с конца. Духу времени соответствуют примерно вот такие железки: видеокарта Voodoo Rush и звуковая карта Sound Blaster AWE32. Сюда бы что-то типа Gravis Ultra Sound, но увы, ни одного «гуся» достать не удалось.

Voodoo Rush, 6Мб - возможно, самая неоднозначная и оттого провальная видеокарта

Creative Sound Blaster AWE32, модель CT3670 - вполне себе рядовая звуковая карта, поддерживает PnP

Забегая вперед скажу, что Voodoo Rush, конечно, неплох в качестве аутентичного компонента ретроПК, но уж очень слабая карта в плане 3D, которое в то время уже весьма плотно вошло в обиход. Какой нафиг Voodoo Rush, ставь Voodoo 1 или 2, скажете вы. И будете, в общем-то правы, но… нет у меня Voodoo 1, а имеющийся Voodoo 2, видимо, по своей старости, лишился красного цвета в аналоговом тракте, так что выдаваемая им картинка стала, мягко говоря, непрезентабельной. Ввиду принципа подключения (от 2D карты кабелем к ускорителю) красного цвета нет ни в 2D, ни в 3D. И дело, увы, не в кабеле и не разъемах, все гораздо глубже. Ну, на нет и суда нет, используем что имеем. Поэтому в качестве 3D ускорителя будем использовать PCI ATI Radeon 7000 на 64Мб. ATI Radeon 7000 на 64Мб в исполнении PCI - весьма слабая видеокарта, но для нашей сборки ее более чем достаточноНасчет Sound Blaster AWE32 надо тоже подумать. Лучше уж что-то максимально современное, но и максимально качественно поддерживающее DOS. Кроме Sound Blaster AWE64 ничего в голову не приходит. Есть, конечно, более продвинутые в 3D звуке Sound Blaster Live 5.1 и Diamond Monster Sound MX300, но это все PCI-карты, а в чистом DOS, для которого в том числе такая ретросборка и затевается, они работают из рук вон плохо. Так что остановимся на Creative Sound Blaster AWE64.

Creative Sound Blaster AWE64 - наверное, самая желанная звуковая карта для ПК конца 90-х

Вот, пожалуй и все, сборка завершена, осталось накатить классическую Windows 98SE и посмотреть как это все вместе заработает. Ставим винду, процесс проходит непривычно быстро (флэшка в качестве основного диска весьма интересный вариант!), драйвера - никаких проблем.

А вот дальше… мы же на оверклокерс.ру, у нас есть комп и есть стойкое желание чего-нибудь подразогнать. Начнем с BIOS. Все, что может ускорить ПК (согласно инструкции на материнку) – включить. Следующая жертва – процессор. Как известно, множитель у Pentium Pro не заблокирован, правда, мы ограничены максимально возможной частотой шины на ASUS P/I-XP6NP5 – 66МГц. Доступный множитель – 4,0. Получается Pentium Pro 266. Все здорово, ПК включается, только Windows виснет в начале загрузки. Напряжение вверх со штатных 3,3В до неприличных в наше время 3,5В. Результат – ошибка деления на «0» при загрузке Windows. Сброс BIOS, замедление памяти, отключение кеша 2 уровня процессора – ничего не помогает. Далее все настройки возвращаются на максимальную производительность, а множитель на 3,5. В результате Pentium Pro 233 отлично работает и проходит все тесты, никаких глюков. На этом оверклокерство заканчиваю. Вот что получилось.

Общая конфигурация. Не показан диск на 40Гб, он временно отключался для проведения кабельменеджмента







Тесты в AIDA64 Тесты в AIDA64











Вот что показало тестирование в 3DMark 99

Для сравнения результаты Voodoo Rush

А что если нагрузить видеокарту, увеличив разрешение и глубину цвета? А ничего, все упирается в процессор, что лишний раз доказывает - эта видеокарта чрезмерно быстрая для даже разогнанного Pentium Pro





Вот что показало тестирование в Final Reality





Интерьер

И экcтерьер

А в финале можно немного порубиться в Twisted Metal 2

На этой оптимистичной ноте большого бадабума заканчиваю работу над ретросборкой на базе Pentium Pro. На мой взгляд, все получилось. Новый опыт, ностальгия, просто удовольствие от процесса - вот такая награда ждала меня в финале. Но пора вернуться к более реалистичной сборке на Pentium 233MMX. Теперь возник новый вопрос - сможет ли более современный Pentium 233MMX обойти хоть в чем-то старичка Pentium Pro, если их поставить в идентичные условия? Узнаем это в третьей части. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч!