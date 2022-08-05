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Пожизненная лицензия для Windows 10 Pro доступна за $16,41 на распродаже

Магазин ключей для программного обеспечения CDKeys запускает новую акцию, в рамках которой все желающие смогут со скидкой получить лицензионный софт.
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Магазин ключей для программного обеспечения CDKeys запускает новую акцию, в рамках которой все желающие смогут со скидкой получить лицензионный софт. В частности, речь о лицензиях для операционных систем Windows 10 / 11 и офисного ПО Microsoft Office.

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Как купить ключ для Windows 11 и Windows 10

Начнём именно с операционной системы компании из Соединённых Штатов. CDKeys предлагает пожизненную лицензию на Windows 10 Pro, Windows 10 Home, Windows 11 Pro и Windows 11 Home со скидкой 30%. Для того чтобы снизить стоимость ключа для операционной системы, нужно использовать промокод OC30. Как это правильно сделать, мы расскажем в конце материала.

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А сейчас поговорим о ценах на программное обеспечение. Ещё раз напоминаем, что лицензия – пожизненная. Итак, ключ для операционной системы Windows 10 Professional с учётом 30-процентной скидки обойдётся менее чем в 17 долларов, тогда как домашнее издание будет стоить ещё на 3 доллара дешевле.

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Отдельно нужно уделить внимание ещё одному выгодному предложению. Так, два ключа для операционной системы Windows 10 Pro будут стоить не 33 доллара, а около 30 долларов, то есть вы сэкономите ещё порядка 3 долларов.

Ключи для операционной системы Windows 11 стоят немного дороже, но это понятно. В частности, пожизненная лицензия для Windows 11 Pro с учётом 30-процентной скидки обойдётся в 22 доллара и 12 центов. Домашняя редакция стоит примерно на 3 доллара дешевле. К слову, тут выгодного предложения при покупке двух ключей одним бандлом нет.

#
Продукт
Промокод
Цена
Купить
1
Windows 10 Pro
OC30
$14.41
2
Windows 11 Pro
OC30
$22.12
3
Windows 10 Home
OC30
$13.42
4
Windows 11 Home
OC30
$19.06
5
Windows 10 Pro (2 шт.)
OC30
$29.86

Как купить Microsoft Office

Второй бок предложение посвящается офисному программному обеспечению Microsoft Office. Версии Professional Plus 2016 и 2019 годов стоят примерно 28 долларов и 45 долларов соответственно. Также в магазине ключей CDKeys можно приобрести Microsoft Office 2021 Professional Plus примерно за 50 долларов.

Ещё одно предложение в этом блоке – Microsoft Office Home & Student 2019. Стоимость составляет почти 32 долларов. Опять же, все цены указаны с учётом 30-процентной скидки, для получения которой нужно использовать промокод OC30 при оформлении заказа.

#
Продукт
Промокод
Цена
Купить
1
MS Office 2016 Pro Plus
OC30
$27.65
2
MS Office 2019 Pro Plus
OC30
$44.51
3
MS Office 2021 Pro Plus
OC30
$50.37
4
MS Office 2019 Home & Student
OC30
$31.86

Microsoft Office и Windows со скидкой

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И в завершение отметим, что в магазине CDKeys доступна возможность купить комплекс ключей для операционной системы Windows 10 Professional и программного обеспечения Microsoft Office Professional Plus.

Стоимость комплекта с версией MS Office 2019 года с 30-процентной скидкой составляет почти 59 долларов. За набор Windows 10 Pro + MS Office 2016 Pro Plus с промокодом OC30 нужно заплатить чуть менее 42 долларов.

#
Продукт
Промокод
Цена
Купить
1
Windows 10 Pro + MS Office 2016 Pro Plus
OC30
$41.78
2
Windows 10 Pro + MS Office 2019 Pro Plus
OC30
$58.56

Как оформить заказ

А теперь попробуем оформить заказ в интернет-магазине CDKeys. Для примера возьмём ключ для операционной системы Windows 10 Professional. Цена пожизненной лицензии составляет почти 24 доллара вместо 140 долларов по акции.

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Жмём Buy Now и заходим в свой аккаунт, если такой имеется, вводя логин и пароль. Тут же вы можете перейти на страницу регистрации, чтобы создать учётную запись. Если у вас нет желания заводить новый аккаунте, можете нажать на пиктограмму Google+ или Facebook, чтобы продолжить заказ, используя указанную выше социальную сеть.

Вводим промокод OC30 и получаем скидку в размере 30%. После активации купона стоимость ключа для операционной системы Windows 10 Professional будет снижена с 23 долларов 44 центов до 16 долларов 41 цента.

Теперь нажимаем Submit Order и переходим к оплате заказа. Сделать это можно разными способами. В частности, с помощью карт VISA или MasterCard, через QIWI, mint, AliPay, LiqPay или PayPal. Максимальная комиссия – почти 2 доллара при использовании кошелька QIWI.

После оплаты заказа через несколько минут на ваш почтовый адрес будет отправлено письмо с кодом активации Windows 10 Professional. Поэтому нужно вводить действующий e-mail.

Теперь вам нужно открыть параметры компьютера, выбрать раздел «Система» и перейти во вкладку «Активация». Вводим полученный на почту код и радуемся полноценной операционной системе Windows 10 Professional. На этом всё.

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